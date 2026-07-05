Bị chính thất của nhân tình 50 tuổi bắt gian tại trận, tiểu tam chạy mất dép để rồi nhận cái kết 'lật kèo' đẹp như mơ

Tâm sự gia đình 05/07/2026 20:00

Sau một hồi lái xe trong vô định, em bảo tôi thả em xuống một con đường vắng để em tự đi bộ về. Trông em lúc đó thật bé nhỏ, đôi chân trần trắng ngần gầy gò dưới lớp váy mỏng cứ chốc chốc lại bị gió thổi nhẹ tốc lên.

Tôi lái xe ôm tại một phố đèn đỏ trong trung tâm thành phố, nơi đặc mùi rượu bia và thuốc lá. Những chiếc váy hở hang, những lời mời gọi lả lơi, những cuộc vui sớm nở tối tàn đã một phần trở nên quá quen thuộc trong cuộc sống của tôi.

Chỗ này đắt khách lắm, tôi có thể kiếm được vài trăm nghìn mỗi ngày, một tháng tôi có thể trang trải đủ số tiền sinh hoạt và học phí đại học, lại đỡ bớt phần nào gánh nặng cho ba mẹ. Và một phần... là vì em.   

Em tên Mai. Một người con gái mang nét đẹp dịu dàng, mái tóc đen dài, đôi mắt trong trẻo buồn buồn điểm trên vẻ đẹp mong manh ấy. Mỗi sáng tôi đều đợi để chở em về. Tôi gặp Mai trong tình cảnh éo le lắm! Lúc ấy, em đang ngủ với một gã đàn ông trên 50 tuổi thì bị vợ gã xông vào bắt gian. Sau một hồi cấu xé nhau thì em chỉ kịp chạy thật nhanh chả vội cả mang giày. Em nhảy phắt lên yên xe tôi rồi hối tôi lái xe chạy mất hút. Sau một đoạn đường dài chở em đã khá an toàn, tôi hỏi rằng em muốn đi đâu, em cứ nhìn vào những ánh đèn đường xa xăm, em bảo em cũng không biết nữa.

 

Sau một hồi lái xe trong vô định, em bảo tôi thả em xuống một con đường vắng để em tự đi bộ về. Trông em lúc đó thật bé nhỏ, đôi chân trần trắng ngần gầy gò dưới lớp váy mỏng cứ chốc chốc lại bị gió thổi nhẹ tốc lên. Tôi thấy thế liền cho em mượn đôi dép tổ ông tôi đang mang, bảo với em cũng chẳng đáng gì, chỉ cần làm khách hàng hằng ngày của tôi là được. Đôi mắt em tít lại, em cười với tôi một nụ cười nhẹ tựa làn mây.

Bị chính thất của nhân tình 50 tuổi bắt gian tại trận, tiểu tam chạy mất dép để rồi nhận cái kết 'lật kèo' đẹp như mơ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không biết trong mình hiện lên loại cảm xúc gì, chỉ là hằng ngày, tôi luôn mong đợi bóng dáng gầy gò nhỏ bé ấy. Đau lòng khi nhìn thấy em với một gã nào đó mà chẳng làm được gì. Tôi từng hỏi em sao lại chọn nghề này, có vẻ em cũng chẳng muốn nhắc tới. Sau một hồi im lặng, em kể tôi nghe về năm 16 tuổi, em yêu một gã đàn ông 30, gã ta sau một đêm khiến em dâng cả thể xác thì lừa bán em vào động mại dâm. Ba mẹ em đều mất cả nên cũng chẳng còn nơi để gọi là gia đình. Em cứ thế trôi dạt trong cái thành phố triệu người, lầm lũi đi về sau mỗi cuộc vui. Thế giới của em quanh quẩn trong những bộ váy ngắn, son phấn, nước hoa, giày cao gót.

Tôi hỏi em rằng em có ước mơ chứ? Em bảo tôi ước mơ của em đơn giản là có người yêu em thật lòng. Vì sau bao năm với những cuộc tình vội, em vẫn không tìm được người thật sự yêu em. Em chẳng mong mình sẽ có một tương lai thật đẹp, vì bản thân – em  đã đánh mất lâu rồi. Nói rồi nước mắt em nhẹ lăn dài trên gò má. Thúy Kiều cũng cần phải có tình yêu mà!

Tôi ôm em, khẽ vuốt mái tóc đen dài. Cảm giác trong tôi lạ lắm, đó không phải là thương hại, mà đó là thương em. Tôi muốn mang lại cho người con gái này một gia đình thực sự. Tôi muốn bù đắp phần đời đã mất, tuổi xuân đã lỡ làng của em. Chờ tôi nhé, một gần nhất, tôi sẽ nói với cả thế giới này rằng tôi yêu em. Chờ tôi nhé, một ngày gần nhất, tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Cuồng chăm cây táo hơn chăm con, chồng khiến vợ nổi da gà khi lén đào lên bọc nilon đen chôn sâu dưới gốc đất lúc nửa đêm

