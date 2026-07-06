Bóc trần gã chồng mẫu mực 'vô tội' suốt 5 năm, vợ lật mặt kẻ phản bội chỉ nhờ một tin nhắn giao hàng shipper gửi nhầm

Ngoại tình 06/07/2026 19:00

Khoảng 1 tuần sau thì tôi nhận được cuộc gọi từ nhãn hàng mỹ phẩm đó. Họ muốn hỏi ý kiến của khách hàng mua mỹ phẩm trong vòng 1 tháng gần đây. Nhưng tôi không hề mua nhãn hiệu mỹ phẩm này.

Mọi người xung quanh thường khen tôi có một người chồng mẫu mực. Chồng tôi giỏi kiếm tiền, lo cho vợ con không thiếu thứ gì. Không chỉ vậy, anh còn rất yêu thương, chăm sóc tôi và con. Hầu như tôi chưa từng phải phiền lòng gì về anh trong suốt 10 năm chung sống.

Thời gian gần đây tôi nhiều lần tình cờ thấy những tin tức về chồng ngoại tình trên mạng xã hội. Cộng thêm bạn bè của tôi cũng hay cảnh báo phải lo giữ chồng. Vì chồng tôi vừa có bề ngoài mà vừa có tiền, thì phụ nữ xung quanh sao lại không tính kế quyến rũ cho được?

Từ trước đến giờ tôi vốn tin tưởng chồng, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại sinh nghi. Tôi len lén xem điện thoại của anh cũng không có gì. Chỉ có một tin nhắn báo anh từng mua hàng ở một cửa hàng mỹ phẩm có tiếng. Trong tin nhắn không hề có thông tin anh từng mua gì, chỉ có thời gian mua hàng. Và tất nhiên trong thời gian đó tôi cũng không hề nhận được món quà nào từ chồng.

Khi bị tôi hỏi thì chồng chỉ nói là bạn mượn thẻ để mua đồ. Thậm chí anh còn gọi điện cho người bạn để hỏi. Chồng tôi mở loa ngoài, tôi nghe người bạn ấy nói: “Tao mua đồ cho vợ, hay mày để tao nói chuyện với vợ mày”. Tôi nghe thế thì lắc đầu từ chối, lòng cũng không còn lo lắng nữa.

Khoảng 1 tuần sau thì tôi nhận được cuộc gọi từ nhãn hàng mỹ phẩm đó. Họ muốn hỏi ý kiến của khách hàng mua mỹ phẩm trong vòng 1 tháng gần đây. Nhưng tôi không hề mua nhãn hiệu mỹ phẩm này. Tôi bỗng nhớ lại tin nhắn mua hàng trong điện thoại của chồng. Tôi liền giả bộ nói với nhân viên chăm sóc khách hàng:

Bóc trần gã chồng mẫu mực 'vô tội' suốt 5 năm, vợ lật mặt kẻ phản bội chỉ nhờ một tin nhắn giao hàng shipper gửi nhầm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

“Chị không nhớ là em hỏi cái nào, chị không nhớ rõ mua lúc nào, em nói lại giúp chị được không?”.

Cô nhân viên nghe thế thì liền liệt kê bộ sản phẩm đắt tiền được thanh toán vào ngày trùng khớp với thời gian trong tin nhắn của chồng tôi. Sự việc đến đây thì tôi vẫn thấy chưa rõ ràng. Nều chồng tôi mua đồ cho nhân tình thì vì sao để lại số điện thoại của tôi? Sau đó tôi liền nghĩ có lẽ chồng tôi chỉ làm theo thói quen, vì mỗi khi mua đồ vợ chồng tôi đều thống nhất để lại số của tôi.

Nghi ngờ trong tôi càng lúc càng rõ ràng nhưng tôi không thể đến thẳng cửa hàng để làm rõ. Tôi liền nghĩ đến tình huống có khi nào chồng mua bộ mỹ phẩm đó để làm quà sinh nhật cho nhân tình? Tôi bèn lên Facebook cá nhân của anh, tìm những ai có sinh nhật vào tháng 6, và những người có ngày sinh nhật gần kề với ngày chồng tôi mua hàng.

Rà soát một hồi lâu tôi mới tìm ra 5 người, nhưng có 4 là người thân trong gia đình tôi và chồng. Người còn lại là người phụ nữ có hình đại diện ăn diện trẻ trung. Tôi vào trang cá nhân của cô ta thì bàng hoàng vỡ lẽ ra sự thật đau xót. Chồng tôi rất khôn khéo không hề để lại bình luận, thậm chí một cái like hay thả tim cũng không có. Nhưng theo thông tin cô ta chia sẻ thì hai người đã qua lại cũng gần một năm.

Cô ta không chỉ ngọt ngào khoe bộ mỹ phẩm đắt tiền được tặng vào ngày sinh nhật mà còn để những tấm hình chụp chung với chồng tôi. Dù trong những bức ảnh đó tôi chỉ thấy được dáng lưng, bàn tai, hay chỉ một phần cổ của anh, nhưng tôi lập tức nhận ra.

Phát hiện chồng ngoại tình tinh quái mà cả người tôi run lẩy bẩy. Vì tôi không thể tin người chồng mẫu mực mới sáng còn hôn vợ trước khi đi làm kia đã lừa dối mình suốt gần một năm. Tôi không biết mình phải làm sao để giữ gia đình cho con. Khi sự phản bội lừa dối của chồng tôi quá thâm sâu và đáng sợ, tôi phải làm sao đây?

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Lâu nay tôi vẫn đinh ninh thư ký của chồng mình là đàn ông. Hôm vừa rồi đến công ty, tôi phát hiện anh mới đổi thư ký được 2 tháng. Đã vậy, trông họ còn rất ăn ý với nhau. Ngay từ lúc ấy, tôi đã có linh cảm chẳng lành.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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