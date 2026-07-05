Trót tình một đêm với bạn quen qua mạng, tôi "lặng người" khi chạm trán anh ngay trong ngày ra mắt gia đình người yêu

Trót tình một đêm với 'nam thần 6 múi' quen qua mạng, tôi chết lặng khi chạm trán anh ngay trong ngày ra mắt gia đình người yêu

Tâm sự 05/07/2026 20:15

Đối với tôi, Ngọc là đứa bạn thân tốt nhất trên đời. Số phận thế nào mà hai đứa tính cách trái ngược nhau lại trở nên thân thiết. Nó thì ưa những bộ váy đáng yêu, luôn chọn cho mình kiểu trang điểm ngọt ngào, luôn nhẹ nhàng và rất vui tươi.

Tôi và Quân quen nhau trên một ứng dụng hẹn hò, chúng tôi trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Sau một tuần “yêu qua mạng”, anh hẹn gặp tôi ở một nhà hàng 5 sao, tôi cũng rất vui vẻ đồng ý.

Tối hôm đó, tôi diện một bộ váy màu đỏ hai dây khoét sâu cổ, hờ hững khoe trọn bờ vai gầy và bộ ngực căng mọng của mình. Tôi đã chuẩn bị kĩ càng trong hàng giờ đồng hồ để gặp anh. Không nằm ngoài sự mong đợi, anh ga lăng hệt như tôi tưởng tượng, suốt buổi ăn, anh và tôi trò chuyện rất vui vẻ, anh tự tay lột vỏ tôm và xắn sẵn từng miếng thịt bò để vào dĩa cho tôi. Tôi dường như chìm đắm trong sự ngọt ngào quá đỗi dịu dàng của anh. Và đêm đó, tôi đã chìm đắm trong vòng tay anh.

 

Những tưởng đó là một khởi đầu cho cái kết đẹp như mơ sau này của tôi thì sau đêm hôm đấy, anh chẳng còn liên lạc với tôi nữa. Lòng kiêu hãnh cũng chẳng cho phép tôi liên lạc trước với anh. Nhưng đợi sang ngày thứ ba, thứ tư, tôi sốt ruột hẳn, bụng nghĩ không lẽ anh chỉ coi tôi là “tình một đêm”, anh không hề có cảm xúc gì với tôi sao?

Cả tuần đó, tôi cứ ủ rũ, chẳng buồn nghe con bạn thân luyên thuyên hàng tá chuyện trên trời dưới đất như mọi ngày nữa. Đầu óc tôi cứ như trên mây, cứ nghĩ mãi về anh. Ngọc thấy thế liền hỏi đùa: “Mày lụy anh nào rồi à?”, tôi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Cũng giống mày thôi mà”. Dù không tập trung nghe nó kể thì tôi cũng thừa biết nó lại nói về người yêu đã quen được 8 tháng của nó, nghe bảo là anh ta và nó quen nhau qua sự mai mối của hai bên gia đình. Nhưng nó hay than vãn với tôi rằng anh ta chẳng bao giờ có hứng thú đi xem phim, vào công viên, làm những trò mà nó cho là những cặp đôi thường hay làm như trong phim Hàn Quốc. Nó bảo nó thích anh ta lắm và cố làm mọi cách để cả hai cưới nhau càng sớm càng tốt.

 

Trót tình một đêm với 'nam thần 6 múi' quen qua mạng, tôi chết lặng khi chạm trán anh ngay trong ngày ra mắt gia đình người yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với tôi, Ngọc là đứa bạn thân tốt nhất trên đời. Số phận thế nào mà hai đứa tính cách trái ngược nhau lại trở nên thân thiết. Nó thì ưa những bộ váy đáng yêu, luôn chọn cho mình kiểu trang điểm ngọt ngào, luôn nhẹ nhàng và rất vui tươi. Tôi thì luôn chọn cho mình những bộ váy khoe trọn được đường cong cơ thể, những kiểu trang điểm quyến rũ nhất có thể. Hai chúng tôi như hai thế giới nhưng lại hiểu nhau vô cùng.

