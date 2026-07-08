Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn, tôi âm thầm điều tra thì sốc trước bí mật của chồng mẫu mực

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn, tôi âm thầm điều tra thì chết lặng trước bí mật thấu xương của gã chồng mẫu mực

Ngoại tình 08/07/2026 03:00

Khoảng 2 tuần sau thì tôi được cô giáo của con mời họp phụ huynh nhân dịp chuẩn bị tổng kết năm học. Phụ huynh khi đến họp ngồi vào tên của con mình, cũng là vị trí khi con đi học hàng ngày trong lớp.

Tôi có gia đình được 8 năm, có một cô con gái. Lúc mới lấy nhau, hai vợ chồng đều làm công ăn lương thu nhập chẳng được bao nhiêu. Khoảng 3 năm gần đây thì chồng tôi kiếm mối kinh doanh, dần dần gia đình mới khấm khá hơn. Đến nay thì con gái tôi đã 6 tuổi, đang học lớp một.

Tôi chắc vẫn tin tưởng và yêu thương chồng như thế cho đến một hôm tôi nghe con gái của mình kể chuyện trong lớp. Con gái tôi mới đi học nên thường về nhà kể chuyện cho tôi nghe. Mọi lần con hay kể hôm nay học được gì, có gì vui, làm gì thú vị. Nhưng hôm nay con tôi đi học về trông rất khó chịu. Tôi bèn hỏi con đi học hôm nay thế nao? Con bé tỏ vẻ vẫn còn tức giận lắm kể với tôi:

“Mẹ ơi trong lớp con có một bạn kì lắm, con không thích bạn ấy”.

“Sao con lại không thích bạn?”.

“Bạn ấy cứ nói tên của cha bạn ấy là B.C.K, nhưng đó là tên của cha con mà. Sao bạn ấy cứ bắt chước con?”.

Tôi nghe con kể đến đây thì có hơi giật mình, vì tên của chồng tôi tương đối lạ, hiếm khi trùng tên với ai. Tôi bèn hỏi con:

“Bạn ấy là bạn nào thế con?”.

“Dạ là bạn Q đó mẹ”.

Nghe con nói tên đứa trẻ đó, tôi vội ghi nhớ rồi tìm cách nói chuyện với con:

“Tên người có thể giống nhau mà con, chuyện này nhỏ xíu con đừng cãi nhau với bạn nữa”.

Nghe tôi giảng giải một hồi thì con gái không còn khó chịu nữa, vui vẻ đi học bài. Tôi nhìn theo con mà trong lòng hoài nghi, tôi có linh tính không lành. Nhưng chồng tôi thời gian đó vẫn không có dấu hiệu gì lạ, anh vẫn về nhà đúng giờ, yêu thương vợ con như cũ.

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn, tôi âm thầm điều tra thì chết lặng trước bí mật thấu xương của gã chồng mẫu mực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 2 tuần sau thì tôi được cô giáo của con mời họp phụ huynh nhân dịp chuẩn bị tổng kết năm học. Phụ huynh khi đến họp ngồi vào tên của con mình, cũng là vị trí khi con đi học hàng ngày trong lớp. Tôi nhớ lại lời con kể, đứa trẻ tên Q kia ngồi trên con tôi một bàn. Sau khi nhìn thấy mẹ của đứa trẻ đó thì lòng tôi lại chộn rộn không yên, vì cô ta trẻ trung nhất ở đây. Không chỉ trẻ trung mà trên người cô ta toàn hàng hiệu đắt tiền, chẳng như tôi chỉ mặc những món rẻ tiền đơn giản.

Khi về nhà, linh tính thôi thúc, tôi âm thầm đi theo chồng khi anh nói đi lấy hàng. Chẳng ngờ được, chồng tôi lại nói dối, anh đi thẳng đến một ngôi nhà cách nhà tôi khoảng 30 phút đi xe máy. Và tôi chết đứng khi thấy người mở cửa cho chồng mình chính là mẹ của đứa trẻ tên Q kia.

Người chồng ngoại tình khi bị tôi hỏi còn chối quanh co, đến khi hết đường thì anh mới thừa nhận. Chồng tôi chẳng ngờ được nhân tình cho con học cùng trường, chung lớp với con gái tôi. Hai đứa trẻ còn không biết mình có chung cha mà cãi vã với nhau. Anh nói mình lỡ ngoại tình, đứa trẻ đó không có tội, anh muốn cho nó danh phận. Anh lừa dối tôi suốt 6 năm nay, còn làm khai sinh cho con riêng của mình.

Tôi giận tới mức suýt nói ra câu ly hôn chồng. Nhưng tôi nghĩ nếu giờ ly hôn thì chẳng phải thiệt cho con tôi quá sao? Giờ đứa trẻ kia đã có được danh phận để nhận tài sản của vợ chồng tôi sau này. Tôi càng không thể để ả nhân tình kia chiếm được cả chồng và nhà của mình. Tôi phải làm sao đây?

