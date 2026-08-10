Tử vi con giáp tuần mới (10/8 đến 16/8/2026), 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, cuộc đời êm ấm, Phú Quý hơn người, Tài Lộc tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 10/08/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, cuộc đời êm ấm, Phú Quý hơn người, Tài Lộc tươi sáng trong tuần mới (10/8 đến 16/8/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi con giáp tuần mới (10/8 đến 16/8/2026), công việc của Dậu thuận lợi nhờ Chính Quan giúp đỡ. Bạn đi làm với tinh thần vui vẻ, phấn khởi, học hỏi được nhiều điều, không ngại đón nhận khó khăn. Những người sắp thi cử, xin việc, bầu cử sẽ được quý nhân đứng sau nâng đỡ.

Tử vi con giáp tuần mới (10/8 đến 16/8/2026), 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, cuộc đời êm ấm, Phú Quý hơn người, Tài Lộc tươi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Kim sinh Thủy nên tuổi này đi đâu cũng có người giúp đỡ, chỉ bảo. Tình cảm của bạn và người ấy tương đối ổn nhưng vẫn còn thiếu một chút gia vị lãng mạn. Người có gia đình thì sống rất công bằng, dạy con khôn khéo làm bao người phải nể.

Thật may là vận tiền bạc có chút ổn nên tâm trạng bạn cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Nếu gặp gỡ bạn bè, kết giao thêm nhiều bạn làm ăn sẽ giúp một ngày của bạn thêm thú vị, mở ra nhiều hướng kiếm tiền mới.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi con giáp tuần mới (10/8 đến 16/8/2026), tuổi Tý được mở mang tầm mắt. Những điều mà con giáp này khám phá được rất giá trị, giúp bản mệnh xem xét mọi thứ ở góc độ mới mẻ, hoàn toàn khác biệt. Đừng bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm cuộc sống theo một chiều hướng rất khác.

Tử vi con giáp tuần mới (10/8 đến 16/8/2026), 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, cuộc đời êm ấm, Phú Quý hơn người, Tài Lộc tươi sáng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này đang có được những điều kiện thuận lợi và những điều này không tự nhiên mà có được vì thường là có sự giúp sức từ rất nhiều người. Do đó, bản mệnh nên trân trọng và bày tỏ sự biết ơn với những ai đã hậu thuẫn mình trong suốt thời gian qua.

Về phương diện sức khỏe, tuổi Tý nên chú ý đến sự thay đổi của thời tiết. Ngoài ra, ngày mới hôm nay là ngày không trị bệnh ở đầu, do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi con giáp tuần mới (10/8 đến 16/8/2026), Chính Ấn khuyên con giáp tuổi Tỵ nên lưu ý đừng lãng phí thời gian vào những công việc vô bổ, chỉ nên tập trung vào những việc tạo ra giá trị mà thôi. Hứa hẹn nhiều người có cơ may ký kết được hợp đồng quan trọng, do đó nhớ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo nhé. 

Tử vi con giáp tuần mới (10/8 đến 16/8/2026), 3 con giáp giàu có chạm đỉnh, cuộc đời êm ấm, Phú Quý hơn người, Tài Lộc tươi sáng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa - Mộc tương sinh mang lại cho bản mệnh sự trợ giúp quan trọng trong ngày hôm nay. Khía cạnh tài chính nhờ vậy mà khởi sắc, ai đang gặp khó khăn cũng nhanh chóng được tháo gỡ.

Trong đời sống gia đình, bạn không gặp khó khăn khi giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn, nhờ thế tìm được tiếng nói chung với tập thể. Thế nhưng, bên cạnh đó cũng nên thận trọng với kẻ thù bấy lâu nay của mình hoặc những đối thủ giấu mặt và đạt được thỏa hiệp.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tuần mới (từ 10 đến 16/8/2026), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý Vinh Hoa, vận trình khai sáng

Tử vi tuần mới (từ 10 đến 16/8/2026), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý Vinh Hoa, vận trình khai sáng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý Vinh Hoa, vận trình khai sáng trong tuần mới (từ 10 đến 16/8/2026) này nhé!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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