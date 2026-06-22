Trấn Thành nhắn gửi ngọt ngào đến bà xã giữa thời điểm đặc biệt: 'Thương em lắm'

Mới đây, Trấn Thành thu hút sự chú ý khi đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật Hari Won. Chỉ sau thời gian ngắn, bài đăng đã nhận được lượng tương tác lớn cùng hàng nghìn bình luận từ người hâm mộ.

Mới đây, Trấn Thành khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để chúc mừng sinh nhật bà xã Hari Won. Với lối viết hài hước quen thuộc xen lẫn những lời nhắn đầy tình cảm, nam MC nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Mở đầu bài đăng, Trấn Thành dí dỏm chia sẻ rằng mỗi năm đến sinh nhật vợ đều mang đến cho anh nhiều cảm xúc đặc biệt. Nam nghệ sĩ hài hước cho biết khi còn nhỏ anh rất thích sinh nhật, nhưng càng trưởng thành lại càng "sợ", nhất là sinh nhật của vợ. Theo anh, áp lực lớn nhất không nằm ở việc tổ chức mà là chuyện chọn quà sao cho vừa ý người bạn đời.

Những chia sẻ mới đây của Trấn Thành dành cho vợ ngay lập tức thu hút sự chú ý từ công chúng Tuy nhiên, đằng sau những câu nói đùa là tình cảm chân thành mà Trấn Thành dành cho Hari Won. Anh bày tỏ mong muốn bà xã luôn khỏe mạnh, vui vẻ và giữ được nguồn năng lượng tích cực như hiện tại. Nam đạo diễn cho biết điều khiến anh hạnh phúc nhất là được nhìn thấy vợ luôn rạng rỡ và đồng hành cùng mình trong cuộc sống. Trong bài viết, Trấn Thành cũng tiết lộ nhiều người thường thắc mắc vì sao Hari Won ngày càng trẻ trung dù thời gian trôi qua. Trước câu hỏi này, anh cho rằng bí quyết đơn giản nằm ở việc một người phụ nữ luôn được yêu thương và trân trọng. Theo nam nghệ sĩ, sự quan tâm mỗi ngày chính là điều giúp Hari Won giữ được tinh thần lạc quan và vẻ ngoài tươi tắn.

Không chỉ dành những lời ngọt ngào, Trấn Thành còn tiếp tục khiến người hâm mộ bật cười khi kể về sinh nhật năm nay của vợ. Thay vì tận hưởng những chuyến đi hay những buổi tiệc riêng tư, Hari Won lại dành phần lớn thời gian để đồng hành cùng chồng trong công việc. Nam MC hài hước cho rằng vì sự "hy sinh" đó nên món quà sinh nhật năm nay chắc chắn phải đặc biệt hơn. Trấn Thành và Hari Won là cặp vợ chồng nổi tiếng trong làng giải trí Việt Đáng chú ý, Trấn Thành gọi Hari Won là "trung tâm giải trí mỗi ngày" của mình. Cách ví von dí dỏm nhưng gần gũi này khiến nhiều khán giả thích thú bởi nó phản ánh phần nào sự gắn bó của cặp đôi sau nhiều năm chung sống. Khép lại bài đăng, nam nghệ sĩ gửi lời nhắn ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "Thương em lắm". Chỉ một câu nói đơn giản nhưng đủ khiến nhiều người cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho người bạn đời. Sau gần một thập kỷ bên nhau, Trấn Thành và Hari Won vẫn là một trong những cặp đôi được quan tâm của làng giải trí Việt. Không thường xuyên thể hiện những điều quá phô trương, cả hai chinh phục khán giả bằng những câu chuyện đời thường, sự thấu hiểu và cách đồng hành bền bỉ trong cuộc sống lẫn công việc. Chính điều đó giúp mỗi chia sẻ của họ luôn nhận được sự đồng cảm và yêu mến từ công chúng.

Chi Bảo xây khu nghỉ dưỡng và mở bảo tàng tư nhân tại Côn Đảo sau khi giải nghệ Mới đây, Chi Bảo chia sẻ loạt hình ảnh cùng vợ là doanh nhân Lý Thùy Chang và hai con nghỉ dưỡng tại Côn Đảo nhân dịp sinh nhật bà xã. Gia đình nam diễn viên tận hưởng không gian yên bình bên biển, đồng thời tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với một số bạn bè thân thiết.

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