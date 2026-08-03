Loạt ảnh mới cho thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 03/08/2026 15:23

Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự chú ý khi khoe vẻ đẹp sang trọng trong bộ ảnh thời trang mới. Nữ diễn viên diện thiết kế váy dài màu đen tối giản, kết hợp cùng chiếc mấn đội đầu được đính kết ngọc trai và đá quý cầu kỳ, tạo nên tổng thể vừa quý phái, cổ điển vừa mang nét hiện đại, đầy khí chất.

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong bộ ảnh thời trang mới với phong cách quyền lực và cuốn hút. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy dài màu đen không tay kết hợp cùng mấn đội đầu đính ngọc trai và đá quý tinh xảo, tạo nên hình ảnh vừa cổ điển vừa hiện đại.

Trong loạt ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba gây ấn tượng với thần thái lạnh lùng, sang trọng. Tông màu đen chủ đạo cùng lối trang điểm sắc sảo, đôi môi đỏ trầm và ánh mắt sâu giúp tôn lên những đường nét thanh tú trên gương mặt của nữ diễn viên. Dù không sử dụng bối cảnh quá cầu kỳ, bộ ảnh vẫn thu hút nhờ cách xử lý ánh sáng tinh tế và phong thái tự tin của người đẹp sinh năm 1992.

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Điểm nhấn đặc biệt trong tạo hình lần này là chiếc mấn đội đầu được chế tác cầu kỳ với ngọc trai và đá quý. Phụ kiện mang hơi hướng quý tộc kết hợp với trang phục tối giản giúp Địch Lệ Nhiệt Ba tạo nên vẻ ngoài bí ẩn, thanh lịch nhưng không kém phần nổi bật. Qua từng khung hình, cô thể hiện nhiều sắc thái khác nhau nhưng vẫn giữ được nét đẹp đặc trưng đầy khí chất.

Bộ ảnh mới một lần nữa cho thấy khả năng biến hóa phong cách của Địch Lệ Nhiệt Ba. Không chỉ ghi dấu ấn với hình tượng nữ tính, dịu dàng trong các dự án phim ảnh, cô còn thường xuyên thử nghiệm những phong cách thời trang mạnh mẽ, cá tính. Nhờ lợi thế ngoại hình cùng khả năng thể hiện đa dạng, nữ diễn viên luôn là gương mặt được nhiều thương hiệu và tạp chí thời trang chú ý.

Loạt ảnh mới cho thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4Loạt ảnh mới cho thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5Loạt ảnh mới cho thấy sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6

Bên cạnh hoạt động thời trang, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có bước tiến đáng chú ý trong lĩnh vực điện ảnh. Năm 2026, cô tham gia bộ phim Đội Bóng Nữ Kung Fu do Châu Tinh Trì đạo diễn, vào vai Ngọc Lung – thành viên đội bóng nữ Nga Mi.

Để chuẩn bị cho vai diễn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian rèn luyện thể lực, học kỹ năng bóng đá và thực hiện nhiều cảnh quay có độ khó cao. Sự đầu tư nghiêm túc của cô nhận được sự quan tâm từ khán giả ngay từ giai đoạn quảng bá phim.

Tác phẩm sau khi ra mắt đạt thành tích nổi bật tại phòng vé, giúp Địch Lệ Nhiệt Ba có thêm một dấu ấn trong sự nghiệp. Việc liên tục xuất hiện với những hình ảnh mới mẻ ở cả thời trang và điện ảnh cho thấy sức hút bền bỉ của nữ diễn viên trong làng giải trí Hoa ngữ.

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Địch Lệ Nhiệt Ba đón bước ngoặt sự nghiệp nhờ 'Kungfu nữ túc' chạm mốc 2 tỉ tệ

Sau 18 ngày công chiếu, Kungfu nữ túc đã vượt mốc 2 tỉ nhân dân tệ doanh thu phòng vé, trở thành cú hích lớn trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Thành công của bộ phim không chỉ giúp nữ diễn viên khẳng định năng lực ở lĩnh vực điện ảnh mà còn tạo đà để cô tiếp tục thăng hạng trong ngành thời trang và quảng cáo.

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