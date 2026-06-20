Uống nước ép trái cây là cách hiệu quả để bổ sung vitamin cho cơ thể. Nước ép chanh leo ( chanh dây ) là thức uống giải khát được nhiều người ưa thích. Bạn có biết uống nước ép này thường xuyên sẽ mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe không?

Chanh leo mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe do có hàm lượng chất xơ Phytochemical cao, giúp ngăn ngừa một số bệnh lý thông thường và tăng cường sức khỏe. Sau đây là một số thuộc tính của chanh leo và các hợp chất thực vật có trong loại quả này có ảnh hưởng tới sức khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón hiệu quảNếu bạn thường xuyên gặp rắc rối với hệ tiêu hóa, hãy thử bổ sung chanh leo vào thực đơn. Phần ruột và hạt của chanh leo chứa một lượng chất xơ hòa tan cực kỳ dồi dào. Chất xơ này đóng vai trò như một chiếc chổi tự nhiên làm sạch đường ruột, kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru, từ đó phòng ngừa táo bón và giúp hệ vi sinh vật đường ruột luôn khỏe mạnh.

Ổn định huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch

Tác dụng của chanh dây đối với hệ tim mạch đến từ hàm lượng Kali cao và Natri rất thấp. Kali giúp làm giãn các mạch máu và điều hòa nhịp tim, duy trì huyết áp ở mức ổn định. Ngoài ra, chất xơ dồi dào trong loại quả này cũng hỗ trợ loại bớt lượng cholesterol dư thừa trong mạch máu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

Ảnh minh họa: Internet

Nuôi dưỡng làn da trắng hồng, chống lão hóa

Đối với phái đẹp, công dụng của chanh leo trong việc dưỡng nhan là không thể phủ nhận. Sự kết hợp giữa Vitamin A (beta-carotene) và Vitamin C giúp kích thích cơ thể sản sinh collagen, giữ cho da luôn săn chắc, đàn hồi. Các chất chống oxy hóa trong chanh leo sẽ trung hòa các gốc tự do, giúp làm mờ các nếp nhăn, giảm thâm nám và mang lại một làn da rạng rỡ từ bên trong.

Hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng

Nếu bạn đang thắc mắc uống nước chanh leo có tác dụng gì cho vóc dáng thì đây chính là tin vui. Chanh leo là thực phẩm lý tưởng cho người ăn kiêng vì nó chứa rất ít calo, chất béo nhưng lại cực kỳ giàu chất xơ và nước. Việc ăn hoặc uống chanh leo giúp bạn có cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn, từ đó hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa và quản lý cân nặng hiệu quả hơn.

Hướng dẫn cách ăn chanh leo đúng

Bạn có thể dùng chanh leo làm nước ép hoặc làm nguyên liệu để chế biến món ăn, cụ thể:

Ảnh minh họa: Internet

Có thể dùng làm nước ép chanh leo nguyên chất pha cùng với một ít đường cát để giảm vị chua. Hoặc kết hợp nước ép với các loại cocktail hay soda để tạo độ chua nhẹ và tăng mùi hương.

Dùng trang trí món tráng miệng và tăng vị: Nước cốt chanh leo sẽ được cô đặc lại và phủ lên mặt trên của các món tráng miệng như: Panna cotta, bánh pho mát hoặc bánh mousse.

Làm nguyên liệu cho các món salad: Nước sốt chanh leo khi dùng kèm với salad giúp tạo hương vị lạ cho món ăn, đồng thời kích thích vị giác.

Trộn nước cốt chanh dây và sữa chua: Để tạo nên món tráng miệng ngon lành, bắt mắt.