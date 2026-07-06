Chồng đòi ly hôn vì vợ hiếm muộn, mẹ chồng ngoài mặt cười hùa theo con trai nhưng nửa đêm lén đút túi con dâu 1 tỷ cùng bí mật động trời

Tâm sự gia đình 06/07/2026 17:30

Nghe thế tôi càng uất ức nghẹn ngào, không đi thăm khám thì biết ai có bệnh chứ? Sao lại đổ hết lỗi lên tôi? Nhẫn nhịn quá lâu khiến tôi muốn buông bỏ hết, ly hôn thì ly hôn.

Với phụ nữ, khổ nhất là không sinh được con khi chồng và gia đình chồng cứ mong ngóng từng ngày. Đây cũng là lý do nhiều người phụ nữ bị bỏ rơi. Nhưng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được sẽ có ngày mình lâm vào tình cảnh bi thương đó. Sau 4 năm bụng chẳng thể to lên, chồng hét vào mặt tôi một câu: “Ly hôn đi!”.

Trong 2 năm đầu mới lấy nhau, thấy cả hai cứ thả mà vẫn im hơi lặng tiếng, tôi đã khéo nói với chồng đi thăm khám bác sĩ. Nhưng anh vì sĩ diện đàn ông mà một mực từ chối. Mẹ chồng tôi không đồng ý, bà nói cứ để tự nhiên. Thấy thế tôi cũng không còn cách nào khác.

Đến nay đã 4 năm nhưng tôi vẫn không mang thai. Chồng tôi ngày một bức bối, thậm chí là nổi giận vô cớ. Đến một hôm tôi cùng chồng đến nhà một người bạn chơi. Thấy ai cũng có con bồng bế, lại bị bạn bè nói khịa vài câu mà về nhà chồng đòi ly hôn với tôi.

Mẹ chồng tôi khi đó không can ngăn con trai mà còn cười hùa theo: “Không đẻ được thì ly hôn đi, con trai tôi khỏe mạnh chẳng có bệnh tật gì”. Rồi bà quay sang nhẹ giọng với con trai: “Thôi cũng là vợ chồng 4 năm rồi, con cho nó thêm một năm xem sao. Hết một năm mà vẫn không có thì ly hôn cũng không muộn”.

Chồng đòi ly hôn vì vợ hiếm muộn, mẹ chồng ngoài mặt cười hùa theo con trai nhưng nửa đêm lén đút túi con dâu 1 tỷ cùng bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nghe thế tôi càng uất ức nghẹn ngào, không đi thăm khám thì biết ai có bệnh chứ? Sao lại đổ hết lỗi lên tôi? Nhẫn nhịn quá lâu khiến tôi muốn buông bỏ hết, ly hôn thì ly hôn. Nhưng tôi lại chẳng ngờ khuya hôm đó mẹ chồng nhắn tin gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng. 

Tôi sốc ngất khi mẹ chồng dúi vào tay tôi số tiền 1 tỷ, rồi tiết lộ một bí mật động trời bị che giấu. Hóa ra ngày trước chồng tôi từng gặp tai nạn nghiêm trọng, giữ được mạng nhưng lại mất đi khả năng có con. Cha mẹ chồng tôi thương anh nên giấu kín, không để con trai biết. Giờ bà cầu xin tôi giữ bí mật giúp bà, tìm kiếm tinh trùng trong ngân hàng tinh trùng để thụ tinh. Bà muốn tôi giấu chồng để anh tin đó là con của anh. Bà còn nói chỉ cần tôi sinh được con thì bà sẽ lập di chúc để hết tài sản lại cho đứa trẻ này.

Nghe mẹ chồng nài nỉ rớt nước mắt không ngừng, tôi chỉ thấy thương bà. Bà cũng chỉ là một người mẹ hết lòng bảo vệ con trai. Nếu tôi muốn tiếp tục sống chung với chồng thì đây là cách duy nhất. Nhưng liệu bí mật này có giữ cả đời được không? Đến khi bị bại lộ, chồng tôi sẽ càng điên cuồng khi bị cả vợ và cha mẹ lừa dối.

Tôi thật sự không biết phải làm sao, nói rõ ràng với chồng để anh đối diện, hay là cứ chọn ly hôn khi tình cảm của cả hai cũng đã không còn nhiều như trước?

Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng nghe chồng thì thầm điện thoại, tôi rụng rời chân tay trước bí mật động trời anh giấu kín suốt 5 năm

Tỉnh giấc lúc 2 giờ sáng nghe chồng thì thầm điện thoại, tôi rụng rời chân tay trước bí mật động trời anh giấu kín suốt 5 năm

Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một đêm, tôi vô tình phát hiện điều mà lâu nay anh che giấu. Hôm đó là cuối tuần, ông bà nội đón Bo về chơi, mẹ chồng nói nhớ cháu không chịu được vả lại mấy nay tôi cũng vất vả, thôi để bà giữ cháu một hôm.

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