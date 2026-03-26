Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người "đại kỵ" không nên chạm vào

Dinh dưỡng 26/03/2026 11:30

Cải thảo là loại rau quen thuộc, giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và tránh tác dụng không mong muốn, cần sử dụng đúng cách và nhóm người không nên dùng tới.

Cải thảo có nhiều công dụng tuyệt vời như hạ khí, làm mềm cổ họng, giảm bớt rát cổ và ho, bổ ích trường vị, là loại rau ngon chứa nhiều vitamin A, B, C, E. Cải thảo là một loại rau quen thuộc của người Việt mà chúng còn chữa bệnh vô cùng kì diệu.

Lợi ích bất ngờ của cải thảo

Tăng cường sức đề kháng: Cải thảo là loại rau xanh đáp ứng hơn 45% nhu cầu hàm lượng vitamin C hàng ngày. Vitamin C giúp hình các tế bào bạch cầu trung tính, hệ miễn dịch được củng cố, ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập.

Cải thiện tiêu hóa: Chất xơ trong cải thảo sẽ làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột. Vì nó là nhiên liệu chính cho các loài vi khuẩn thân thiện như Lactobacilli và Bifidobacteria. Chúng giúp hệ thống miễn dịch được bảo vệ, tổng hợp các chất dinh dưỡng vitamin K2 và B12.

Giúp da khỏe đẹp: Sử dụng cải thảo thường xuyên sẽ bù nước cho làn da, giúp da mịn màng hơn nhờ vitamin, nước trong cải thảo. Đặc biệt hiệu quả trong thời tiết hanh khô, da nứt nẻ.

Giảm các triệu chứng trước kỳ kinh: Sắt chứa hàm lượng cao, nên ăn cải thảo thường xuyên sẽ giảm triệu chứng tiền kinh nguyệt như tăng huyết áp, chóng mặt,…

Ai không nên ăn cải thảo?

Mặc dù cải thảo mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp để tiêu thụ loại rau này. Vậy ai không nên ăn cải thảo? Dưới đây là những nhóm người kỵ cải thảo hoặc nên hạn chế ăn cải thảo để bảo vệ sức khỏe, bao gồm:

Người bị rối loạn tuyến giáp

Cải thảo chứa goitrogen - là một chất tự nhiên có thể cản trở quá trình hấp thụ i-ốt của tuyến giáp, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất hormone tuyến giáp. Với những người mắc suy giáp, thiếu i-ốt hoặc bướu cổ, việc ăn cải thảo sống hoặc tiêu thụ thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Tuy nhiên, việc nấu chín cải thảo có thể làm giảm đáng kể hàm lượng goitrogen, giúp an toàn hơn cho nhóm này.

Người đang dùng thuốc chống đông máu

Theo các chuyên gia y tế, người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tránh tiêu thụ cải thảo. Bởi, một lượng lớn vitamin K trong cải thảo có thể đối kháng với các loại thuốc chống đông máu như Warfarin, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Những người sử dụng thuốc này cần duy trì lượng vitamin K ổn định trong chế độ ăn và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ cải thảo, đặc biệt là khi thay đổi thói quen ăn uống.

Người có tiền sử sỏi thận

Cải thảo có chứa oxalat ở mức trung bình, thấp hơn nhiều so với các thực phẩm giàu oxalat như rau bina hay củ dền. Với những người từng bị sỏi thận hoặc có nguy cơ cao, việc tiêu thụ thực phẩm giàu oxalat như cải thảo, rau bina hoặc củ cải đường cần được kiểm soát chặt chẽ. Uống đủ nước, giảm muối trong chế độ ăn và nấu chín cải thảo có thể giúp giảm lượng oxalat hấp thụ.

Bông cải xanh được mệnh danh là siêu thực phẩm nhờ giá trị dinh dưỡng cao, ít calo. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến đúng loại thực phẩm này để giữ lại tối đa dưỡng chất.

Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người "đại kỵ" không nên chạm vào

