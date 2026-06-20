NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

Đời sống 20/06/2026 11:39

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép Crocs xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với quy mô lớn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (50 tuổi) và Lâm Thanh Vững (35 tuổi, cùng ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) để điều tra về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng - Ảnh 1
Hai đối tượng bị khởi tố - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép quy mô lớn, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu Crocs là nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam.

 

Hành vi vi phạm trên xảy ra tại Công ty TNHH giày dép Thắng Đạt, do Nguyễn Văn Thắng làm Giám đốc công ty.

Thực hiện kế hoạch phá án, đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Dĩ An kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An.

Qua kiểm tra thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu Crocs (trị giá gần 500 triệu đồng) và số lượng lớn công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng - Ảnh 2NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng - Ảnh 3
Bên trong xưởng sản xuất dép Crocs giả của Công ty giày dép Thắng Đạt 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, quá trình điều tra xác định từ tháng 1-2024 đến nay, Nguyễn Văn Thắng giao cho Lâm Thanh Vững làm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công phụ trách nhiều công đoạn để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Công ty kể trên đã đưa ra thị thường dép giả nhãn hiệu Crocs với số lượng lớn, thu lợi hàng chục tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết việc khám phá, triệt phá đường dây tội phạm trên tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt của Công an thành phố, đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND thành phố trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp nói riêng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính cũng như người tiêu dùng.

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Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng. Trong số các đối tượng bị khởi tố có nhóm quản lý và nhân viên của Công ty Holidays Việt Nam.

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Từ khóa:   sản xuất dép giả tin moi hàng giả

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