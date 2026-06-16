Theo thông tin tìm hiểu, rau cải ngồng còn được biết đến là rau cải làn, cải rổ. Trong nền ẩm thực của châu Á, loại rau này rất phổ biến. Phần lá của chúng có hình dạng dài và hẹp, chúng có sắc xanh sáng hoặc xanh đậm.

Là loại rau phổ biến, nhưng ít ai biết về giá trị dinh dưỡng của rau cải ngồng. Theo nhiều nghiên cứu, trong loại rau này chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất tốt cho sức khỏe con người như vitamin B1, B2, C, K… Qua đó mang tới nhiều lợi ích tuyệt vời đối với người dùng.

Về phần gân lá khá rõ ràng, mặt dưới của lá có thể là có lông mịn. Còn phần thân của loại rau này có chiều cao từ 20-40cm, thường rất mềm mại và mảnh mai. Phần thân thường có màu xanh đậm.

Công dụng của cải ngồng đối với sức khỏe

Tăng cường sức đề kháng: Hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào trong cải ngồng giúp củng cố hệ miễn dịch, nâng cao khả năng chống lại bệnh tật. Đặc biệt, 100g cải ngồng có thể cung cấp phần lớn nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể.

Hỗ trợ làm đẹp da: Vitamin C trong cải ngồng góp phần kích thích sản sinh collagen, giúp làn da duy trì độ đàn hồi, giảm tác động của các gốc tự do và hỗ trợ da sáng khỏe từ bên trong.

Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ thị lực: Nguồn vitamin A tự nhiên từ beta-caroten giúp duy trì chức năng của mắt, đồng thời góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về thị lực như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể hay quáng gà.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Chất xơ trong cải ngồng hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả hơn, giúp hạn chế táo bón, đầy hơi và các vấn đề khó chịu liên quan đến tiêu hóa.

Giảm nguy cơ loãng xương: Hàm lượng canxi và vitamin K trong cải ngồng giúp tăng cường sức khỏe xương khớp. Việc bổ sung loại rau này thường xuyên có thể góp phần hạn chế nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Cải ngồng có lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ và dinh dưỡng, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì vóc dáng.

Tốt cho tim mạch: Nhiều nghiên cứu cho thấy các loại rau họ cải, trong đó có cải ngồng, có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol trong máu, giảm mỡ máu và góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Ổn định huyết áp: Nhờ chứa nhiều kali và các dưỡng chất có lợi, cải ngồng được đánh giá là thực phẩm phù hợp cho những người cần kiểm soát huyết áp.

Một số lưu ý khi ăn cải ngồng để phát huy tối đa tác dụng

Để dễ dàng hấp thụ tối đa nguồn lợi ích dinh dưỡng dồi dào của rau cải ngồng, dưới đây sẽ là một vài lưu ý quan trọng mà các bạn cần nắm như sau:

Lựa chọn rau cải ngồng tươi: Bạn cần lựa chọn rau đang còn tươi, không có hiện tượng héo hay có dấu hiệu vàng úa, hư hỏng để đảm bảo dưỡng chất tốt nhất.

Rau cần rửa sạch trước khi chế biến: Việc rửa sạch rau sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn hoặc các hóa chất còn tồn đọng lại trên lá.

Sử dụng nguyên chất: Loại rau này thường được ăn sống hoặc nấu chín. Trong trường hợp bạn ăn sống thì có thể cắt rau thành lát nhỏ, trộn vào salad hoặc dùng làm món ăn tráng miệng.

Ảnh minh họa: Internet

Không nấu quá chín: Trong quá trình chế biến, bạn cần nấu ở mức vừa chính tới để có thể giữ lại được hàm lượng dưỡng chất. Hạn chế nấu quá lâu để không làm mất đi giá trị dinh dưỡng.

Kết hợp cải ngồng với chất béo: Nhằm tăng khả năng hấp thụ các dinh dưỡng có trong rau cải ngồng, bạn có thể kết hợp với chất béo như: Dầu oliu, hạt ngũ cốc vào món ăn.