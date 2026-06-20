Bé gái tử vong thương tâm trong túi xách bị bỏ trước cổng chùa

Đời sống 20/06/2026 13:54

Ngày 20/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ một bé sơ sinh được phát hiện tử vong trước chùa Phổ Quang, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Báo dân trí, khoảng 6h ngày 20/6, người dân tổ 11, phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) phát hiện một túi xách đặt trước cổng chùa Phổ Quang, bên trong có bé gái sơ sinh đã tử vong. Sự việc được người dân trình báo công an.

Cụ thể, cháu bé bị bỏ lại trước cổng dãy nhà phía Tây của chùa Phổ Quang. Khu vực này có camera an ninh của nhà chùa và các hộ dân lân cận.

Khoảng 8h cùng ngày, công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ công tác điều tra.

Bé gái tử vong thương tâm trong túi xách bị bỏ trước cổng chùa - Ảnh 1
Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ xác nhận sự việc và cho biết công an đang điều tra để xác định người đã bỏ cháu bé trước cổng chùa.

Chùa Phổ Quang do một nữ sư cô làm trụ trì. Đây là nơi tiếp nhận, nuôi dạy nhiều trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi.

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