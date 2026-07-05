Giá vàng hôm nay, ngày 5/7/2026: Vàng miếng SJC giữ đỉnh cao nhưng người mua vẫn lỗ

Hôm nay, ngày 5/7/2026, giá vàng thế giới chốt tuần tăng mạnh sau báo cáo việc làm tại Mỹ yếu hơn dự báo. Giá vàng miếng SJC chốt tuần ở mức 151,4 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 5/7, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 148,4 triệu đồng, bán ra 151,4 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 2,9 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn tại Công ty SJC được mua vào 148,3 triệu đồng, bán ra 151,3 triệu đồng, tăng 2,9 triệu đồng sau một tuần. Chênh lệch giá mua - bán của vàng miếng SJC và vàng nhẫn vẫn được các công ty duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này khiến người mua vẫn còn lỗ 100.000 đồng/lượng sau một tuần. Còn nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng thì người mua vàng miếng đến nay cũng chịu lỗ 10,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng duy trì đỉnh cao nhưng người mua vẫn lỗ. Ảnh: Báo VietNamNet. Theo VietNamNet, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh sau dữ liệu báo cáo việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến, qua đó làm suy giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong ngắn hạn. Đồng USD tiếp tục suy yếu sau báo cáo bảng lương phi nông nghiệp. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,5%. Đây là những yếu tố hỗ trợ giúp giá vàng giữ vững đà tăng trong bối cảnh thanh khoản thị trường giảm do kỳ nghỉ Quốc khánh Mỹ.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz hạ nhiệt khi hoạt động vận tải dần trở lại bình thường, kéo giá dầu Brent và WTI về gần mức trước xung đột. Điều này góp phần làm giảm áp lực lạm phát từ giá năng lượng, qua đó củng cố kỳ vọng Fed sẽ thận trọng hơn với chính sách tiền tệ. Giới phân tích cho rằng xu hướng tăng của kim loại quý vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn khi thị trường vẫn để ngỏ khả năng Fed tăng thêm lãi suất vào cuối năm. Chốt tuần, giá vàng thế giới giao dịch ở mức khoảng 4.176 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức khoảng 4.198 USD/ounce. Các chuyên gia của State Street Global Advisors cho rằng giá vàng vẫn chịu áp lực trong ngắn hạn từ lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao, đồng USD mạnh và nguy cơ Fed tiếp tục tăng lãi suất. Theo State Street, trong tháng 6, giá vàng giao ngay giảm khoảng 11,7%, kiểm định vùng hỗ trợ 4.000 USD/ounce khi tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn. Các quỹ ETF vàng niêm yết tại Mỹ cũng ghi nhận lượng vốn rút ròng khoảng 5,3 tỷ USD trong tháng, phản ánh xu hướng thận trọng của giới đầu tư. Nhu cầu vàng vật chất tại châu Á cũng được dự báo duy trì mạnh mẽ. Lượng vàng nhập khẩu của Trung Quốc tăng đáng kể sau xung đột Iran, trong khi các ngân hàng trung ương tại nhiều nền kinh tế mới nổi vẫn tiếp tục gia tăng dự trữ vàng nhằm đa dạng hóa tài sản dự trữ.

Giá vàng hôm nay, ngày 4/7/2026: Tăng mạnh, vàng vượt 151 triệu/lượng Hôm nay, ngày 4/7/2026, giá vàng trong nước đứng trên 151 triệu đồng dù thế giới tiếp tục gia tăng.

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