Giá vàng hôm nay, ngày 21/6/2026: Giá vàng bật tăng nhưng người mua vẫn lỗ gần 3 triệu đồng/lượng

Đời sống 21/06/2026 09:27

Hôm nay, ngày 21/6/2026 giá vàng trong nước ghi nhận một tuần đi lên ngược chiều thế giới nhưng người mua vẫn bị thua lỗ.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 21/6, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 144,2 triệu đồng/lượng và bán ra 147,2 triệu đồng, tăng 200.000 đồng so với cuối tuần trước. Dù vàng tăng nhưng chênh lệch giá mua - bán đang neo ở mức 3 triệu đồng nhưng người mua sau một tuần sẽ lỗ 2,8 triệu đồng một lượng. Còn nếu so với đầu tháng 6 khi giá bán ra 159 triệu đồng thì người mua vào đến nay đã lỗ gần 15 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 200.000 đồng sau một tuần khi mua vào lên 144,1 triệu đồng và bán ra còn 147,1 triệu đồng. Như vậy, người mua vàng nhẫn tại SJC từ đầu tháng 6 đến nay cũng bị lỗ như vàng miếng.

Giá vàng hôm nay, ngày 21/6/2026: Giá vàng bật tăng nhưng người mua vẫn lỗ gần 3 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước bật tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng chốt tuần giao dịch ở mức 4.156 USD/ounce, giảm tiếp so với phiên trước và lùi sâu về dưới vùng 4.200 USD/ounce.

Kim loại quý tiếp tục đi xuống trong bối cảnh giá dầu thô giảm sâu và đồng USD duy trì đà tăng mạnh, khiến kim loại quý này mất đi sức hút cả về mặt trú ẩn lẫn phòng ngừa lạm phát. 

Dòng vốn nhạy cảm với lãi suất tiếp tục rời bỏ vàng sau cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, khi lãi suất cơ bản được FED giữ nguyên. Thậm chí, một số dự báo cho thấy cơ quan này có thể tăng lãi suất trong thời gian tới.

Dù vàng giảm trong ngắn hạn nhưng vẫn có những dự báo lạc quan. Trong nhận định mới nhất, các chiến lược gia thị trường tại ngân hàng Société Générale (Pháp) đã cập nhật danh mục đầu tư đa tài sản của họ và khuyến nghị các nhà đầu tư nên tiếp tục nắm giữ cổ phiếu và hàng hóa, vì họ dự đoán các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục chậm chân trong việc kiểm soát lạm phát.

Đáng chú ý, ngân hàng Pháp nói họ "quay trở lại nắm giữ toàn bộ tỉ trọng vàng, tận dụng lợi thế của đợt giảm giá gần đây". Bởi nhìn về phía trước, biến động giá vàng có thể giảm nếu sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân - đặc biệt là thông qua các quỹ ETF - giảm bớt, trong khi các ngân hàng trung ương có khả năng vẫn là những người mua tích cực".

Trong quý III/2026, ngân hàng Pháp này phân bổ 10% vào vàng, tăng từ 7% trong quý 2. Đồng thời, tăng tỉ trọng đầu tư vào hàng hóa nói chung lên 10% từ mức 8%.

Nhìn vào thị trường vàng, bất chấp áp lực bán hiện tại, ngân hàng Société Générale (Pháp) dự báo giá vàng sẽ phục hồi trong quý IV năm nay và tăng trở lại mức 5.000 USD/ounce vào quý II/2027, với tiềm năng đạt mức cao kỷ lục mới trong quý III năm sau.

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