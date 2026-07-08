Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn, tôi âm thầm điều tra thì sốc trước bí mật của chồng mẫu mực

Ngoại tình 08/07/2026 03:00

Khoảng 2 tuần sau thì tôi được cô giáo của con mời họp phụ huynh nhân dịp chuẩn bị tổng kết năm học. Phụ huynh khi đến họp ngồi vào tên của con mình, cũng là vị trí khi con đi học hàng ngày trong lớp.

Tôi có gia đình được 8 năm, có một cô con gái. Lúc mới lấy nhau, hai vợ chồng đều làm công ăn lương thu nhập chẳng được bao nhiêu. Khoảng 3 năm gần đây thì chồng tôi kiếm mối kinh doanh, dần dần gia đình mới khấm khá hơn. Đến nay thì con gái tôi đã 6 tuổi, đang học lớp một.

Tôi chắc vẫn tin tưởng và yêu thương chồng như thế cho đến một hôm tôi nghe con gái của mình kể chuyện trong lớp. Con gái tôi mới đi học nên thường về nhà kể chuyện cho tôi nghe. Mọi lần con hay kể hôm nay học được gì, có gì vui, làm gì thú vị. Nhưng hôm nay con tôi đi học về trông rất khó chịu. Tôi bèn hỏi con đi học hôm nay thế nao? Con bé tỏ vẻ vẫn còn tức giận lắm kể với tôi:

“Mẹ ơi trong lớp con có một bạn kì lắm, con không thích bạn ấy”.

“Sao con lại không thích bạn?”.

“Bạn ấy cứ nói tên của cha bạn ấy là B.C.K, nhưng đó là tên của cha con mà. Sao bạn ấy cứ bắt chước con?”.

Tôi nghe con kể đến đây thì có hơi giật mình, vì tên của chồng tôi tương đối lạ, hiếm khi trùng tên với ai. Tôi bèn hỏi con:

“Bạn ấy là bạn nào thế con?”.

“Dạ là bạn Q đó mẹ”.

Nghe con nói tên đứa trẻ đó, tôi vội ghi nhớ rồi tìm cách nói chuyện với con:

“Tên người có thể giống nhau mà con, chuyện này nhỏ xíu con đừng cãi nhau với bạn nữa”.

Nghe tôi giảng giải một hồi thì con gái không còn khó chịu nữa, vui vẻ đi học bài. Tôi nhìn theo con mà trong lòng hoài nghi, tôi có linh tính không lành. Nhưng chồng tôi thời gian đó vẫn không có dấu hiệu gì lạ, anh vẫn về nhà đúng giờ, yêu thương vợ con như cũ.

Con gái 6 tuổi cãi nhau với bạn, tôi âm thầm điều tra thì sốc trước bí mật của chồng mẫu mực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 2 tuần sau thì tôi được cô giáo của con mời họp phụ huynh nhân dịp chuẩn bị tổng kết năm học. Phụ huynh khi đến họp ngồi vào tên của con mình, cũng là vị trí khi con đi học hàng ngày trong lớp. Tôi nhớ lại lời con kể, đứa trẻ tên Q kia ngồi trên con tôi một bàn. Sau khi nhìn thấy mẹ của đứa trẻ đó thì lòng tôi lại chộn rộn không yên, vì cô ta trẻ trung nhất ở đây. Không chỉ trẻ trung mà trên người cô ta toàn hàng hiệu đắt tiền, chẳng như tôi chỉ mặc những món rẻ tiền đơn giản.

Khi về nhà, linh tính thôi thúc, tôi âm thầm đi theo chồng khi anh nói đi lấy hàng. Chẳng ngờ được, chồng tôi lại nói dối, anh đi thẳng đến một ngôi nhà cách nhà tôi khoảng 30 phút đi xe máy. Và tôi chết đứng khi thấy người mở cửa cho chồng mình chính là mẹ của đứa trẻ tên Q kia.

Người chồng ngoại tình khi bị tôi hỏi còn chối quanh co, đến khi hết đường thì anh mới thừa nhận. Chồng tôi chẳng ngờ được nhân tình cho con học cùng trường, chung lớp với con gái tôi. Hai đứa trẻ còn không biết mình có chung cha mà cãi vã với nhau. Anh nói mình lỡ ngoại tình, đứa trẻ đó không có tội, anh muốn cho nó danh phận. Anh lừa dối tôi suốt 6 năm nay, còn làm khai sinh cho con riêng của mình.

Tôi giận tới mức suýt nói ra câu ly hôn chồng. Nhưng tôi nghĩ nếu giờ ly hôn thì chẳng phải thiệt cho con tôi quá sao? Giờ đứa trẻ kia đã có được danh phận để nhận tài sản của vợ chồng tôi sau này. Tôi càng không thể để ả nhân tình kia chiếm được cả chồng và nhà của mình. Tôi phải làm sao đây?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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