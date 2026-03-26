Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người "đại kỵ" không nên chạm vào

Dinh dưỡng 26/03/2026 11:30

Cải thảo là loại rau quen thuộc, giàu dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả và tránh tác dụng không mong muốn, cần sử dụng đúng cách và nhóm người không nên dùng tới.

Cải thảo có nhiều công dụng tuyệt vời như hạ khí, làm mềm cổ họng, giảm bớt rát cổ và ho, bổ ích trường vị, là loại rau ngon chứa nhiều vitamin A, B, C, E. Cải thảo là một loại rau quen thuộc của người Việt mà chúng còn chữa bệnh vô cùng kì diệu.

Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người 'đại kỵ' không nên chạm vào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích bất ngờ của cải thảo

Tăng cường sức đề kháng: Cải thảo là loại rau xanh đáp ứng hơn 45% nhu cầu hàm lượng vitamin C hàng ngày. Vitamin C giúp hình các tế bào bạch cầu trung tính, hệ miễn dịch được củng cố, ngăn ngừa mầm bệnh xâm nhập.

Cải thiện tiêu hóa: Chất xơ trong cải thảo sẽ làm tăng số lượng vi khuẩn có lợi trong ruột. Vì nó là nhiên liệu chính cho các loài vi khuẩn thân thiện như Lactobacilli và Bifidobacteria. Chúng giúp hệ thống miễn dịch được bảo vệ, tổng hợp các chất dinh dưỡng vitamin K2 và B12.

Giúp da khỏe đẹp: Sử dụng cải thảo thường xuyên sẽ bù nước cho làn da, giúp da mịn màng hơn nhờ vitamin, nước trong cải thảo. Đặc biệt hiệu quả trong thời tiết hanh khô, da nứt nẻ.

Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người 'đại kỵ' không nên chạm vào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm các triệu chứng trước kỳ kinh: Sắt chứa hàm lượng cao, nên ăn cải thảo thường xuyên sẽ giảm triệu chứng tiền kinh nguyệt như tăng huyết áp, chóng mặt,…

Ai không nên ăn cải thảo?

Mặc dù cải thảo mang lại nhiều lợi ích, tuy nhiên không phải ai cũng phù hợp để tiêu thụ loại rau này. Vậy ai không nên ăn cải thảo? Dưới đây là những nhóm người kỵ cải thảo hoặc nên hạn chế ăn cải thảo để bảo vệ sức khỏe, bao gồm:

Người bị rối loạn tuyến giáp

Cải thảo chứa goitrogen - là một chất tự nhiên có thể cản trở quá trình hấp thụ i-ốt của tuyến giáp, gây ảnh hưởng đến việc sản xuất hormone tuyến giáp. Với những người mắc suy giáp, thiếu i-ốt hoặc bướu cổ, việc ăn cải thảo sống hoặc tiêu thụ thường xuyên có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh. Tuy nhiên, việc nấu chín cải thảo có thể làm giảm đáng kể hàm lượng goitrogen, giúp an toàn hơn cho nhóm này.

Đừng ăn cải thảo tùy tiện! Đây là 3 nhóm người 'đại kỵ' không nên chạm vào - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người đang dùng thuốc chống đông máu

Theo các chuyên gia y tế, người đang sử dụng thuốc chống đông máu nên tránh tiêu thụ cải thảo. Bởi, một lượng lớn vitamin K trong cải thảo có thể đối kháng với các loại thuốc chống đông máu như Warfarin, làm giảm hiệu quả điều trị và tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Những người sử dụng thuốc này cần duy trì lượng vitamin K ổn định trong chế độ ăn và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ cải thảo, đặc biệt là khi thay đổi thói quen ăn uống.

Người có tiền sử sỏi thận

Cải thảo có chứa oxalat ở mức trung bình, thấp hơn nhiều so với các thực phẩm giàu oxalat như rau bina hay củ dền. Với những người từng bị sỏi thận hoặc có nguy cơ cao, việc tiêu thụ thực phẩm giàu oxalat như cải thảo, rau bina hoặc củ cải đường cần được kiểm soát chặt chẽ. Uống đủ nước, giảm muối trong chế độ ăn và nấu chín cải thảo có thể giúp giảm lượng oxalat hấp thụ.

Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành "xác xơ", mất sạch dưỡng chất

Sai lầm kinh điển khi nấu bông cải xanh mà 90% chị em nội trợ mắc phải khiến rau thành "xác xơ", mất sạch dưỡng chất

Bông cải xanh được mệnh danh là siêu thực phẩm nhờ giá trị dinh dưỡng cao, ít calo. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chế biến đúng loại thực phẩm này để giữ lại tối đa dưỡng chất.

Xem thêm
Từ khóa:   cải thảo công dụng cải thảo dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (18/9/2026), 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (18/9/2026), 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 6 giờ 25 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 8 giờ 55 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 5 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 9 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?