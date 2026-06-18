Rau đay (tên khoa học: Corchorus olitorius) là một loại rau ăn lá có tính mát, vị nhạt, thường được dùng để nấu canh với cua, tôm hay mồng tơi. Rau đay chứa nhiều nước, chất xơ, các vitamin và khoáng chất tốt cho sức khỏe .

Đây là một trong những công dụng nổi bật nhất của rau đay. Rau đay chứa nhiều chất xơ hòa tan (pectin và chất nhầy), khi vào ruột sẽ giúp làm mềm phân và kích thích nhu động ruột tăng co bóp để tống phân ra ngoài, từ đó cải thiện tình trạng táo bón một cách hiệu quả.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Rau đay có tính mát, vị ngọt nhẹ, giúp thanh nhiệt, làm mát gan, hỗ trợ đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Vào mùa hè, ăn rau đay giúp cơ thể giảm cảm giác nóng bức, khó chịu.

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Rau đay là nguồn cung cấp Vitamin A, C, canxi, sắt dồi dào. Đây là các dưỡng chất quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, phòng chống thiếu máu và hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh.

Ảnh minh họa: Internet

Lợi sữa cho phụ nữ sau sinh

Theo y học cổ truyền, rau đay có tác dụng kích thích tuyến sữa hoạt động, giúp mẹ sau sinh gọi sữa về nhanh và nhiều hơn đồng thời làm tăng hàm lượng chất béo trong sữa mẹ.

Bảo vệ sức khoẻ tim mạch

Trong rau đay có chứa glycosid, chủ yếu là olitorisid và corchorosid, giúp tăng sức co bóp tim và giảm nhịp tim. Điều này rất tốt cho những người có vấn đề về tim mạch.

Phòng ngừa lão hoá

Nhờ vào hàm lượng vitamin C và chất chống oxy hóa cao, rau đay giúp bảo vệ làn da, giảm thiểu nếp nhăn và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi sử dụng rau đay

Để đảm bảo hiệu quả dinh dưỡng và tránh tác dụng phụ, bạn nên lưu ý những điểm sau:

Không ăn rau đay quá nhiều và liên tục: Bạn chỉ nên ăn rau đay 2-3 lần/tuần xen kẽ những loại thực phẩm khác nhằm đa dạng hoá thực phẩm hấp thụ.

Không rửa rau quá kỹ: Tránh làm dập rau để bảo toàn chất nhầy và vitamin.

Kết hợp đa dạng thực phẩm: Để cân bằng dinh dưỡng và hạn chế tác dụng phụ từ rau đay.

Nấu chín kỹ trước khi ăn: Giúp giảm tính lạnh của rau và dễ tiêu hóa hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Rau đay là một thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang đến nhiều lợi ích sức khỏe như nhuận tràng, thanh nhiệt, lợi tiểu, bảo vệ tim mạch và hỗ trợ điều trị một số bệnh lý. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên ăn loại rau này, đặc biệt là người có hệ tiêu hóa yếu, trẻ nhỏ hoặc người vừa phẫu thuật.