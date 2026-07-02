Đã có phương án xử lý vai diễn của Trương Ngọc Ánh sau ồn ào lao lý

Hậu trường 02/07/2026 09:42

Liệu số phận của một dự án điện ảnh nghìn tỷ sẽ đi về đâu khi diễn viên chính kiêm nhà sản xuất bất ngờ vướng vòng lao lý? Câu trả lời vừa được ê-kíp 'Chiếc kén' hé lộ bằng một màn 'giải cứu' ngoạn mục nhờ sức mạnh của công nghệ hiện đại.

Dùng AI và CGI "thay mặt, đổi giọng" Trương Ngọc Ánh

Sau hơn nửa năm giữ im lặng kể từ ồn ào pháp lý của Trương Ngọc Ánh vào tháng 10/2025, dự án điện ảnh Chiếc kén (Chrysalis) đã chính thức tái xuất khi được trình chiếu và tranh giải tại hạng mục Phim châu Á trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng 2026.

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Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt.

Đáng chú ý, tại buổi chiếu vào chiều 1/7, người xem bất ngờ phát hiện vai diễn của Trương Ngọc Ánh đã có sự thay đổi lớn về diện mạo. Ở các góc máy chính diện, gương mặt của cựu người mẫu - diễn viên gần như đã được làm mới hoàn toàn, dù ở các góc quay nghiêng, khán giả tinh ý vẫn có thể nhận ra những nét quen thuộc của cô.

Trao đổi với truyền thông, nhà sản xuất Daniel K. Winn xác nhận ê-kíp đã tiến hành một cuộc đại tu hậu kỳ trước khi đem tác phẩm đến liên hoan phim. Cụ thể, vai người mẹ do Trương Ngọc Ánh đảm nhận đã được can thiệp sâu bằng ba biện pháp kỹ thuật cốt lõi gồm: AI (Trí tuệ nhân tạo), CGI (Đồ họa kỹ thuật số) và ADR (Thu âm đồng bộ hóa/Lồng tiếng lại) nhằm chỉnh sửa cả phần nhìn lẫn phần tiếng sao cho đồng nhất với tạo hình mới.

Đại diện NSX, ông Daniel K. Winn chia sẻ:

"Việc tái tạo lại nhân vật này tiêu tốn thêm khoảng 10% ngân sách so với chi phí ban đầu, nhưng đây là bước đi không thể mập mờ. Quyết định này xuất phát từ việc chúng tôi muốn tôn trọng tối đa cốt truyện và nhân vật. Ê-kíp không cho phép bất kỳ yếu tố ngoại cảnh nào làm tổn hại đến tính chân thực của bộ phim."

Dự án tâm huyết sau một thập kỷ vắng bóng

Chiếc kén ban đầu được kỳ vọng là cột mốc đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Trương Ngọc Ánh sau đúng 10 năm kể từ bộ phim Truy sát. Đây là dự án hợp tác quốc tế giữa công ty của cô và ê-kíp đến từ Mỹ, do đạo diễn Jordan Schulz thực hiện, khởi quay tại TP.HCM từ tháng 4/2025.

Đã có phương án xử lý vai diễn của Trương Ngọc Ánh sau ồn ào lao lý - Ảnh 2
Hình ảnh của cô thay thế hoàn toàn bằng AI.

Ngoài vai trò đồng sản xuất, Trương Ngọc Ánh cũng góp mặt với một vai diễn nặng tâm lý bên cạnh dàn cast gồm nghệ sĩ Kiều Chinh, Daniel K. Winn, Samuel An, Lan Thy...

Về nội dung, tác phẩm lấy cảm hứng từ chính những ký ức tuổi thơ của họa sĩ Daniel K. Winn. Bộ phim không đi sâu vào đề tài chiến tranh hay di dân, mà tập trung khai thác tình cảm gia đình, những mảng ký ức tuổi trẻ và hành trình nghệ thuật của một người con xa quê từ thuở nhỏ. Phần lớn các thước phim được quay tại Việt Nam nhằm tôn vinh không gian văn hóa và các giá trị truyền thống bản địa.

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Tối 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trương Ngọc Ánh là người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng.

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