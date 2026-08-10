Địch Lệ Nhiệt Ba chật vật lấy lại thiện cảm dù 'Đội bóng nữ Kungfu' thắng lớn

Theo truyền thông, sức hút từ thương hiệu Châu Tinh Trì là một trong những yếu tố quan trọng giúp Đội bóng nữ Kungfu đạt doanh thu cao. Tên tuổi của đạo diễn được xem là bảo chứng lớn tại phòng vé, thu hút một lượng khán giả đáng kể đến rạp.

Gần đây, ê-kíp tiếp tục đến Hong Kong (Trung Quốc) quảng bá phim. Mỗi hoạt động đều thu hút đông đảo khán giả và nhanh chóng lọt top tìm kiếm. Theo lẽ thường, thành tích phòng vé tích cực sẽ giúp nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba củng cố danh tiếng. Tuy nhiên, tình hình lại không hoàn toàn như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, dù vẫn tồn tại tranh luận, bộ phim được đánh giá có chất lượng tổng thể ổn trong bối cảnh thị trường điện ảnh Trung Quốc xuất hiện nhiều tác phẩm gây thất vọng. Vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba góp phần hoàn thiện hình ảnh nữ chính, nhưng chưa được xem là yếu tố quyết định thành công phòng vé.

Việc một bộ phận người hâm mộ khẳng định Địch Lệ Nhiệt Ba là người “gánh doanh thu” cho phim vì thế vấp phải phản ứng trái chiều. Những cuộc tranh luận giữa các fandom trên mạng xã hội càng khiến nữ diễn viên bị kéo vào những ồn ào không đáng có.

Đáng chú ý, fandom của Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây xảy ra tranh cãi với người hâm mộ Lưu Diệc Phi. Những tranh luận này khiến nhiều thông tin cũ liên quan đến nữ diễn viên, trong đó có tranh cãi quanh giải Thị hậu Kim Ưng năm 2018, tiếp tục bị nhắc lại.

Những ồn ào bên lề phần nào làm giảm hiệu ứng tích cực mà Đội bóng nữ Kungfu mang lại cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên khó duy trì thiện cảm nếu liên tục bị cuốn vào các cuộc khẩu chiến giữa fandom.

Trước tình hình này, người hâm mộ chuyển hướng chỉ trích Gia Hành Truyền Thông, cho rằng công ty xử lý khủng hoảng chưa hiệu quả và chưa bảo vệ tốt hình ảnh nghệ sĩ. Không ít người mong Địch Lệ Nhiệt Ba tìm được môi trường quản lý phù hợp hơn.

Tuy nhiên, khả năng cô rời Gia Hành vẫn chưa rõ ràng. Sau khi Dương Mịch rời công ty, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là nghệ sĩ chủ lực và được ưu tiên nhiều nguồn lực. Vì vậy, việc thay đổi công ty chưa chắc đồng nghĩa với một bước tiến thuận lợi hơn trong sự nghiệp.