Mượn tiền đưa bồ đi đẻ phòng VIP bệnh viện quốc tế, chồng "hồn xiêu phách lạc" khi nhìn thấy sản phụ phòng bên

Mượn tiền đưa bồ đi đẻ phòng VIP bệnh viện quốc tế, chồng "hồn xiêu phách lạc" khi nhìn thấy sản phụ phòng bên

Ai ngờ nghe thế chồng Ngân đã “nhảy dựng”: “Cái gì mà bệnh viện quốc tế? Cô bị làm sao thế? Việc gì phải tốn cả đống tiền như thế. Người ta đẻ bệnh viện thường cũng có chết ai đâu?”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Thứ "siêu thực phẩm" rẻ bèo ngoài chợ: Vừa bồi bổ từ trong ra ngoài lại là "khắc tinh" của ung thư

Thứ "siêu thực phẩm" rẻ bèo ngoài chợ: Vừa bồi bổ từ trong ra ngoài lại là "khắc tinh" của ung thư

Dinh dưỡng 26 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 8/7/2026, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đến thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Sau hôm nay, thứ Tư 8/7/2026, Thần Tài gõ cửa, 3 con giáp đến thời hoàng kim, tài lộc rủ nhau kéo về nhà, tiền tài đầy túi đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Chạm mặt vợ cũ sau 3 năm ly hôn ngay tại đám cưới bạn thân, cô ấy tiến lại hỏi một câu khiến tôi ôm mặt khóc nghẹn

Chạm mặt vợ cũ sau 3 năm ly hôn ngay tại đám cưới bạn thân, cô ấy tiến lại hỏi một câu khiến tôi ôm mặt khóc nghẹn

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Cuối ngày hôm nay (8/7/2026), 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Cuối ngày hôm nay (8/7/2026), 3 con giáp 'may mắn rơi xuống đầu', sự nghiệp thăng hoa, tài lộc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn, tôi âm thầm điều tra thì chết lặng trước bí mật thấu xương của gã chồng mẫu mực

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn, tôi âm thầm điều tra thì chết lặng trước bí mật thấu xương của gã chồng mẫu mực

Ngoại tình 2 giờ 26 phút trước
Kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", một tháng sau gã chồng ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại báo tin điếng người

Kệ vợ ôm con về ngoại vì nghĩ "vợ xấu cần gì giữ", một tháng sau gã chồng ngã quỵ khi nhận cuộc điện thoại báo tin điếng người

Tâm sự Eva 3 giờ 26 phút trước
Vừa cầm bản án ly hôn gã chồng tệ bạc bước về nhà, tôi ngã quỵ trước danh tính người đàn ông đứng đợi sẵn ở cửa

Vừa cầm bản án ly hôn gã chồng tệ bạc bước về nhà, tôi ngã quỵ trước danh tính người đàn ông đứng đợi sẵn ở cửa

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Chạm mặt đứa con trai của chồng và ả nhân tình, tôi lẳng lặng quay lưng buông bỏ thù hận vì một sự thật xót xa

Chạm mặt đứa con trai của chồng và ả nhân tình, tôi lẳng lặng quay lưng buông bỏ thù hận vì một sự thật xót xa

Tâm sự Eva 5 giờ 26 phút trước
Đòi cưới trai hư vì "nghiện" phim Hàn, gái xinh chết lặng chứng kiến cảnh tượng rợn người khi bất thình lình về nhà giữa trưa

Đòi cưới trai hư vì "nghiện" phim Hàn, gái xinh chết lặng chứng kiến cảnh tượng rợn người khi bất thình lình về nhà giữa trưa

Tâm sự gia đình 6 giờ 26 phút trước
Về thăm nhà nghe lén mẩu chuyện của bố mẹ lúc nửa đêm, tôi khóc nghẹn rồi dứt khoát đưa ra quyết định chấn động cả dòng họ

Về thăm nhà nghe lén mẩu chuyện của bố mẹ lúc nửa đêm, tôi khóc nghẹn rồi dứt khoát đưa ra quyết định chấn động cả dòng họ

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 8/7/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 8/7/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Kể từ ngày mai, thứ Tư 8/7/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

Kể từ ngày mai, thứ Tư 8/7/2026, 3 con giáp tài lộc vượng phát, tiền 'chảy như nước' về túi, sự nghiệp phất lên trông thấy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mượn tiền đưa bồ đi đẻ phòng VIP bệnh viện quốc tế, chồng "hồn xiêu phách lạc" khi nhìn thấy sản phụ phòng bên

Mượn tiền đưa bồ đi đẻ phòng VIP bệnh viện quốc tế, chồng "hồn xiêu phách lạc" khi nhìn thấy sản phụ phòng bên

Vừa thấy ảnh chồng tôi trên màn hình, con gái 4 tuổi của bạn thân thốt ra một câu ngây ngô khiến tôi rụng rời chân tay

Vừa thấy ảnh chồng tôi trên màn hình, con gái 4 tuổi của bạn thân thốt ra một câu ngây ngô khiến tôi rụng rời chân tay

Bóc trần gã chồng mẫu mực "vô tội" suốt 5 năm, vợ lật mặt kẻ phản bội chỉ nhờ một tin nhắn giao hàng shipper gửi nhầm

Bóc trần gã chồng mẫu mực "vô tội" suốt 5 năm, vợ lật mặt kẻ phản bội chỉ nhờ một tin nhắn giao hàng shipper gửi nhầm

Nửa đêm thư ký gọi chồng đi "họp khẩn", vợ lặng lẽ bám theo rồi bấm một số điện thoại khiến gã biến sắc, tẽn tò cả đời

Nửa đêm thư ký gọi chồng đi "họp khẩn", vợ lặng lẽ bám theo rồi bấm một số điện thoại khiến gã biến sắc, tẽn tò cả đời

Đang đau đớn quằn quại trên bàn đẻ, tin nhắn của chồng vừa tới liền khiến người vợ "chết đi sống lại" vì uất nghẹn

Đang đau đớn quằn quại trên bàn đẻ, tin nhắn của chồng vừa tới liền khiến người vợ "chết đi sống lại" vì uất nghẹn

Đau đớn bắt quả tang chồng ngoại tình với ô sin, vợ khóc nghẹn nghe anh vạch trần lý do rơi vào tròng của người đàn bà lớn tuổi

Đau đớn bắt quả tang chồng ngoại tình với ô sin, vợ khóc nghẹn nghe anh vạch trần lý do rơi vào tròng của người đàn bà lớn tuổi