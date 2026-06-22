Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ

Hậu trường 22/06/2026 05:30

Tuấn Evil (Lê Anh Tuấn), cựu rocker của ban nhạc rock The Light, sáng lập không gian Polygon Musik, qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ.

Theo thông tin báo Tiền Phong, theo thông tin từ gia đình, rocker Lê Anh Tuấn - còn được gọi với tên thân mật trong giới nghệ sĩ là Tuấn Evil, Tuấn Polygon - đã qua đời lúc 10h40 sáng 20/6, hưởng thọ 53 tuổi.

Lễ viếng tổ chức lúc 7h sáng 25/6 tại Nhà tang lễ thành phố (Phùng Hưng, Hà Nội). Gia đình cho biết không nhận phúng điếu.

Nghệ sĩ Lê Anh Tuấn qua đời ở tuổi 53 vì đột quỵ - Ảnh 1
Rocker Lê Anh Tuấn. Ảnh: Tiền Phong. 

Theo thông tin VietNamNet, nghệ sĩ Lê Anh Tuấn sinh năm 1974 từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Công nghiệp là một nhân vật kỳ cựu trong làng nhạc Rock Việt và giới truyền thông. Trước khi gắn bó với âm nhạc, anh từng có quãng thời gian làm việc tại phòng thiết kế của Trung tâm VASC Orient - một trong những đơn vị truyền hình internet và báo mạng điện tử tiên phong, là tiền thân trực tiếp của Báo VietNamNet hiện nay.

Nghệ sĩ Tuấn Evil, cựu thành viên nhóm The Light là người sáng lập kiêm quản lý Polygon Musik - phòng trà nhạc sống nổi tiếng ở Hà Nội - vốn là mái nhà chung của nhiều thế hệ nghệ sĩ rock suốt nhiều năm qua.

Anh cũng từng hợp tác thiết kế bìa album Ngày khác cùng cố nhạc sĩ Trần Lập của ban nhạc Bức Tường - mối thâm tình được nhắc đến ngay trong lời chia sẻ đầu tiên khi một người bạn hay tin anh mất: "Anh Tuấn đã đi gặp anh Lập rồi".

Trước sự ra đi của anh Lê Anh Tuấn, đại diện nhóm Bức tường nói lời tiễn biệt: "Anh đã sống một cuộc đời trọn vẹn, luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho gia đình, bạn bè, cộng đồng và những người xung quanh. Những tình cảm anh dành cho Bức Tường, cho rock Việt sẽ luôn ở lại trong lòng chúng tôi và những người đã từng biết anh".

Ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết nghệ sĩ Anh Tuấn mất vì đột quỵ. "Anh Tuấn Plygon mất rồi, khi tôi còn chưa quay lại làm show nào với anh sau mini show Bộ đội năm ngoái. Vô thường thế là cùng", nữ nghệ sĩ xót xa.

Ca sĩ Giang Trang cũng bày tỏ sự biết ơn khi đàn anh đã có mặt, "cháy" hết mình cùng cô những đêm biểu diễn nhạc rock đầu tiên. Anh cũng động viên nữ ca sĩ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật, chăm chỉ tổ chức các đêm diễn.

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