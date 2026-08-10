Ăn đu đủ khi bụng đói buổi sáng, cơ thể sẽ thay đổi ra sao?

Dinh dưỡng 10/08/2026 05:00

Ăn đu đủ lúc bụng đói vào sáng sớm là thói quen được nhiều người lựa chọn nhờ hàm lượng vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa dồi dào. Vậy thói quen này mang lại những lợi ích gì, có phù hợp với tất cả mọi người hay không?

Đu đủ là một loại trái cây nhiệt đới có hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Trong đu đủ có chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, canxi, kali, magie cùng các loại vitamin như A, C, E và K. Việc ăn đu đủ vào buổi sáng mang đến nhiều lợi ích tích cực cho sức khỏe.

Ăn đu đủ khi bụng đói buổi sáng, cơ thể sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng khi ăn đu đủ lúc đói

Hỗ trợ giảm cân: Đu đủ có lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Vì vậy, đây là loại trái cây phù hợp với người đang kiểm soát cân nặng. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ, kali và các vitamin trong đu đủ còn góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu và duy trì cholesterol ở mức ổn định.

Tốt cho tim mạch: Đu đủ là nguồn cung cấp kali, chất xơ và nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ kiểm soát cholesterol, cải thiện lưu thông máu và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Bên cạnh đó, nhờ chứa ít đường và giàu chất xơ, đu đủ cũng giúp kiểm soát đường huyết, có lợi cho người mắc đái tháo đường hoặc có nguy cơ tăng huyết áp. Enzyme papain trong đu đủ còn được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm viêm.

Ăn đu đủ khi bụng đói buổi sáng, cơ thể sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm táo bón: Ăn đu đủ vào buổi sáng có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn nhờ lượng chất xơ dồi dào, hỗ trợ nhu động ruột và cải thiện tình trạng táo bón. Các enzyme tiêu hóa tự nhiên trong đu đủ cũng góp phần phân giải thức ăn, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra thuận lợi hơn.

Hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư: Đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa, trong đó có lycopene. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có thể giúp giảm stress oxy hóa và góp phần hạn chế nguy cơ phát triển của một số loại tế bào ung thư.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và huyết áp: Nhờ chứa ít đường và giàu chất xơ, đu đủ có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết khi được sử dụng trong chế độ ăn cân bằng. Đồng thời, lượng kali trong loại quả này cũng góp phần duy trì huyết áp ổn định.

Ăn đu đủ khi bụng đói buổi sáng, cơ thể sẽ thay đổi ra sao? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ai nên thận trọng khi ăn đu đủ lúc bụng đói và cách sử dụng hợp lý?

Mặc dù đu đủ phù hợp với đa số người khỏe mạnh, một số trường hợp cần cân nhắc trước khi sử dụng.

Người có tiền sử dị ứng với đu đủ hoặc dị ứng latex nên thận trọng.

Người đang bị tiêu chảy hoặc rối loạn tiêu hóa cấp tính không nên ăn quá nhiều trái cây giàu chất xơ.

Người có dạ dày nhạy cảm có thể cảm thấy khó chịu nếu ăn trái cây khi bụng quá đói.

Phụ nữ mang thai nên ưu tiên đu đủ chín và tránh sử dụng đu đủ xanh hoặc chưa chín với số lượng lớn do chứa nhiều nhựa mủ.

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