Vừa nhen nhóm hy vọng làm lại cuộc đời, chồng đột ngột quỵ ngã khiến người vợ ôm danh xưng "sát chồng" gào thét trong tuyệt vọng

Tâm sự gia đình 05/07/2026 19:45

Mợ bảo mợ muốn có con chứ già rồi mà vẫn chưa được mụn con nối dõi. Tầm 1 tháng trước, mợ có thai nhưng lại bị xảy, mợ lại thuộc dạng khó có chữa, mẹ tôi lấy đó làm an ủi bảo từ từ cũng chẳng vội làm chi, miễn sao 2 vợ chồng yêu thương nhau là được.

Thời xưa ở quê tôi, một gia đình đẻ đông con lắm. Ngoại tôi cũng không là ngoại lệ, đẻ đến tận 16 người con. Cậu tư tôi lấy vợ đầu và sinh ra được ba đứa, cuộc sống ruộng đồng cũng chẳng khấm khá là bao, cậu lại có thói nhậu nhẹt, mặc dù vẫn thương yêu vợ con nhưng cậu vẫn không thể kiêng được rượu chè. Tiền làm ra chẳng nhiều, lại đổ hết vào thói đời của cậu.

Vợ vì thế cũng đâm buồn chán, quán xuyến chẳng nổi cả việc nhà và buôn bán nên quyết định ly hôn với cậu tôi để giải thoát cho cả hai. Nhà mẹ đẻ bên vợ cũng quay sang chỉ trích cậu chẳng được tích sự gì, cậu vì thế mà lại giác ngộ hẳn.

Sau khi ly hôn được một thời gian, cậu lên thành phố sinh sống và hành nghề bơm vá, sửa chữa xe. Mẹ tôi cũng thương em lắm, sẵn còn căn phòng trống cũng cho cậu ở tạm, có khó khăn gì cũng giúp đỡ, còn làm mai cho cậu vài mối nhưng cậu cũng chẳng ưng, phần vì còn vương vấn cuộc hôn nhân cũ.

Ấy thế mà tầm tháng sau, cậu lại ưng một cô tên Hải đã 40 tuổi, rất chịu khó làm ăn, lại chưa từng có chồng. Họ hàng kháu nhau rằng cô ấy có tướng “sát chồng”, số không nên lập gia đình, bởi thế nên đến 40 tuổi vẫn không ai chịu lấy. Bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào, cậu tôi quyết định đi thêm bước nữa. Mẹ tôi là một trong số ít những người ủng hộ chuyện này. Cơ bản cậu vẫn cần một người phụ nữ để tạo nên mái ấm riêng, xây dựng lại cuộc đời.

Vừa nhen nhóm hy vọng làm lại cuộc đời, chồng đột ngột quỵ ngã khiến người vợ ôm danh xưng 'sát chồng' gào thét trong tuyệt vọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mợ Hải chăm làm lắm, từ trồng trọt cho đến chăn nuôi mợ đều quản được tuốt. Cậu tôi cũng vì thế mà chịu khó giúp vợ, hai vợ chồng cùng nhau làm ăn dần khấm khá hẳn lên. Nhưng mỗi lần về quê chồng thăm gia đình chồng, mợ đều bị hắt hủi, chẳng ai chịu nói chuyện, chỉ có tôi là thường hay ngồi với mợ nghe mợ nói về cách làm ăn, có vẻ như mợ chỉ thoải mái được với mẹ con tôi.

Mợ bảo mợ muốn có con chứ già rồi mà vẫn chưa được mụn con nối dõi. Tầm 1 tháng trước, mợ có thai nhưng lại bị xảy, mợ lại thuộc dạng khó có chữa, mẹ tôi lấy đó làm an ủi bảo từ từ cũng chẳng vội làm chi, miễn sao 2 vợ chồng yêu thương nhau là được.

Thật không may mắn, lấy nhau được gần một năm, cậu tôi trong một cơn đột quỵ mà mất, để lại mợ đau buồn, vẫn chưa kịp có con. Họ hàng bên tôi lại lấy đó làm cớ để chỉ trích, trách mợ có tướng sát chồng, trách mợ làm khổ cậu. Mợ vì thế mà bị áp lực đến trầm cảm, chẳng còn tâm trí lo toan công việc, nhà cửa, ba mẹ già thấy thế cũng xót, cảm thương số con gái mình.

Tôi lâu lâu lại sang nhà mợ chơi, lúc nào cũng thấy mợ lau chùi cẩn thận di ảnh cậu, nhìn hoài vào tấm hình của cậu mà buồn rười rượi. Hàng xóm của mợ cũng chẳng khá hơn họ hàng nhà tôi, thủ thỉ với nhau rằng “con đó số sát chồng, đừng có dính vào”, nói là thủ thỉ cũng đủ lớn cho mợ tôi nghe. Mợ trông thì có vẻ không để ý nhưng tôi biết mợ đều dằn vặt vì những lời nói đó nhiều lắm.

Tôi thì thấy xót cho mợ nhiều, lựa lời an ủi mợ ráng mà sống cho mình, không cần để tâm miệng lưỡi thiên hạ. Mợ chỉ cười buồn, mợ bảo bây giờ chỉ có thể sống vì ba mẹ mà thôi. Tôi lại liên tưởng đến mợ nghĩ quẩn.

Tôi thương mợ lắm, vì chẳng ai chịu đặt mình vào trường hợp mợ mà suy nghĩ, lấy chồng chẳng được bao lâu lại không thể có con lại còn nghe người đời dè bỉu. Phận đời phụ nữ vốn lênh đênh, tìm được bến đỗ an yên đã khó, giữ được lại càng khó hơn. Tôi chắc rằng nếu như mọi thứ bình thường, chẳng ai để tâm, mợ hoàn toàn có thể quay lại sống cuộc sống như trước kia chưa có cậu. Vậy mà, qua bao thăng trầm, thứ duy nhất giết chết tâm hồn lại là “miệng đời”.

