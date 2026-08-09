Đây là loại quả chợ nào ở Việt Nam cũng có, ăn vào mang lại nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 09/08/2026 11:16

Mướp là một loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, trở thành món ăn yêu thích của nhiều người trong những ngày hè nóng nực. Không những vậy, nó còn có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Mướp là một loại quả rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam, mướp không chỉ là món ăn ngon mà còn là một vị thuốc chữa được nhiều bệnh. Tất cả các bộ phận của mướp đều được sử dụng làm vị thuốc chữa bệnh, rẻ, hiệu quả mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào.

Đặc biệt, loại quả này không hề quý hiếm mà ngược lại, rất phổ biến ở nhiều các chợ dân sinh, cửa hàng thực phẩm sạch với giá thành rất rẻ và là món ăn dân dã quen thuộc của người Việt Nam từ bao đời nay.

Đây là loại quả chợ nào ở Việt Nam cũng có, ăn vào mang lại nhiều công dụng bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Đông y, mướp có vị ngọt, tính mát, không độc, có tác dụng điều kinh, chỉ đới, bình can tức phong, thanh nhiệt, nhuận da, thông kinh lạc, thông đại tiểu tiện, hành huyết mạch. Mướp già đốt tồn tính, dùng làm thuốc có thể khử phong, hóa đờm, lương huyết, giải độc, sát khuẩn, thông kinh lạc, thông sữa. Theo”Lục xuyên bản thảo” mướp sinh cân chỉ khát, giải nhiệt trừ phiền, làm nhuận da, trị chứng khát bệnh nhiệt, trị thân nhiệt phiền táo.

Y dược học hiện đại phát hiện quả, lá, dây của cây mướp đều có thể chữa bệnh. Từ mướp có thể chế biến được nhiều món ăn ngon, đồ uống giải khát và chữa bệnh. Trong quả mướp có chứa nhiều nước, protid, lipid, glucid, xenlulo, canxi, photpho, sắt, beta-caroten, B1, B6, B2, C…

Tác dụng của quả mướp đối với sức khỏe

Bổ não

Não luôn cần oxy để có thể vận hành một cách trơn tru. Tuy nhiên, oxy sẽ không được cung cấp đủ cho não nếu cơ thể không đủ sắt. Do đó, thiếu sắt không chỉ gây ra bệnh thiếu máu mà còn tạo ra tình trạng bồn chồn, khó chịu và giảm khả năng vận động. Trong quả mướp có một nguồn dồi dào chất sắt, nhờ đó giúp cải thiện não bộ.

Ngăn ngừa bệnh tiểu đường

Quả mướp cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực ngăn ngừa tiểu đường. Mangan có trong mướp đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất các enzyme tiêu hoá hữu ích cho quá trình tạo gluconeogenesis. Các nghiên cứu gần đây cũng chứng minh rằng mangan có thể thúc đẩy tiết insulin, từ đó giảm nguy cơ mắc tiểu đường.

Đây là loại quả chợ nào ở Việt Nam cũng có, ăn vào mang lại nhiều công dụng bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

‘Dọn sạch’ mạch máu

Ngoài việc giúp loại bỏ độc tố và các gốc tự do khỏi cơ thể, lá và quả mướp cũng giúp làm sạch hệ thống tuần hoàn. Theo Food Recap, có thể dùng nước sắc lá cây mướp để chống vô kinh (không có kinh nguyệt) và urê huyết tăng cao (tích tụ chất thải nitơ trong máu).

Phòng ngừa bệnh về mắt

Thoái hóa điểm vàng là một vấn đề về mắt có thể dẫn đến mù lòa. Hàm lượng vitamin A dồi dào trong mướp rất hữu ích để ngăn ngừa các vấn đề về mắt và loại quả này cũng là nguồn cung cấp vitamin A tuyệt vời nhất trong số các loại rau củ.

Những người không nên ăn mướp

Người thể hàn, hoặc người có tì vị kém

Mướp thuộc loại tính hàn, có tác dụng thanh nhiệt nên không phù hợp với thể trạng những người thể hàn, hoặc những người có tì vị kém. Nếu như ăn mướp thường xuyên sẽ dần làm cho sức khỏe của các trường hợp này ngày càng yếu đi, lâu ngày có thể trở nặng. Chính vì thế, nếu bị thể hàn, hoặc tì vị kém, nên hạn chế ăn mướp hoặc tránh ăn mướp để sức khỏe không bị ảnh hưởng.

 

Đây là loại quả chợ nào ở Việt Nam cũng có, ăn vào mang lại nhiều công dụng bất ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người có thể trạng yếu, hoặc mới ốm dậy

Mặc dù mướp có giá trị dinh dưỡng, và có cả tác dụng chữa bệnh, nhưng với những người có cơ địa đặc biệt như bị dị ứng, thể trạng yếu, đang ốm hoặc mới khỏi ốm thì cần tránh ăn mướp, nếu không sẽ làm cho các triệu chứng trầm trọng hơn hoặc gây khó chịu cho cơ thể. Nguyên do là theo Đông y, mướp có tác dụng thanh nhiệt giải độc, thông kinh lạc, hoạt huyết, nên không tốt cho thể trạng yếu của các trường hợp vừa nêu.

Người bị tiêu chảy, kiết lỵ cần tránh ăn mướp

Cũng do tính hàn của mướp nên đây cũng là loại thực phẩm không tốt cho người đang bị tiêu chảy hoặc kiết lỵ. Việc ăn mướp sẽ làm cho tình trạng của họ trầm trọng hơn.

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