Mượn tiền đưa bồ đi đẻ phòng VIP bệnh viện quốc tế, chồng 'hồn xiêu phách lạc' khi nhìn thấy sản phụ phòng bên

Ngoại tình 07/07/2026 01:30

Ai ngờ nghe thế chồng Ngân đã “nhảy dựng”: “Cái gì mà bệnh viện quốc tế? Cô bị làm sao thế? Việc gì phải tốn cả đống tiền như thế. Người ta đẻ bệnh viện thường cũng có chết ai đâu?”.

Nhiều người phụ nữ khi yêu chẳng nhìn ra bộ mặt thật của người đàn ông săn đón mình. Chẳng qua là vì anh ta che giấu quá khéo, chỉ đến khi lấy nhau rồi mới dần lộ mặt. Chẳng may, Ngân lại lâm vào hoàn cảnh đau lòng như thế.

Ngân chia sẻ cô biết chồng ngoại tình nên đã viết đơn ly hôn, nhưng ngang trái là cùng lúc đó cô lại biết mình có thai. Sự xuất hiện của đứa con khiến Ngân suy nghĩ về việc ly hôn chồng. Mẹ nào không thương con, vợ nào không từng có suy nghĩ hàn gắn lại với chồng.

Buồn thay, chồng của Ngân không hề hối lỗi, còn chơi bời tới mức khiến nhân tình có thai. Cô bồ kia cũng không phải hiền lành gì, còn đăng cả ảnh siêu âm con trai sắp sinh. Cô ta còn nói mình có bầu con trai vẫn “ăn đứt” vợ bầu con gái. Và trong suốt thời gian đó chồng của Ngân ở suốt bên bồ. Đến cả việc đưa vợ đi thăm khám, đưa tiền vợ chuẩn bị vượt cạn anh ta cũng chối đây đẩy.

Mượn tiền đưa bồ đi đẻ phòng VIP bệnh viện quốc tế, chồng 'hồn xiêu phách lạc' khi nhìn thấy sản phụ phòng bên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Được một hôm chồng của Ngân về nhà, cô bèn thử hỏi: “Giờ em sinh ở đâu thì được anh nhỉ? Nghe bảo bệnh viện quốc tế đầy đủ lắm, anh xem có lo được cho em với con không?”. Ai ngờ nghe thế chồng Ngân đã “nhảy dựng”: “Cái gì mà bệnh viện quốc tế? Cô bị làm sao thế? Việc gì phải tốn cả đống tiền như thế. Người ta đẻ bệnh viện thường cũng có chết ai đâu?”.

Vài hôm sau thì Ngân thấy cô bồ kia khoe được chồng cô cho sinh con ở bệnh viện quốc tế đắt tiền. Ngân biết chồng làm gì có tiền nhiều như thế, chỉ có đường đi vay nợ người ta. Cô thấy mà tức nước mắt lưng tròng. Không chỉ vậy, ngày cô gần sinh, anh ta còn vứt cho một câu: “Tôi chẳng vào viện làm gì, nơi đàn bà con gái lo được rồi, bảo bà ngoại vào mà chăm”.

Đến ngày chồng của Ngân đưa bồ vào viện thì đụng ngay một sản phụ ở phòng VIP. Vừa thấy mặt người đó, anh ta trợn mắt chết sững. Phòng VIP ở viện quốc tế đắt đỏ gấp mấy lần phòng thường anh ta chi cho bồ. Ngân nói lúc đó hả hê lắm khi thấy cả mặt chồng và bồ sốc ngất nhìn mình.

Vừa mới sinh xong, Ngân xả hết cục tức bấy lâu nay vào mặt hai con người kia:

“Đồ vô lương tâm! Anh vay nợ để bồ đẻ ở bệnh viện quốc tế, còn vợ thì kệ xác không lo. Anh là thứ đàn ông đốn mạt, tôi chống mắt lên coi hai người vui vẻ được tới bao giờ!”.

Thấy thế chồng của Ngân còn ú ớ chối không có rồi hỏi vì sao cô có thể ở đây? Ngân lúc này đã giận tới mức tay chân run lên. Nhưng vừa định lên tiếng mắng chửi gã đàn ông ngoại tình tệ bạc trước mặt thì đã có một anh chàng chạy ào tới nhẹ giọng hỏi cô:

“Em sao thế, đã nói là để anh lo tiền viện phí cho mà”.

Mẹ ruột của Ngân đi theo sau bế cháu cười vui vẻ nói với anh chàng kia:

“Ôi cái này để nhà bác lo, cháu không cần phải trả. Cháu thương con gái bác thì đợi nó ly hôn chồng rồi mình nói tiếp. Giờ mà nhà bác nhận gì thì người ta lại đàm tiếu không hay cho con gái bác”.

Bà nói xong thì liền quay sang chàng rể đưa bồ đi đẻ kế bên: “Ôi dào hồi trước tôi đã không thích gì anh rồi, nhưng vì con gái tôi thương nên tôi chịu. Giờ thì nhìn anh xem, tiền để bồ đi đẻ còn phải mượn. Tôi chẳng nhìn người sai bao giờ. Giờ anh thấy rồi đó, vợ anh bỏ thì có người đứng đợi rước đi ngay. Giờ thì chuẩn bị ly hôn với con gái tôi đi, con của nó nhà tôi nuôi được”.

Chồng của Ngân đứng nghệch mặt ra xem diễn biến không ngờ trước mắt. Còn cô nhân tình kế bên anh ta thì gào lên: “Anh vay tiền? Anh không có tiền thì sao nuôi được mẹ con tôi?”. Bởi thế mới nói cuộc đời này không khoan nhượng cho những kẻ sống quên tình quên nghĩa bao giờ.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

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