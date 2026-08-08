Tử vi tuần mới (từ 10 đến 16/8/2026), 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý Vinh Hoa, vận trình khai sáng

Tử vi tuần mới (từ 10 đến 16/8/2026), người tuổi Hợi được Thiên Ấn trợ lực nên những bạn đang làm quản lý, làm quan chức sẽ gặp thuận lợi, đường bạn đi có quý nhân phù trợ. Tuổi này làm việc gì cũng khôn ngoan, nhạy bén nhưng thiếu một chút khéo léo trong giao tiếp để công việc được hoàn hảo.

Vận tình cảm nhờ Tam Hội nâng đỡ nên các mối quan hệ rất thuận buồm xuôi gió. Bạn biết dành thời gian để chăm chút bản thân, quan tâm gia đình để cuộc sống dễ chịu hơn. Bên cạnh đó tính tình cởi mở của người tuổi Hợi thu hút được nhiều bạn mới có lợi cho công việc.

Quan hệ xã giao của tuổi Hợi hài hòa, ký kết hợp đồng nhanh gọn, tài lộc dồi dào. Đang lúc may mắn, bạn hãy chú tâm mở rộng và phát triển công việc của mình, nhất là người đang theo đuổi những ngành như du lịch, tiềm năng kiếm tiền khá lớn.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi tuần mới (từ 10 đến 16/8/2026), người tuổi Sửu mở rộng các hoạt động, tăng cường trải nghiệm và kết nối. Hãy bắt đầu bằng cách thực hiện cuộc gọi với những đối tác mình quan tâm, xây dựng các tương tác mới, điều đó sẽ đem lại cho bản mệnh nhiều ý tưởng thú vị.

Ảnh minh họa: Internet

Tài tinh mang lại tín hiệu vui liên quan đến tiền bạc cho tuổi Sửu. Nhưng con giáp này hãy nhớ khi nhận được tiền thì nên ưu tiên một phần trả nợ, một phần để tiết kiệm cho việc đầu tư, bảo đảm tương lai trước khi muốn mua sắm bất cứ thứ gì.

Ngũ hành xung khắc cho thấy con giáp này cần chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Ví dụ như một cuộc dạo chơi, những trải nghiệm thú vị giữa thiên nhiên sẽ đem lại cho bản mệnh một tinh thần thư giãn, thoải mái hơn trong những ngày hối hả, mệt mỏi này. Hãy cố gắng để cân bằng tâm trí của mình.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (từ 10 đến 16/8/2026), Tam hội nâng đỡ nên người tuổi Ngọ có thể xin tư vấn từ những người lớn tuổi hoặc người thân trong gia đình để có được sự cân bằng trong cuộc sống. Ngoài ra, một người nào đó xuất hiện và cho bạn lời khuyên đáng giá, giúp bạn có góc nhìn tích cực hơn với tương lai của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, nhờ có Thiên Ấn nên con giáp tuổi Ngọ có thể áp dụng ý tưởng mới và hiện thực hóa chúng hiệu quả. Ngoài ra, một số điều bạn được học hỏi cũng đã trở thành kiến thức quan trọng để thay đổi sự nghiệp hiện tại.

Thời gian này, bản mệnh nên để tâm hơn tới khía cạnh sức khỏe, có thể bạn gặp rắc rối với tình trạng da bị dị ứng hoặc nóng trong. Nên thay đổi chế độ ăn uống lành mạnh, ít ăn thịt hơn nhé.

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