Hé lộ danh tính và tình trạng sức khỏe của nghi phạm vụ trọng án khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh

Đời sống 21/06/2026 10:03

Nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng N.B.N. bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Theo thông VTC News, nghi phạm là Nguyễn Văn Tuyên (sinh năm 1990, trú tại xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh).

Nguyên nhân bước đầu được cơ quan chức năng xác định do mâu thuẫn tình cảm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18h ngày 20/6 tại nhà ông N.V.C. (SN 1965, trú tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên).

Theo điều tra bước đầu, Nguyễn Văn Tuyên dùng dao tấn công chị N.T.N., hai con của chị là cháu N.H.P. (SN 2016), cháu N.B.B. (SN 2020) và em gái chị N. là N.B.N. (SN 2011, con nuôi ông C). Sau khi gây án, nghi phạm đã tự sát.

Hé lộ danh tính và tình trạng sức khỏe của nghi phạm vụ trọng án khiến 4 người tử vong ở Bắc Ninh - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Báo VTC News. 

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn và khống chế đối tượng.

Tuy nhiên, cháu B. tử vong tại chỗ, cháu P. được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Chị N.T.N. cũng được phát hiện tử vong tại tầng 2 của ngôi nhà.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tuyên sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Riêng N.B.N. bị thương và đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Việt Yên.

Theo VNExpress, theo nhà chức trách địa phương, nạn nhân đã ly hôn, hiện sống cùng con gái, em gái và bố mẹ. Con trai 10 tuổi của chị ở với bố đẻ và mới được nghỉ hè nên về chơi với mẹ được vài hôm thì xảy ra sự việc. Bố mẹ chị lúc xảy ra vụ án không có mặt ở nhà.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Hậu quả, chị T.N., cháu P., cháu B. và đối tượng Tuyên tử vong; chị B.N., con nuôi ông C. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt Yên.

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