Nó định bụng sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng cho anh ta vào thứ 7 tuần này và mời tôi làm khách mời danh dự để chứng kiến màn cầu hôn của nó dành cho anh ta. Tôi nghe kế hoạch mà phì cười, dẫu biết nó trẻ con nhưng vẫn cầu mong cho nó sớm lấy được người nó yêu. Tôi nhận lời đến dự tiệc.

Tối đó là mở màng cho chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi. Chính là anh – người đàn ông tôi mong chờ bao lâu nay lại là người yêu của bạn thân tôi. Tôi thoáng thấy nét mặt anh có chút bất ngờ khi trông thấy tôi nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chỉ là lúc đó, tôi nghĩ trái đất này thật tròn. Đi một vòng lớn, người tôi không nên dính dáng nhất trên đời này lại là anh – người yêu của bạn thân tôi.

Nhân lúc không có người xung quanh, anh kéo tay tôi vào một chỗ khá vắng. Nói với tôi rằng anh không hề yêu Ngọc, chẳng qua là vì gia đình ép, tôi mới là người thực sự cho anh cảm xúc. Anh nắm chặt tay tôi và bảo anh muốn được tiếp tục mối quan hệ với tôi bên cạnh sự ràng buộc với Ngọc. Đến đây, tôi cười khẩy và rút tay lại, anh ta đối với chúng tôi giống như một trò chơi tình ái. Tôi mong chờ gì ở người đàn ông này chứ?

Chỉ là với Ngọc, tôi phải làm sao đây?

Từ xa xa, tôi đã thấy Ngọc lôi một cặp nhẫn khá đẹp với nụ cười tươi rói hướng về phía anh ta. Chỉ là tôi... chẳng biết làm sao cả!

Cuồng chăm cây táo hơn chăm con, chồng khiến vợ nổi da gà khi lén đào lên bọc nilon đen chôn sâu dưới gốc đất lúc nửa đêm

Cuồng chăm cây táo hơn chăm con, chồng khiến vợ nổi da gà khi lén đào lên bọc nilon đen chôn sâu dưới gốc đất lúc nửa đêm

Sau khi có con, chồng em cũng phụ chăm con nhưng lóng ngóng lắm. Dạo này anh còn có biểu hiện rất lạ, đó là mua một cây táo ở đâu về trồng, rồi tối nào cũng ra tưới nước, ở ngoài ban công nửa tiếng đồng hồ mới chịu đi vào. Em là phụ nữ nên cũng sinh nghi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

"Ế" suốt 28 năm, cô gái đi chùa cầu duyên về dắt ngay cực phẩm "6 múi - 1m8" đi đăng ký kết hôn sau 6 tháng

"Ế" suốt 28 năm, cô gái đi chùa cầu duyên về dắt ngay cực phẩm "6 múi - 1m8" đi đăng ký kết hôn sau 6 tháng

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước
Phát điên vì nghi chồng có bồ nhí, vợ bật khóc nức nở khi mở món quà sinh nhật chứa sấp giấy vạch trần tất cả

Phát điên vì nghi chồng có bồ nhí, vợ bật khóc nức nở khi mở món quà sinh nhật chứa sấp giấy vạch trần tất cả

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Trót tình một đêm với "nam thần 6 múi" quen qua mạng, tôi chết lặng khi chạm trán anh ngay trong ngày ra mắt gia đình người yêu

Trót tình một đêm với "nam thần 6 múi" quen qua mạng, tôi chết lặng khi chạm trán anh ngay trong ngày ra mắt gia đình người yêu

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Bị chính thất của nhân tình 50 tuổi bắt gian tại trận, tiểu tam chạy mất dép để rồi nhận cái kết "lật kèo" đẹp như mơ

Bị chính thất của nhân tình 50 tuổi bắt gian tại trận, tiểu tam chạy mất dép để rồi nhận cái kết "lật kèo" đẹp như mơ

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước
Vừa nhen nhóm hy vọng làm lại cuộc đời, chồng đột ngột quỵ ngã khiến người vợ ôm danh xưng "sát chồng" gào thét trong tuyệt vọng

Vừa nhen nhóm hy vọng làm lại cuộc đời, chồng đột ngột quỵ ngã khiến người vợ ôm danh xưng "sát chồng" gào thét trong tuyệt vọng

