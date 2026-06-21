Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 21/06/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn khi bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), Thiên Ấn phù trợ, người tuổi Mùi có thể dựa vào sự linh hoạt, nhạy bén của bản thân để đạt được thành công trong bất cứ công việc nào. Bạn thậm chí có thể đạt được những đỉnh cao mình không hề ngờ tới. 

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa và mạnh dạn bày tỏ quan điểm của mình.

Con giáp tuổi Thân 

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), được Tam Hợp Thái Tuế che chở, tuổi Thân đón nhận nhiều tin vui trong chuyện tiền bạc. Tài lộc được ào ào đổ về túi cho thấy việc làm ăn của bạn đang đi rất đúng hướng. Tiền bạc dư dả giúp con giáp này thoải mái chi tiêu cho những thứ mình cần. 

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời gian này, bạn cũng dễ gặp được người chủ động giúp đỡ hoặc dẫn lối chỉ đường nên làm gì cũng suôn sẻ, có được định hướng rõ ràng nên khả năng thời gian tới sẽ còn có nhiều cơ hội phát triển hơn. Có điều bạn hơi bận rộn nên cần có thời gian để nghỉ ngơi, đảm bảo sức khỏe.

Con giáp tuổi Tuất 

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), tuổi Tuất có thể phải đương đầu với tình trạng thất thoát tiền bạc một cách đáng tiếc. Bản mệnh cần thận trọng với tất cả các khoản chi tiêu đồng thời quản lý tài sản thật tốt. Hạn chế cho vay mượn tiền nong hay làm trung gian để tránh các nguy cơ rủi ro.

Bước qua tuần mới (22/6 đến 28/6/2026), 3 con giáp gánh vàng còng lưng, sự nghiệp phất cao, làm 1 hưởng 10, tương lai xán lạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, tuổi Tuất cũng cần lưu ý thái độ và ngữ khí khi trao đổi, tránh dùng những từ ngữ nặng nề, mang tính chỉ trích gay gắt, sẽ khiến mối quan hệ đồng nghiệp xấu đi. Phê bình cũng cần lựa chọn cách thức tế nhị, phù hợp và mang tính xây dựng, có như vậy mới giữ được hòa khí.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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