Thông tin MỚI về tình trạng sức khoẻ nghệ sĩ Minh Hòa sau khi bị đột quỵ

Hậu trường 04/07/2026 10:34

Những ngày qua, thông tin nghệ sĩ Minh Hòa bị đột quỵ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi lo lắng.

Tối 3/7, Bình Tinh thông tin về sức khỏe của nghệ sĩ Minh Hòa khi điều trị đột quỵ. Theo nữ nghệ sĩ, ông gặp một số biến chứng như sốt cao, suy hô hấp. Nghệ sĩ Minh Hòa được đưa trở lại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện An Bình (TP.HCM) để tiếp tục theo dõi, điều trị.

"Đến thời điểm này, tôi đã nhận ra bình yên đáng giá hơn chuyện hơn thua. Sức khỏe quý hơn tiền bạc và gia đình quan trọng hơn mọi cuộc vui ngoài kia. Nguyện Thánh Tổ che chở cho anh vì tất cả. Em và mọi người vẫn ở đây", cô chia sẻ.

Nhiều đồng nghiệp, khán giả gửi lời động viên và mong nghệ sĩ Minh Hòa sớm vượt qua bạo bệnh.

Thông tin MỚI về tình trạng sức khoẻ nghệ sĩ Minh Hòa sau khi bị đột quỵ - Ảnh 1
Nghệ sĩ Minh Hòa gặp biến chứng khi điều trị đột quỵ

Liên quan đến chi phí điều trị, Bình Tinh cho biết sau khi nhận được sự chung tay của đồng nghiệp và khán giả, cô cùng nghệ sĩ Hữu Quốc đã quyết định dừng kêu gọi quyên góp. Theo nữ nghệ sĩ, số tiền tiếp nhận sẽ được ưu tiên dành cho quá trình điều trị của Minh Hòa, đồng thời cô vẫn sẽ đồng hành, hỗ trợ đàn anh trong khả năng của mình.

"Tôi đã trao đổi với anh Hữu Quốc và thống nhất tạm dừng kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp. Trước mắt sẽ sử dụng số tiền đã nhận để lo chi phí điều trị cho anh Minh Hòa. Nếu sau này có phát sinh thì sẽ tính tiếp, chứ không muốn làm phiền mọi người nữa", Bình Tinh bày tỏ.

 

Trước sự quan tâm của công chúng, Bình Tinh cho biết nghệ sĩ Minh Hòa và gia đình rất xúc động trước tình cảm của đồng nghiệp, khán giả. Tuy nhiên, cô mong việc hỗ trợ dừng ở mức cần thiết để nam nghệ sĩ yên tâm điều trị, không phải chịu thêm áp lực.

Thông tin MỚI về tình trạng sức khoẻ nghệ sĩ Minh Hòa sau khi bị đột quỵ - Ảnh 2
Nghệ sĩ Minh Hòa là gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, được nhiều đồng nghiệp và khán giả yêu mến

Khi được hỏi về khả năng hồi phục và sinh hoạt của nghệ sĩ Minh Hòa sau biến cố sức khỏe, Bình Tinh cho biết ngay cả các bác sĩ cũng chưa thể đưa ra dự đoán.

"Bây giờ chưa thể nói trước điều gì. Nguy cơ đột quỵ tái diễn hay khả năng hồi phục còn phụ thuộc vào diễn biến sức khỏe của anh. Tuy nhiên, việc mỗi ngày anh đều có thêm một chút tiến triển đã là tín hiệu rất đáng mừng", cô nói.

Thay mặt gia đình nghệ sĩ Minh Hòa, Bình Tinh và nghệ sĩ Hữu Quốc cũng gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, khán giả và các mạnh thường quân đã kịp thời chung tay hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn.

"Anh Hữu Quốc và Bình Tinh xin cảm ơn tất cả quý đồng nghiệp, quý khán giả gần xa đã thương anh Minh Hòa và hỗ trợ kịp thời để anh yên tâm về phần viện phí điều trị. Song song đó, Bình Tinh vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc anh. Thay mặt anh Minh Hòa và gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Khi sức khỏe ổn định hơn, anh sẽ trực tiếp gửi lời cảm ơn đến mọi người", nữ nghệ sĩ bày tỏ.

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