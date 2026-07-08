Địch Lệ Nhiệt Ba tập luyện suốt 3 tháng để tham gia phim của Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 08/07/2026 15:35

Bộ phim mới 'Đội bóng nữ Kungfu' (tên tiếng Anh: Kungfu Soccer) do Châu Tinh Trì biên kịch và đạo diễn vừa ấn định lịch ra rạp tại Trung Quốc vào ngày 11/7. Phim có sự tham gia của Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng trong vai chính.

Bộ phim Đội bóng nữ Kungfu (Kungfu Soccer) do Châu Tinh Trì biên kịch, đạo diễn đang thu hút sự chú ý khi ấn định lịch ra rạp tại Trung Quốc vào ngày 11/7. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên gồm Trương Tiểu Phỉ, Địch Lệ Nhiệt Ba và Trương Nghệ Hưng, trong đó màn lột xác của Địch Lệ Nhiệt Ba được khán giả đặc biệt quan tâm.

Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Ngọc Lung - cầu thủ mang áo số 8 của đội Nga Mi. Để hóa thân thành một vận động viên bóng đá có thể lực và kỹ năng thi đấu, Địch Lệ Nhiệt Ba đã dành nhiều tháng thay đổi ngoại hình thay vì giữ hình ảnh mảnh mai quen thuộc.

Địch Lệ Nhiệt Ba tập luyện suốt 3 tháng để tham gia phim của Châu Tinh Trì - Ảnh 1

Theo ê-kíp sản xuất, nữ diễn viên tăng khoảng 8 kg, tập trung phát triển khối cơ và giảm tỷ lệ mỡ cơ thể nhằm tạo vóc dáng khỏe khoắn hơn. Những hình ảnh được công bố cho thấy cô sở hữu bờ vai rộng, phần lưng săn chắc và cơ bắp rõ nét, khác biệt đáng kể so với hình tượng nữ chính ngọt ngào từng gắn liền với tên tuổi.

Không chỉ thay đổi hình thể, Địch Lệ Nhiệt Ba còn cắt tóc ngắn, xuất hiện với gương mặt gần như không trang điểm và trải qua ba tháng huấn luyện cường độ cao. Cô học các kỹ năng cơ bản của bóng đá như tâng bóng, rê bóng, tranh chấp và phối hợp cùng đồng đội để mang đến những pha xử lý chân thực trên màn ảnh.

Đoàn phim cho biết nữ diễn viên hạn chế sử dụng diễn viên đóng thế trong nhiều phân cảnh. Riêng một cảnh móc bóng trên không, cô phải treo mình trên dây cáp trong nhiều giờ và thực hiện nhiều lần mới đạt yêu cầu. Quá trình ghi hình các cảnh kết hợp giữa bóng đá và võ thuật cũng khiến cô thường xuyên gặp những vết bầm do va chạm.

Địch Lệ Nhiệt Ba tập luyện suốt 3 tháng để tham gia phim của Châu Tinh Trì - Ảnh 2

Trước khi trailer chính thức được công bố, ngoại hình đầy đặn hơn của Địch Lệ Nhiệt Ba từng gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, khi hình ảnh hậu trường được hé lộ, khán giả nhận ra sự thay đổi này là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc cho vai diễn.

Bên cạnh dàn diễn viên, Đội bóng nữ Kungfu còn gây chú ý nhờ quy mô đầu tư lớn. Truyền thông Trung Quốc cho biết tác phẩm có kinh phí ước tính khoảng 380 triệu NDT, với hàng nghìn cảnh sử dụng kỹ xảo CGI cùng công nghệ ghi hình chuyển động và AI để tái hiện các pha bóng kết hợp võ thuật theo phong cách đặc trưng của Châu Tinh Trì.

Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới

Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với visual cuốn hút trong loạt ảnh mới

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội khi tung ra bộ ảnh mới với hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tạm gác phong cách quyến rũ, sắc sảo vốn quen thuộc trên thảm đỏ, nữ diễn viên sinh năm 1992 khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện với vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng nhưng vẫn toát lên sức hút nổi bật.

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