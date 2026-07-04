Bầu là cây dây leo thuộc họ Cucurbitaceae, được trồng để ăn quả. Quả bầu ban đầu dùng để lưu trữ nước rồi về sau được dùng như một loại rau. Cây bầu ưa vùng đất cao ráo, quả bầu nếu thu hoạch khi còn non thì vỏ mềm và hạt nhỏ nhưng để đến khi già mới hái thì xơ và có vị chua.

Ổn định đường huyết: Có thể xem quả bầu là vị thuốc tự nhiên có hiệu quả tốt đối với giảm nồng độ đường huyết vì thế mà nó giúp ổn định đường huyết của bệnh nhân tiểu đường. Việc uống nước sắc từ vỏ bầu mỗi ngày 1 cốc và duy trì trong 3 ngày có thể giúp kiểm soát được bệnh tiểu đường.

Kiểm soát huyết áp: Quả bầu giàu dưỡng chất flavonoid giúp cải thiện khả năng giãn nở của mạch máu bên trong cơ thể và kiểm soát huyết áp. Thường xuyên tiêu thụ dưỡng chất này có thể làm giảm nguy cơ bị rối loạn do thoái hóa thần kinh, bệnh ung thư và bệnh tim mạch.

Ngừa lão hóa: Terpenoid - hợp chất có trong quả bầu là chất chống oxy hóa thực vật đảm nhận nhiệm vụ tăng cường sức khỏe tổng thể của cơ thể con người.

Tăng cường miễn dịch, hỗ trợ giảm cân: Hoạt chất sinh học saponin có trong quả bầu có vai trò kiểm soát trọng lượng cơ thể tương đối tốt nhờ vào cơ chế ngăn chặn cảm giác thèm ăn và ức chế sự hình thành mô mỡ. Bầu còn là quả rất carbs nên phù hợp với người đang theo chế độ ăn low carb. Ngoài ra, saponin của quả bầu còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh tim mạch: Chất xơ hòa tan cùng các loại khoáng chất như natri, kali trong quả bầu hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe hệ tim mạch. Cụ thể: nó làm giảm lượng cholesterol bám trên thành mạch máu đồng thời ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ hoặc mắc bệnh tim. Mỗi ngày uống một cốc nước ép hay ăn quả bầu sẽ phòng ngừa nguy cơ đối với bệnh tim mạch.

Nuôi dưỡng vẻ đẹp làn da: Nước của quả bầu rất giàu vitamin nên không chỉ khôi phục lại sức sống cho da mà còn ngăn chặn sự phát triển của mụn, điều tiết dầu trên da và giúp trẻ hóa tế bào da. Bổ sung bầu vào bữa ăn hàng ngày sẽ mang lại lại da khỏe mạnh và tươi sáng.

Lưu ý không nên bỏ qua khi ăn quả bầu

Tuy rằng tác dụng của quả bầu tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn bầu, bạn vẫn nên lưu ý những điều sau để tránh gây ngộ độc:

Tuyệt đối không nên ăn quả bầu nếu thấy có vị đắng vì nguy cơ ngộ độc Cucurbitacin rất cao.Không nên ăn quá nhiều quả bầu cùng lúc sẽ cảm thấy tâm trạng nôn nao.

Ảnh minh họa: Internet

Những người thường xuyên bị đầy hơi, sưng ống chân không nên ăn quả bầu bì sẽ khiến bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Người tỳ vị hư hàn, tiêu chảy, lạnh bụng,... cũng nên tránh ăn bầu quá nhiều.

Đảm bảo mỗi tuần không ăn nhiều hơn 3 bữa có bầu để đảm bảo đa dạng thực phẩm, rau củ trong bữa ăn.

Khi mua bầu nên chọn quả non, vỏ căng bóng và cuống còn tươi sẽ ngon hơn, tránh ăn phải quả bầu già có nhiều xơ, hạt to và cứng rất khó ăn, bầu già không còn độ ngọt tự nhiên nữa.

Mua bầu ở nơi uy tín, rõ ràng nguồn gốc, tránh các thực phẩm trôi nổi trên thị trường.