Cuồng chăm cây táo hơn chăm con, chồng khiến vợ nổi da gà khi lén đào lên bọc nilon đen chôn sâu dưới gốc đất lúc nửa đêm

Sau khi có con, chồng em cũng phụ chăm con nhưng lóng ngóng lắm. Dạo này anh còn có biểu hiện rất lạ, đó là mua một cây táo ở đâu về trồng, rồi tối nào cũng ra tưới nước, ở ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi vào. Em là phụ nữ nên cũng sinh nghi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trót tình một đêm với "nam thần 6 múi" quen qua mạng, tôi chết lặng khi chạm trán anh ngay trong ngày ra mắt gia đình người yêu

Trót tình một đêm với "nam thần 6 múi" quen qua mạng, tôi chết lặng khi chạm trán anh ngay trong ngày ra mắt gia đình người yêu

Tâm sự 34 phút trước
Bị chính thất của nhân tình 50 tuổi bắt gian tại trận, tiểu tam chạy mất dép để rồi nhận cái kết "lật kèo" đẹp như mơ

Bị chính thất của nhân tình 50 tuổi bắt gian tại trận, tiểu tam chạy mất dép để rồi nhận cái kết "lật kèo" đẹp như mơ

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Vừa nhen nhóm hy vọng làm lại cuộc đời, chồng đột ngột quỵ ngã khiến người vợ ôm danh xưng "sát chồng" gào thét trong tuyệt vọng

Vừa nhen nhóm hy vọng làm lại cuộc đời, chồng đột ngột quỵ ngã khiến người vợ ôm danh xưng "sát chồng" gào thét trong tuyệt vọng

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 6/7/2026, Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/7/2026, Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Dâu mới cưới ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về"

Dâu mới cưới ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về"

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Bị em dâu sỉ nhục là "cây độc không trái", tôi âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày tung đòn chí mạng khiến cô ta tái xanh mặt mày

Bị em dâu sỉ nhục là "cây độc không trái", tôi âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày tung đòn chí mạng khiến cô ta tái xanh mặt mày

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Đang yên ấm bỗng bị chồng ép ly hôn bằng được, vừa rời tòa xong, tin nhắn 5 từ lúc nửa đêm của anh khiến vợ gào thét trong bất lực

Đang yên ấm bỗng bị chồng ép ly hôn bằng được, vừa rời tòa xong, tin nhắn 5 từ lúc nửa đêm của anh khiến vợ gào thét trong bất lực

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Thú nhận yêu nàng chỉ vì vụ cá cược 3 triệu của đám bạn, chàng trai ngỡ ngàng trước phản ứng "lạ" của bạn gái

Thú nhận yêu nàng chỉ vì vụ cá cược 3 triệu của đám bạn, chàng trai ngỡ ngàng trước phản ứng "lạ" của bạn gái

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Hơi tí là dọa "trả vợ về nơi sản xuất", gã con rể hống hách bị bố vợ tung đòn chí mạng khiến trắng tay ra đường, khóc không thành tiếng

Hơi tí là dọa "trả vợ về nơi sản xuất", gã con rể hống hách bị bố vợ tung đòn chí mạng khiến trắng tay ra đường, khóc không thành tiếng

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Không cần thuốc bổ đắt tiền, món ăn bình dân ngoài chợ này chính là "khắc tinh" của lão hóa

Không cần thuốc bổ đắt tiền, món ăn bình dân ngoài chợ này chính là "khắc tinh" của lão hóa

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là "khắc tinh" của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là "khắc tinh" của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa nhen nhóm hy vọng làm lại cuộc đời, chồng đột ngột quỵ ngã khiến người vợ ôm danh xưng "sát chồng" gào thét trong tuyệt vọng

Vừa nhen nhóm hy vọng làm lại cuộc đời, chồng đột ngột quỵ ngã khiến người vợ ôm danh xưng "sát chồng" gào thét trong tuyệt vọng

Dâu mới cưới ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về"

Dâu mới cưới ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về"

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Hơi tí là dọa "trả vợ về nơi sản xuất", gã con rể hống hách bị bố vợ tung đòn chí mạng khiến trắng tay ra đường, khóc không thành tiếng

Hơi tí là dọa "trả vợ về nơi sản xuất", gã con rể hống hách bị bố vợ tung đòn chí mạng khiến trắng tay ra đường, khóc không thành tiếng

Cuồng chăm cây táo hơn chăm con, chồng khiến vợ nổi da gà khi lén đào lên bọc nilon đen chôn sâu dưới gốc đất lúc nửa đêm

Cuồng chăm cây táo hơn chăm con, chồng khiến vợ nổi da gà khi lén đào lên bọc nilon đen chôn sâu dưới gốc đất lúc nửa đêm

Giúp việc bầu "ễnh bụng", vợ trẻ mở tiệc ăn mừng nhưng 9 tháng sau lại kinh hãi tột độ khi biết danh tính thật của tác giả cái thai

Giúp việc bầu "ễnh bụng", vợ trẻ mở tiệc ăn mừng nhưng 9 tháng sau lại kinh hãi tột độ khi biết danh tính thật của tác giả cái thai