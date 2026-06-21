Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 21/06/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn khi bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có thể dựa vào sự linh hoạt, nhạy bén của bản thân để đạt được thành công trong bất cứ công việc nào. Bạn thậm chí có thể đạt được những đỉnh cao mình không hề ngờ tới. 

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa và mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Con giáp tuổi Thân 

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), được Tam Hợp Thái Tuế che chở, tuổi Thân đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tiền bạc. Tài lộc được ào ào đổ về túi cho thấy việc làm ăn của bạn đang đi rất đúng hướng. Tiền bạc dư dả giúp con giáp này thoải mái chi tiêu cho những thứ mình cần. 

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian này, bạn cũng dễ gặp được người chủ động giúp đỡ hoặc dẫn lối chỉ đường nên làm gì cũng suôn sẻ, có được định hướng rõ ràng nên khả năng thời gian tới sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển hơn. Có điều bạn hơi bận rộn nên cần có thời gian để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe.

Con giáp tuổi Tuất 

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), tuổi Tuất có thể phải đương đầu với tình trạng thất thoát tiền bạc một cách đáng tiếc. Bản mệnh cần thận trọng với tất cả các khoản chi tiêu đồng thời quản lý tài sản thật tốt. Hạn chế cho vay mượn tiền nong hay làm trung gian để tránh các nguy cơ rủi ro.

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, tuổi Tuất cũng cần lưu ý thái độ và ngữ khí khi trao đổi, tránh dùng những từ ngữ nặng nề, mang tính chỉ trích gay gắt, sẽ khiến mối quan hệ đồng nghiệp xấu đi. Phê bình cũng cần lựa chọn cách thức tế nhị, phù hợp và mang tính xây dựng, có như vậy mới giữ được hòa khí.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng

Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng trong tuần mới 22 đến 28/6/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Bắc Ninh: Thảm án 4 người tử vong do mâu thuẫn tình ái, nghi phạm tự sát không thành

Bắc Ninh: Thảm án 4 người tử vong do mâu thuẫn tình ái, nghi phạm tự sát không thành

Đời sống 12 phút trước
3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà sau ngày 21/6/2026

3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà sau ngày 21/6/2026

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/6/2026: Giá vàng bật tăng nhưng người mua vẫn lỗ gần 3 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/6/2026: Giá vàng bật tăng nhưng người mua vẫn lỗ gần 3 triệu đồng/lượng

Đời sống 38 phút trước
Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 8h30 hôm nay, Chủ Nhật 21/6/2026, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Đúng 8h30 hôm nay, Chủ Nhật 21/6/2026, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 22/6/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, giàu sang chạm đỉnh, tiền của chất cao như núi, sung túc no đủ

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/6/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, giàu sang chạm đỉnh, tiền của chất cao như núi, sung túc no đủ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 21/6/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 21/6/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 21/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài trải thảm hồng, làm ăn cực phát, tiền đếm không xuể, cầu được ước thấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài trải thảm hồng, làm ăn cực phát, tiền đếm không xuể, cầu được ước thấy

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 22/6/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/6/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Tử vi thứ Hai 22/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Hai 22/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

Cứ nghĩ ăn vào gây nóng, thứ quả được ví như "viên ngọc mùa hè" này hóa ra lại là thần dược dưỡng nhan

Cứ nghĩ ăn vào gây nóng, thứ quả được ví như "viên ngọc mùa hè" này hóa ra lại là thần dược dưỡng nhan

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà sau ngày 21/6/2026

3 con giáp 'đứng trên núi tiền', quý nhân chào đón, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ về nhà sau ngày 21/6/2026

Đúng 8h30 hôm nay, Chủ Nhật 21/6/2026, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Đúng 8h30 hôm nay, Chủ Nhật 21/6/2026, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/6/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, giàu sang chạm đỉnh, tiền của chất cao như núi, sung túc no đủ

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/6/2026, 3 con giáp gặp thời đổi vận, giàu sang chạm đỉnh, tiền của chất cao như núi, sung túc no đủ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 21/6/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 21/6/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài trải thảm hồng, làm ăn cực phát, tiền đếm không xuể, cầu được ước thấy

Đúng 20h hôm nay, ngày 21/6/2026, 3 con giáp được Thần Tài trải thảm hồng, làm ăn cực phát, tiền đếm không xuể, cầu được ước thấy

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/6/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Hai 22/6/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình