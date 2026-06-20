Bé gái tử vong thương tâm trong túi xách bị bỏ trước cổng chùa

Đời sống 20/06/2026 13:54

Ngày 20/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi đang điều tra vụ một bé sơ sinh được phát hiện tử vong trước chùa Phổ Quang, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

Theo thông tin từ Báo dân trí, khoảng 6h ngày 20/6, người dân tổ 11, phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) phát hiện một túi xách đặt trước cổng chùa Phổ Quang, bên trong có bé gái sơ sinh đã tử vong. Sự việc được người dân trình báo công an.

Cụ thể, cháu bé bị bỏ lại trước cổng dãy nhà phía Tây của chùa Phổ Quang. Khu vực này có camera an ninh của nhà chùa và các hộ dân lân cận.

Khoảng 8h cùng ngày, công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm tử thi nhằm phục vụ công tác điều tra.

Bé gái tử vong thương tâm trong túi xách bị bỏ trước cổng chùa - Ảnh 1
Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, một lãnh đạo UBND phường Nghĩa Lộ xác nhận sự việc và cho biết công an đang điều tra để xác định người đã bỏ cháu bé trước cổng chùa.

Chùa Phổ Quang do một nữ sư cô làm trụ trì. Đây là nơi tiếp nhận, nuôi dạy nhiều trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi.

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép Crocs xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với quy mô lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vong bé gái bị bỏ rơi tin moi

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Tử vi Chủ Nhật 21/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 21/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

Danh tính người phụ nữ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường

Danh tính người phụ nữ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Cấp cứu sản phụ nguy kịch sau khi sinh con trên xe khách

Cấp cứu sản phụ nguy kịch sau khi sinh con trên xe khách

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường