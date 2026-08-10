Chân dung đối tượng bị khởi tố vụ buôn bán đồng hồ giả nhiều thương hiệu nổi tiếng ở Quảng Ninh

Đời sống 10/08/2026 10:53

Vũ Văn Đạt bị cáo buộc bán 56 chiếc đồng hồ giả các thương hiệu Rolex, Franck Muller, Hublot, Patek Philippe, Richard Mille.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 9.8, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế), đơn vị đã khởi tố vụ án “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” và “Trốn thuế” xảy ra tại phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Trước đó, ngày 3.6.2026, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh LUXURY WATCH do Vũ Văn Đạt (sinh năm 1998, trú khu Mễ Xá 2, phường Đông Triều) làm chủ, khi cơ sở này đang giao dịch mua bán đồng hồ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 30 chiếc đồng hồ gắn nhãn hiệu của nhiều thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam như Rolex, Hublot, Franck Muller...

Ngoài cửa hàng LUXURY WATCH tại số 574 đường Nguyễn Bình, khu Mễ Xá 2, phường Đông Triều, Vũ Văn Đạt còn kinh doanh đồng hồ trực tuyến thông qua các nền tảng Facebook, TikTok và Zalo.

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Những chiếc đồng hồ đều gắn nhãn hiệu các thương hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Ảnh: Báo Lao Động. 

Theo thông tin báo Dân trí, Đạt khai từ năm 2022 đến nay đã thực hiện nhiều giao dịch mua bán đồng hồ và chỉ bán hàng giả. Người này chưa từng được các thương hiệu nổi tiếng ủy quyền cung cấp sản phẩm chính hãng.

Quá trình điều tra xác định Đạt đã kinh doanh 56 đồng hồ mang các nhãn hiệu Rolex, Franck Muller, Hublot, Patek Philippe và Richard Mille. Các sản phẩm này đều giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ, giúp Đạt thu lời bất chính gần 150 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định hành vi trên có dấu hiệu phạm tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quy định tại khoản 1 Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng đấu tranh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hộ kinh doanh Vũ Văn Đạt từ năm 2022 đến hết năm 2025 có phát sinh doanh thu nhưng không thực hiện kê khai điều chỉnh nộp thuế, có hành vi trốn thuế số tiền gần 125 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đang mở rộng điều tra, xác minh làm rõ theo quy định của pháp luật.

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