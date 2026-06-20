NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

Đời sống 20/06/2026 11:39

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép Crocs xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với quy mô lớn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 20/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (50 tuổi) và Lâm Thanh Vững (35 tuổi, cùng ngụ phường Dĩ An, TP.HCM) để điều tra về tội "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng - Ảnh 1
Hai đối tượng bị khởi tố - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép quy mô lớn, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu Crocs là nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam.

 

Hành vi vi phạm trên xảy ra tại Công ty TNHH giày dép Thắng Đạt, do Nguyễn Văn Thắng làm Giám đốc công ty.

Thực hiện kế hoạch phá án, đầu tháng 6, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Dĩ An kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An.

Qua kiểm tra thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu Crocs (trị giá gần 500 triệu đồng) và số lượng lớn công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng - Ảnh 2NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng - Ảnh 3
Bên trong xưởng sản xuất dép Crocs giả của Công ty giày dép Thắng Đạt 

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, quá trình điều tra xác định từ tháng 1-2024 đến nay, Nguyễn Văn Thắng giao cho Lâm Thanh Vững làm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công phụ trách nhiều công đoạn để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh. Công ty kể trên đã đưa ra thị thường dép giả nhãn hiệu Crocs với số lượng lớn, thu lợi hàng chục tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết việc khám phá, triệt phá đường dây tội phạm trên tiếp tục thể hiện tinh thần quyết tâm, quyết liệt của Công an thành phố, đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng, Lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND thành phố trong công tác đấu tranh, xử lý tội phạm nói chung, tội phạm xâm phạm sở hữu trí tuệ, sở hữu công nghiệp nói riêng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính cũng như người tiêu dùng.

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

Liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán gói nghỉ dưỡng, du lịch, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can. Bước đầu xác định các đối tượng đã dùng nhiều thủ đoạn để giăng bẫy chiếm đoạt của 493 bị hại với số tiền là hơn 181 tỷ đồng. Trong số các đối tượng bị khởi tố có nhóm quản lý và nhân viên của Công ty Holidays Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   sản xuất dép giả tin moi hàng giả

TIN MỚI NHẤT

Diễn viên Na Nhiên vướng tin đồn sắp cưới thiếu gia tập đoàn tỷ phú?

Diễn viên Na Nhiên vướng tin đồn sắp cưới thiếu gia tập đoàn tỷ phú?

Sao quốc tế 26 phút trước
Từng là 'Tiểu Na Tra', Ngô Lỗi hiện tại ra sao sau hành trình trưởng thành?

Từng là 'Tiểu Na Tra', Ngô Lỗi hiện tại ra sao sau hành trình trưởng thành?

Sao quốc tế 37 phút trước
'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

'Đệ nhất mỹ nhân' Quan Chi Lâm hiện tại ra sao sau nhiều năm rời xa màn ảnh?

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

NÓNG: Danh tính giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Cứ nghĩ ăn vào gây nóng, thứ quả được ví như "viên ngọc mùa hè" này hóa ra lại là thần dược dưỡng nhan

Cứ nghĩ ăn vào gây nóng, thứ quả được ví như "viên ngọc mùa hè" này hóa ra lại là thần dược dưỡng nhan

Dinh dưỡng 1 giờ 29 phút trước
NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Danh tính người phụ nữ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường

Danh tính người phụ nữ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Đời sống 2 giờ 24 phút trước
Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 20/6/2026, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc

Thần Tài trải chiếu lộc sau ngày 20/6/2026, 3 con giáp 'cày hết mức, chơi hết mình', ngồi im may mắn cũng đến, tiền bạc khởi sắc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng

Tử vi tuần mới 22 đến 28/6/2026, 3 con giáp Đại Cát Đại Lợi, vĩnh biệt vận xui, may mắn hơn người, tiền bạc phủ phê không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Tử vi Chủ Nhật 21/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi Chủ Nhật 21/6/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/6/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 20/6/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

NÓNG: Lời khai của 'nữ quái' lừa cụ bà ký 74 hợp đồng kỳ nghỉ mất gần 20 tỷ

Danh tính người phụ nữ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường

Danh tính người phụ nữ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 20/6/2026: Trong nước bật tăng trở lại dù thế giới vẫn giảm

Cấp cứu sản phụ nguy kịch sau khi sinh con trên xe khách

Cấp cứu sản phụ nguy kịch sau khi sinh con trên xe khách

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường

Nữ giám đốc ở Hà Nội bị khởi tố vì buôn lậu hơn 10.000 tấn chân gà 'bẩn' ra thị trường

Vào rừng hái cây thuốc, người phụ nữ bị rắn độc cắn tử vong

Vào rừng hái cây thuốc, người phụ nữ bị rắn độc cắn tử vong