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 6/7/2026, Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Trúng số độc đắc đúng ngày 6/7/2026, Thần Tài xóa sạch điềm xui, 3 con giáp mang số mệnh như ý, bội thu tiền của, đào hoa vây quanh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Dâu mới cưới ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về"

Dâu mới cưới ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ mà dậy sớm được, thì về"

Tâm sự gia đình 4 giờ 19 phút trước
Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Bị mẹ người yêu sỉ nhục vì quá nghèo, cậu bé năm nào trở thành chủ tịch và màn "lật kèo" chấn động ngày gặp lại

Tâm sự gia đình 4 giờ 34 phút trước
Bị em dâu sỉ nhục là "cây độc không trái", tôi âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày tung đòn chí mạng khiến cô ta tái xanh mặt mày

Bị em dâu sỉ nhục là "cây độc không trái", tôi âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày tung đòn chí mạng khiến cô ta tái xanh mặt mày

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước
Đang yên ấm bỗng bị chồng ép ly hôn bằng được, vừa rời tòa xong, tin nhắn 5 từ lúc nửa đêm của anh khiến vợ gào thét trong bất lực

Đang yên ấm bỗng bị chồng ép ly hôn bằng được, vừa rời tòa xong, tin nhắn 5 từ lúc nửa đêm của anh khiến vợ gào thét trong bất lực

Tâm sự 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Nghệ sĩ Bạch Vân - vợ nghệ sĩ Tạ Minh Tâm qua đời ở tuổi 64

Không cần thuốc bổ đắt tiền, món ăn bình dân ngoài chợ này chính là "khắc tinh" của lão hóa

Không cần thuốc bổ đắt tiền, món ăn bình dân ngoài chợ này chính là "khắc tinh" của lão hóa

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là "khắc tinh" của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

Không ngờ loại rau bình dân bán đầy chợ lại là "khắc tinh" của huyết áp cao, cực tốt cho tiêu hóa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

"Ế" suốt 28 năm, cô gái đi chùa cầu duyên về dắt ngay cực phẩm "6 múi - 1m8" đi đăng ký kết hôn sau 6 tháng

"Ế" suốt 28 năm, cô gái đi chùa cầu duyên về dắt ngay cực phẩm "6 múi - 1m8" đi đăng ký kết hôn sau 6 tháng

Bị em dâu sỉ nhục là "cây độc không trái", tôi âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày tung đòn chí mạng khiến cô ta tái xanh mặt mày

Bị em dâu sỉ nhục là "cây độc không trái", tôi âm thầm nhẫn nhịn chờ ngày tung đòn chí mạng khiến cô ta tái xanh mặt mày

Đang yên ấm bỗng bị chồng ép ly hôn bằng được, vừa rời tòa xong, tin nhắn 5 từ lúc nửa đêm của anh khiến vợ gào thét trong bất lực

Đang yên ấm bỗng bị chồng ép ly hôn bằng được, vừa rời tòa xong, tin nhắn 5 từ lúc nửa đêm của anh khiến vợ gào thét trong bất lực

Thú nhận yêu nàng chỉ vì vụ cá cược 3 triệu của đám bạn, chàng trai ngỡ ngàng trước phản ứng "lạ" của bạn gái

Thú nhận yêu nàng chỉ vì vụ cá cược 3 triệu của đám bạn, chàng trai ngỡ ngàng trước phản ứng "lạ" của bạn gái

Bị đòi tiền "chuộc chồng", vợ trẻ thuê hẳn xe tải chở cả dòng họ đến giải cứu để rồi nhận cái kết bẽ bàng thấu xương

Bị đòi tiền "chuộc chồng", vợ trẻ thuê hẳn xe tải chở cả dòng họ đến giải cứu để rồi nhận cái kết bẽ bàng thấu xương

Phát hiện chồng lưu tên mình là "con đỉa" trong danh bạ, vợ nuốt hận tung đòn phản công chí mạng khiến gã trắng tay ra đường

Phát hiện chồng lưu tên mình là "con đỉa" trong danh bạ, vợ nuốt hận tung đòn phản công chí mạng khiến gã trắng tay ra đường