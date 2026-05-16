Tâm sự Eva 16/05/2026 22:20

Khi tôi sảy thai, mẹ đẻ lên chăm được 3 ngày. Sau đó, tôi phải làm đủ các công việc trong nhà mà chẳng có ai phụ giúp. Đã vậy còn bị mẹ chồng nói là gái độc không con. Bị dồn đến bước đường cùng, tôi quyết định dứt áo ra đi. 

Trước khi có được như ngày hôm nay, tôi đã từng trải qua rất nhiều biến cố. 23 tuổi, tôi đã bước chân vào cuộc sống hôn nhân. Mọi thứ không dễ dàng như những gì tôi nghĩ, mẹ chồng khó tính, lại hay soi mói. Còn chồng cũ của tôi thì quá gia trưởng và bảo thủ. Anh ta chỉ biết nghe lời mẹ, đến nỗi vợ có bầu cũng lôi ra giở trò vũ phu.

Còn nhớ vào ngày ra tòa, chồng cũ tranh giành với tôi từ cái máy giặt. Đúng là chỉ những lúc không còn là vợ chồng mới hiểu được tình nghĩa của nhau. Đến phút ấy, tôi cũng chẳng còn mặn mà gì nữa, chấp nhận cho anh ta toàn bộ tài sản.

Thương tình ném cho người ăn xin vài đồng bạc lẻ, tôi rụng rời chân tay khi anh ta ngẩng đầu lộ rõ dung mạo - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn, tôi đi học thêm về làm đẹp rồi mở một spa nhỏ. May mắn được nhiều người ủng hộ nên sau 3 năm, tôi đã mở thêm vài cơ sở, cộng với việc đào tạo học viên giúp thu nhập của tôi tăng lên đáng kể. Đến thời điểm hiện tại, tôi đã có nhà, có xe và một số tiền nhỏ trong tài khoản tiết kiệm.

Hôm vừa rồi, khi đang dừng đèn đỏ, tôi gặp một người đàn ông đi ăn xin. Thú thật lúc đó tôi cảm thấy rất lạ, trông anh ta lành lặn, sức dài vai rộng, vậy mà lại đi làm nghề ăn xin. Khi anh ta đến xe của mình, tôi hạ kính xuống rồi bỏ 50 ngàn đồng vào chiếc nón rách. Lúc anh ta nói lời cảm ơn, tôi nghe giọng nói quen thuộc và nhận ra ngay là chồng cũ. Tôi hỏi lại: "Anh Hùng, có phải anh Hùng không?".

Nghe tôi nói đúng tên, anh ta ngẩng đầu lên. Hai người chạm mặt, chồng cũ của tôi xấu hổ quá nên vội vàng bỏ chạy. Còn tôi thì rời đi với biết bao suy nghĩ. Sau khi trở về, tôi dò hỏi một người hàng xóm cũ mới biết. Anh ta nghe lời mẹ cưới một cô vợ mới về nhà, cuối cùng lại bị cô ta lừa, cuỗm hết toàn bộ tài sản. Nghe xong, tôi vừa thấy hả hê vừa thấy xót xa. Đúng là ở đời chẳng nên nói trước điều gì, nhân quả cũng không chừa một ai, chồng cũ của tôi chính là ví dụ...

Ly hôn 3 năm bỗng quay lại đòi bằng được cuốn sách cũ trong nhà kho, tôi ngã ngửa khi biết bí mật chồng cũ giấu kín

Ly hôn 3 năm bỗng quay lại đòi bằng được cuốn sách cũ trong nhà kho, tôi ngã ngửa khi biết bí mật chồng cũ giấu kín

Trước sự khẩn thiết của anh, tôi cầm lòng không đậu, bèn nhân lúc bố mẹ không có ở nhà để cho anh vào. Tưởng thứ đồ anh muốn lấy là gì, nào ngờ chỉ là một quyển sách cũ. Tôi giật lại quyển sách để xem có gì bên trong, thì ra là tiền.

Đều đặn mỗi lần ân ái được chồng cho 10 triệu, vợ sung sướng hưởng thụ rồi "cay mắt" khi bí mật sau ngăn tủ bị phơi bày.

Nghe tiếng động lạ dưới bếp lúc nửa đêm, dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm để rồi bật khóc nức nở khi ánh đèn bật lên

Hí hửng nhận chục cây vàng ngày cưới tưởng vớ được nhà chồng "béo bở", dâu trẻ khóc nghẹn sập bẫy mẹ chồng

Mang tiếng cho "quà mừng cưới" khủng nhưng nhà chồng kiên quyết không cho đứng tên sổ đỏ, tôi sốc ngất khi biết sự thật đằng sau

Nửa thập kỷ ngậm đắng nuốt cay vì cái mác "mang thai giả": Sự thật lộ diện ngày ra tòa khiến mẹ chồng sốc ngất

"Cuộc yêu" ngay trước đêm ký đơn ly hôn khiến tôi hoảng loạn, để rồi chết lặng khi nhận ra sự thật phía sau

Sau đêm nay (16/5/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Ở nhà thì thâm tình, trước mặt họ hàng mẹ chồng chỉ thẳng mặt chê bai tôi đủ điều, nhưng phản ứng của chồng mới làm tôi muốn "nổi đóa"

Chồng ăn chơi trác táng, tôi uất nghẹn dọn đồ bế con về ngoại nhưng hành động của bố chồng khiến tôi sốc ngất

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Miu Lê

Tử vi Chủ Nhật 17/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Giá vàng hôm nay, ngày 16/5/2026: Thế giới giảm sốc hơn 120 USD/ounce, trong nước lao dốc không phanh

Ly hôn 3 năm bỗng quay lại đòi bằng được cuốn sách cũ trong nhà kho, tôi ngã ngửa khi biết bí mật chồng cũ giấu kín

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

Ngày ra tòa ký đơn ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ kinh ngạc "bật ngửa", lập tức đòi quay lại

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu còn trèo cao", tôi bình thản rút điện thoại gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ tới đón

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi rón rén vào nhà tắm thì "hóa đá" trước hành động của chồng, chỉ biết bưng mặt khóc nức nở

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

