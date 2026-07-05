Giá vàng hôm nay, ngày 5/7/2026: Vàng miếng SJC giữ đỉnh cao nhưng người mua vẫn lỗ

Đời sống 05/07/2026 09:53

Hôm nay, ngày 5/7/2026, giá vàng thế giới chốt tuần tăng mạnh sau báo cáo việc làm tại Mỹ yếu hơn dự báo. Giá vàng miếng SJC chốt tuần ở mức 151,4 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 5/7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 148,4 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 2,9 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào 148,3 triệu đồng, bán ra 151,3 triệu đồng, tăng 2,9 triệu đồng sau một tuần. Chênh lệch giá mua - bán của vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn được các công ty duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua vẫn còn lỗ 100.000 đồng/lượng sau một tuần. Còn nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng thì người mua vàng miếng đến nay cũng chịu lỗ 10,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 5/7/2026: Vàng miếng SJC giữ đỉnh cao nhưng người mua vẫn lỗ - Ảnh 1
Giá vàng duy trì đỉnh cao nhưng người mua vẫn lỗ. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo VietNamNet, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh sau dữ liệu báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, qua đó làm suy giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn.

Đồng USD tiếp tục suy yếu sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,5%. Đây là những yếu tố hỗ trợ giúp giá vàng giữ vững đà tăng trong bối cảnh thanh khoản thị trường giảm do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt khi hoạt động vận tải dần trở lại bình thường, kéo giá dầu Brent và WTI về gần mức trước xung đột. Điều này góp phần làm giảm áp lực lạm phát từ giá năng lượng, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn với chính sách tiền tệ.

Giới phân tích cho rằng xu hướng tăng của kim loại quý vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn khi thị trường vẫn để ngỏ khả năng Fed tăng thêm lãi suất vào cuối năm.

Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.176 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.198 USD/ounce.

Các chuyên gia của State Street Global Advisors cho rằng giá vàng vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn từ lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, đồng USD mạnh và nguy cơ Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Theo State Street, trong tháng 6, giá vàng giao ngay giảm khoảng 11,7%, kiểm định vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce khi tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

Các quỹ ETF vàng niêm yết tại Mỹ cũng ghi nhận lượng vốn rút ròng khoảng 5,3 tỷ USD trong tháng, phản ánh xu hướng thận trọng của giới đầu tư.

Nhu cầu vàng vật chất tại châu Á cũng được dự báo duy trì mạnh mẽ. Lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc tăng đáng kể sau xung đột Iran, trong khi các ngân hàng trung ương tại nhiều nền kinh tế mới nổi vẫn tiếp tục gia tăng dự trữ vàng nhằm đa dạng hóa tài sản dự trữ.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng

Hôm nay, ngày 4/7/2026, giá vàng trong nước đứng trên 151 triệu đồng dù thế giới tiếp tục gia tăng.

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp làm một lãi mười, tiền tài tới tấp, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà tậu xe trong nửa cuối tháng 7 dương lịch

Mừng 3 con giáp làm một lãi mười, tiền tài tới tấp, ngồi không cũng giàu, sớm mua nhà tậu xe trong nửa cuối tháng 7 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/7-9/7), 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (8/7-9/7), 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Điều gì xảy ra với làn da và vóc dáng nếu bạn chăm chỉ uống nước ép này 1 tuần?

Điều gì xảy ra với làn da và vóc dáng nếu bạn chăm chỉ uống nước ép này 1 tuần?

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Thông tin mới vụ siêu bão Ba Vì: Gió mạnh, sóng lớn ở Biển Đông

Xã hội 1 giờ 20 phút trước
Công ty hóa chất cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ, cột khói bốc cao hàng chục mét

Công ty hóa chất cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ, cột khói bốc cao hàng chục mét

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Quảng Ngãi: Bắt tài xế bỏ trốn sau vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Quảng Ngãi: Bắt tài xế bỏ trốn sau vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/7/2026), 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/7/2026), 3 con giáp 'nhận no lộc trời', 'kết duyên' cùng Thần Tài, may mắn ngút ngàn, tin vui cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Thần Tài rước lộc đến ngày đúng ngày 7/7/2026, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Thần Tài rước lộc đến ngày đúng ngày 7/7/2026, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Đúng 3 ngày liên tiếp 7,8,9/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Đúng 3 ngày liên tiếp 7,8,9/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'đãi ngộ' phủ phê, tiền bạc tiêu hoài không vơi, duyên lành 'hồ hởi' ùa về

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 50 bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà ở Cam Ranh

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 50 bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn cơm gà ở Cam Ranh

Tin y tế 3 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi

'Chó Hoang và Xương' của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi trở thành tâm điểm tranh cãi

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/7/2026, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 7/7/2026, 3 con giáp 'rẽ phải thấy vàng, rẽ trái thấy bạc', giàu có bất ngờ, tiền tài sung túc

Thứ quả được ví như "vị thuốc 4 mùa": Bổ tim, dưỡng thận, ăn đều đặn thì cả năm không lo đổ bệnh

Thứ quả được ví như "vị thuốc 4 mùa": Bổ tim, dưỡng thận, ăn đều đặn thì cả năm không lo đổ bệnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Công ty hóa chất cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ, cột khói bốc cao hàng chục mét

Công ty hóa chất cháy lớn kèm nhiều tiếng nổ, cột khói bốc cao hàng chục mét

Quảng Ngãi: Bắt tài xế bỏ trốn sau vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Quảng Ngãi: Bắt tài xế bỏ trốn sau vụ tai nạn khiến một phụ nữ tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 7/7/2026: Vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm nhưng trong nước cao hơn thế giới 18,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 7/7/2026: Vàng SJC và nhẫn đồng loạt giảm nhưng trong nước cao hơn thế giới 18,5 triệu đồng/lượng

NÓNG: Danh tính 7 nhân viên bán trộm 1.200 tấn chì, 'làm đẹp' sổ sách để qua mặt giám đốc

NÓNG: Danh tính 7 nhân viên bán trộm 1.200 tấn chì, 'làm đẹp' sổ sách để qua mặt giám đốc

NÓNG: Hàng loạt nhà thuốc tại TP.HCM bị xử phạt vì bán thuốc kê đơn sai quy định

NÓNG: Hàng loạt nhà thuốc tại TP.HCM bị xử phạt vì bán thuốc kê đơn sai quy định

Giá vàng hôm nay, ngày 6/7/2026: Thế giới tăng vọt, SJC neo trên 151 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/7/2026: Thế giới tăng vọt, SJC neo trên 151 triệu đồng/lượng