Danh tính người phụ nữ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường

Cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Trị đã làm việc và có hình thức xử lý người phụ nữ chặn ô tô rồi nằm giữa đường gây cản trở giao thông.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 20/6, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã phối hợp Công an xã Trường Phú làm việc với bà Nguyễn Thị K.A. (trú tỉnh Quảng Trị) liên quan vụ việc gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 17/6, trên tuyến tỉnh lộ 9C đoạn qua xã Trường Phú (Quảng Trị), bà A. có hành vi đứng giữa đường chặn đầu ô tô, sau đó nằm ngang trên mặt đường, gây cản trở giao thông.

Căn cứ nội dung vụ việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà A., đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở người này chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Khi ô tô tiến đến, người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, mạng xã hội lan truyền clip từ camera hành trình của một ô tô ghi lại cảnh một người phụ nữ mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm đứng cạnh một người đàn ông ngồi trên xe máy bên đường.

Khi ô tô tiến đến, người phụ nữ bất ngờ lao ra giữa đường, dang hai tay chặn đầu xe. Ít giây sau, người này nằm ngang trên mặt đường, cản trở phương tiện di chuyển.

Tài xế đã phải giảm tốc độ và điều khiển xe lách qua vị trí người phụ nữ rồi tiếp tục hành trình.

Cấp cứu sản phụ nguy kịch sau khi sinh con trên xe khách Một sản phụ bất ngờ sinh con trên xe khách khi xe này đi qua tỉnh Quảng Trị và rơi vào tình trạng băng huyết nguy kịch sau sinh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/danh-tinh-nguoi-phu-nu-lao-ra-chan-au-o-to-roi-nam-giua-uong-762170.html