Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại thịt đồng giàu đạm

Dinh dưỡng 09/08/2026 05:00

Thịt ếch là thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Cùng tìm hiểu nhanh giá trị dinh dưỡng, công dụng và những lưu ý khi ăn thực phẩm này.

Trong thịt ếch chứa nhiều dưỡng chất như protein, chất béo, đường, vitamin A, B, D, E, cùng các khoáng chất canxi, phốt-pho, kali, natri, sắt, đồng,… là những chất cần thiết cho cơ thể, đặc biệt với trẻ suy dinh dưỡng mau tăng cân hơn. Một đùi ếch chứa 73g calories, 16g protein là thực phẩm lý tưởng với người cần giảm cân, có thể yên tâm ăn thịt ếch mà không sợ tăng cân. 

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Ảnh minh họa: Internet

Thịt ếch có tính hàn, vị ngọt, không độc có tác dụng bồi bổ, lợi tiểu, giúp cơ thể khoẻ mạnh, ăn ngon ngủ ngon, rất tốt với trẻ em suy dinh dưỡng.

Công dụng của thịt ếch đối với sức khỏe 

Bổ sung năng lượng với khẩu phần hợp lý

Thịt ếch có mức năng lượng tương đối vừa phải so với nhiều thực phẩm giàu đạm khác. Vì vậy, đây có thể là lựa chọn phù hợp trong thực đơn đa dạng, đặc biệt khi được chế biến theo phương pháp luộc, hấp hoặc nấu thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.

Cung cấp protein chất lượng

Protein cần thiết cho việc xây dựng, duy trì cơ bắp và sửa chữa các mô trong cơ thể. Với hàm lượng đạm tương đối cao, thịt ếch có thể góp phần đáp ứng nhu cầu protein hằng ngày. Ngoài ra, thực phẩm giàu protein thường tạo cảm giác no lâu hơn, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào giữa các bữa.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ

Thịt ếch cung cấp một số dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của hệ thần kinh. Khi kết hợp cùng cá, trứng, các loại hạt, rau xanh và thực phẩm giàu chất béo tốt, thịt ếch có thể góp phần tạo nên chế độ ăn đa dạng, hỗ trợ sức khỏe não bộ và chức năng nhận thức.

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Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hoạt động của enzyme

Thịt ếch cung cấp magie, khoáng chất tham gia vào nhiều phản ứng sinh hóa và quá trình chuyển hóa năng lượng. Magie cũng có vai trò đối với hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh và sức khỏe xương.

Hỗ trợ phục hồi sau hoạt động

Nguồn protein cùng các vitamin và khoáng chất trong thịt ếch có thể góp phần cung cấp dưỡng chất cho cơ thể sau học tập, làm việc hoặc vận động. Tuy nhiên, khả năng phục hồi thể lực phụ thuộc vào tổng lượng năng lượng, protein, nước và các chất dinh dưỡng được cung cấp trong cả ngày.

Ăn thịt ếch bao nhiêu là đủ?

Thịt ếch chứa nhiều dưỡng chất và hiện chưa có thông tin cụ thể nên ăn thịt ếch bao nhiêu là tốt nhất, tuy nhiên cũng không nên ăn quá nhiều, cần kết hợp thịt ếch với nhiều thực phẩm khác trong bữa ăn để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng.

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại thịt đồng giàu đạm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn thịt ếch

Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi nên hạn chế cho trẻ ăn thịt ếch vì sức đề kháng còn yếu, không tốt cho hệ tiêu hoá của trẻ.

Khi làm thịt ếch cần bỏ phần ruột, cắt bỏ phần bàn chân ếch và rửa thật sạch, nấu chín kỹ để hạn chế giún sán.

Vì ếch có tín hàn nên với người cảm sốt, tỳ hư không nên ăn thịt ếch.

4 nhóm người hạn chế ăn thịt bò 

4 nhóm người hạn chế ăn thịt bò 

Thịt bò là thực phẩm giàu protein, sắt, kẽm, có khả năng hỗ trợ phục hồi cơ bắp, tăng cường miễn dịch. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn thịt bò thường xuyên... Nhất là nhóm đối tượng dưới đây.

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