Giúp việc bầu "ễnh bụng", vợ trẻ mở tiệc ăn mừng nhưng 9 tháng sau lại kinh hãi tột độ khi biết danh tính thật của tác giả cái thai

Giúp việc bầu "ễnh bụng", vợ trẻ mở tiệc ăn mừng nhưng 9 tháng sau lại kinh hãi tột độ khi biết danh tính thật của tác giả cái thai

Ý nghĩ ấy chợt lóe lên đầu tôi. Tìm người xa lạ chi bằng nhờ người thân cận. Biết Xuân cũng đang khó khăn kinh tế, tôi ngỏ lời nhờ giúp đỡ. Thế rồi cô bé ấy đồng ý, miễn là sau chuyện này, tôi sẽ bồi dưỡng thoả đáng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Trót tình một đêm với "nam thần 6 múi" quen qua mạng, tôi chết lặng khi chạm trán anh ngay trong ngày ra mắt gia đình người yêu

Trót tình một đêm với "nam thần 6 múi" quen qua mạng, tôi chết lặng khi chạm trán anh ngay trong ngày ra mắt gia đình người yêu

Tâm sự 34 phút trước
Bị chính thất của nhân tình 50 tuổi bắt gian tại trận, tiểu tam chạy mất dép để rồi nhận cái kết "lật kèo" đẹp như mơ

Bị chính thất của nhân tình 50 tuổi bắt gian tại trận, tiểu tam chạy mất dép để rồi nhận cái kết "lật kèo" đẹp như mơ

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Vừa nhen nhóm hy vọng làm lại cuộc đời, chồng đột ngột quỵ ngã khiến người vợ ôm danh xưng "sát chồng" gào thét trong tuyệt vọng

Vừa nhen nhóm hy vọng làm lại cuộc đời, chồng đột ngột quỵ ngã khiến người vợ ôm danh xưng "sát chồng" gào thét trong tuyệt vọng

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 6/7/2026, Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/7/2026, Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Dâu mới cưới ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về"

Dâu mới cưới ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về"

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 34 phút trước
Bị em dâu sỉ nhục là "cây độc không trái", tôi âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày tung đòn chí mạng khiến cô ta tái xanh mặt mày

Bị em dâu sỉ nhục là "cây độc không trái", tôi âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày tung đòn chí mạng khiến cô ta tái xanh mặt mày

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Đang yên ấm bỗng bị chồng ép ly hôn bằng được, vừa rời tòa xong, tin nhắn 5 từ lúc nửa đêm của anh khiến vợ gào thét trong bất lực

Đang yên ấm bỗng bị chồng ép ly hôn bằng được, vừa rời tòa xong, tin nhắn 5 từ lúc nửa đêm của anh khiến vợ gào thét trong bất lực

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Thú nhận yêu nàng chỉ vì vụ cá cược 3 triệu của đám bạn, chàng trai ngỡ ngàng trước phản ứng "lạ" của bạn gái

Thú nhận yêu nàng chỉ vì vụ cá cược 3 triệu của đám bạn, chàng trai ngỡ ngàng trước phản ứng "lạ" của bạn gái

Tâm sự 2 giờ 4 phút trước
Hơi tí là dọa "trả vợ về nơi sản xuất", gã con rể hống hách bị bố vợ tung đòn chí mạng khiến trắng tay ra đường, khóc không thành tiếng

Hơi tí là dọa "trả vợ về nơi sản xuất", gã con rể hống hách bị bố vợ tung đòn chí mạng khiến trắng tay ra đường, khóc không thành tiếng

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Không cần thuốc bổ đắt tiền, món ăn bình dân ngoài chợ này chính là "khắc tinh" của lão hóa

Không cần thuốc bổ đắt tiền, món ăn bình dân ngoài chợ này chính là "khắc tinh" của lão hóa

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là "khắc tinh" của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là "khắc tinh" của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phát điên vì nghi chồng có bồ nhí, vợ bật khóc nức nở khi mở món quà sinh nhật chứa sấp giấy vạch trần tất cả

Phát điên vì nghi chồng có bồ nhí, vợ bật khóc nức nở khi mở món quà sinh nhật chứa sấp giấy vạch trần tất cả

Bị chính thất của nhân tình 50 tuổi bắt gian tại trận, tiểu tam chạy mất dép để rồi nhận cái kết "lật kèo" đẹp như mơ

Bị chính thất của nhân tình 50 tuổi bắt gian tại trận, tiểu tam chạy mất dép để rồi nhận cái kết "lật kèo" đẹp như mơ

Dâu mới cưới ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về"

Dâu mới cưới ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về"

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Hơi tí là dọa "trả vợ về nơi sản xuất", gã con rể hống hách bị bố vợ tung đòn chí mạng khiến trắng tay ra đường, khóc không thành tiếng

Hơi tí là dọa "trả vợ về nơi sản xuất", gã con rể hống hách bị bố vợ tung đòn chí mạng khiến trắng tay ra đường, khóc không thành tiếng

Cuồng chăm cây táo hơn chăm con, chồng khiến vợ nổi da gà khi lén đào lên bọc nilon đen chôn sâu dưới gốc đất lúc nửa đêm

Cuồng chăm cây táo hơn chăm con, chồng khiến vợ nổi da gà khi lén đào lên bọc nilon đen chôn sâu dưới gốc đất lúc nửa đêm