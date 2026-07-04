Công dụng của quả bầu 

Dinh dưỡng 04/07/2026 11:30

Quả bầu thường là một món ăn trong các bữa ăn với vị ngọt thanh tự nhiên. Bầu chứa nhiều loại vitamin B, C và các chất dinh dưỡng khác. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho biết, quả bầu là thực phẩm cực tốt cho sức khỏe.

Bầu là cây dây leo thuộc họ Cucurbitaceae, được trồng để ăn quả. Quả bầu ban đầu dùng để lưu trữ nước rồi về sau được dùng như một loại rau. Cây bầu ưa vùng đất cao ráo, quả bầu nếu thu hoạch khi còn non thì vỏ mềm và hạt nhỏ nhưng để đến khi già mới hái thì xơ và có vị chua.

Công dụng của quả bầu  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả bầu 

Kiểm soát huyết áp: Quả bầu giàu dưỡng chất flavonoid giúp cải thiện khả năng giãn nở của mạch máu bên trong cơ thể và kiểm soát huyết áp. Thường xuyên tiêu thụ dưỡng chất này có thể làm giảm nguy cơ bị rối loạn do thoái hóa thần kinh, bệnh ung thư và bệnh tim mạch.

Ổn định đường huyết: Có thể xem quả bầu là vị thuốc tự nhiên có hiệu quả tốt đối với giảm nồng độ đường huyết vì thế mà nó giúp ổn định đường huyết của bệnh nhân tiểu đường. Việc uống nước sắc từ vỏ bầu mỗi ngày 1 cốc và duy trì trong 3 ngày có thể giúp kiểm soát được bệnh tiểu đường.

Ngừa lão hóa: Terpenoid - hợp chất có trong quả bầu là chất chống oxy hóa thực vật đảm nhận nhiệm vụ tăng cường sức khỏe tổng thể của cơ thể con người.

Tăng cường miễn dịch, hỗ trợ giảm cân: Hoạt chất sinh học saponin có trong quả bầu có vai trò kiểm soát trọng lượng cơ thể tương đối tốt nhờ vào cơ chế ngăn chặn cảm giác thèm ăn và ức chế sự hình thành mô mỡ. Bầu còn là quả rất carbs nên phù hợp với người đang theo chế độ ăn low carb. Ngoài ra, saponin của quả bầu còn hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Công dụng của quả bầu  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phòng ngừa bệnh tim mạch: Chất xơ hòa tan cùng các loại khoáng chất như natri, kali trong quả bầu hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe hệ tim mạch. Cụ thể: nó làm giảm lượng cholesterol bám trên thành mạch máu đồng thời ngăn ngừa nguy cơ bị đột quỵ hoặc mắc bệnh tim. Mỗi ngày uống một cốc nước ép hay ăn quả bầu sẽ phòng ngừa nguy cơ đối với bệnh tim mạch.

Nuôi dưỡng vẻ đẹp làn da: Nước của quả bầu rất giàu vitamin nên không chỉ khôi phục lại sức sống cho da mà còn ngăn chặn sự phát triển của mụn, điều tiết dầu trên da và giúp trẻ hóa tế bào da. Bổ sung bầu vào bữa ăn hàng ngày sẽ mang lại lại da khỏe mạnh và tươi sáng.

Lưu ý không nên bỏ qua khi ăn quả bầu

Tuy rằng tác dụng của quả bầu tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn bầu, bạn vẫn nên lưu ý những điều sau để tránh gây ngộ độc:

Tuyệt đối không nên ăn quả bầu nếu thấy có vị đắng vì nguy cơ ngộ độc Cucurbitacin rất cao.Không nên ăn quá nhiều quả bầu cùng lúc sẽ cảm thấy tâm trạng nôn nao.

Công dụng của quả bầu  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người thường xuyên bị đầy hơi, sưng ống chân không nên ăn quả bầu bì sẽ khiến bệnh lý nghiêm trọng hơn.

Người tỳ vị hư hàn, tiêu chảy, lạnh bụng,... cũng nên tránh ăn bầu quá nhiều.

Đảm bảo mỗi tuần không ăn nhiều hơn 3 bữa có bầu để đảm bảo đa dạng thực phẩm, rau củ trong bữa ăn.

Khi mua bầu nên chọn quả non, vỏ căng bóng và cuống còn tươi sẽ ngon hơn, tránh ăn phải quả bầu già có nhiều xơ, hạt to và cứng rất khó ăn, bầu già không còn độ ngọt tự nhiên nữa.

Mua bầu ở nơi uy tín, rõ ràng nguồn gốc, tránh các thực phẩm trôi nổi trên thị trường.

 Bí ngòi có lợi gì cho sức khỏe?

 Bí ngòi có lợi gì cho sức khỏe?

Bí ngòi là loại thực phẩm thuộc họ bầu bí, có hình dáng thon dài và mang hương vị thanh mát, ngọt dịu tự nhiên. Trong giới ẩm thực và dinh dưỡng, bí ngòi luôn được ưu ái xếp vào danh sách các loại rau củ "vàng" cho chế độ ăn lành mạnh, tốt cho sức khoẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   quả bầu lợi ích quả bầu dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sao quốc tế 36 phút trước
3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 1 giờ 21 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 1 giờ 53 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 2 giờ 48 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này