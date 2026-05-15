2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi rón rén vào nhà tắm thì 'hóa đá' trước hành động của chồng, chỉ biết bưng mặt khóc nức nở

Tâm sự Eva 15/05/2026 21:43

Rồi con của em cũng chào đời. Vì phải sinh mổ nên cả tháng sau đó người em vẫn đau nhức, mỗi lần ngồi dậy đều khó khăn. Ngặt nỗi em chẳng còn cha mẹ, em là con một không có anh em.

Lúc thấy chúng em nên duyên vợ chồng, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Họ cho rằng đàn ông mới 25 như chồng em chưa chững chạc, sẽ không biết yêu vợ thương con. Nhưng em tin chắc chồng em thì khác, vì từ lúc yêu đến khi cưới anh ấy luôn chua đáo, hết lòng chăm lo cho ẹm.

Sức khỏe của em bình thường đã không được tốt, nên khi mang thai lại càng yếu hơn. Cố đến tháng thứ 5 thì em không thể đi làm được, phải ở nhà dưỡng thai. Lúc bác sĩ nói em phải hạn chế vận động nếu không thì rất dễ động thai, em cũng băn khoăn lắm. Vì em đi làm thì cũng giúp chồng tài chính phần nào. Nhưng giờ đã mang thai, thôi thì đành vì con mà cố gắng.

Từ khi em nghỉ ở nhà, chồng em chuẩn bị đồ ăn sẵn cả ngày rồi mới đi làm. Về nhà thì anh ấy lại phụ em làm việc nhà, dọn dẹp luôn tay. Anh ấy cũng nhận thêm việc để có thêm thu nhập. Nhiều hôm thấy chồng gầy đi mà em xót vô cùng. Vậy mà chồng em chỉ nói: “Em không phải lo, anh đàn ông mà mấy chuyện này chẳng đáng gì!”.

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi rón rén vào nhà tắm thì 'hóa đá' trước hành động của chồng, chỉ biết bưng mặt khóc nức nở - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi con của em cũng chào đời. Vì phải sinh mổ nên cả tháng sau đó người em vẫn đau nhức, mỗi lần ngồi dậy đều khó khăn. Ngặt nỗi em chẳng còn cha mẹ, em là con một không có anh em. Cha mẹ chồng thì lại ở xa, dù ông bà muốn em về quê chồng để phụ chăm sóc nhưng chồng em không muốn. Anh ấy muốn em với con ở bên để tiện chăm sóc.

Từ khi có con nhỏ thì chồng em lại vất vả hơn. Nhiều đêm đến khuya anh ấy mới tan làm. Nhưng bữa cơm  nào của em anh ấy cũng chu đáo chuẩn bị trước. Anh ấy còn lên mạng học hỏi thực đơn, lên món ăn từng ngày khác nhau.

Thấy thương chồng quá nên em cũng cố gắng dậy phụ việc nhà. Chồng nấu cơm rồi thì em hâm lại, em giặt tã cho con. Cứ thấy em làm là chồng lại ngăn, anh ấy sợ em đụng nước sớm lại khổ sau này. Nhưng em cứ thấy có việc gì trong nhà là cố gắng làm để đỡ đần cho chồng.

Đến giữa đêm khuya thì em nghe tiếng nước xả trong nhà tắm. Em nặng nề lọ mọ dậy đi xem có phải do mình quên tắt nước hay không. Chẳng ngờ, vừa mở cửa thì em thấy chồng đang lúi húi giặt tã cho con. Em giành làm thì anh ấy gắt: “Anh khó ngủ nên làm luôn, không mai em lại làm mà chẳng nghỉ ngơi được gì”.

Em nghe chồng nói như thế thì tự dưng lại bưng mặt khóc. Mới sinh xong em nhạy cảm hơn, thương chồng đối xử tốt với mình, mà cũng xót chồng cực vì vợ con quá. Hay là em về quê chồng ở một thời gian để chồng có thời gian nghỉ ngơi?

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

Hoa thoáng giật mình khi lần đầu nghe sếp nói chuyện của mình như thế, cô còn tính nói vài câu bộc bạch tâm tình của mình. Vậy mà chưa gì Quân đã giục làm việc tiếp. Hoa bị “quê”, nhí lí nói xấu sếp: “Như anh thì có mơ mới lấy được vợ”.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

Tâm sự Eva 45 phút trước
Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời chân tay khi nhận "món quà sinh nhật" bí ẩn từ ông bà nội

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời chân tay khi nhận "món quà sinh nhật" bí ẩn từ ông bà nội

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đau đớn nhận ra mình lấy nhầm "chồng bất tài", tôi gồng mình làm trụ cột gia đình và bài học xương máu đằng sau những giọt nước mắt

Đau đớn nhận ra mình lấy nhầm "chồng bất tài", tôi gồng mình làm trụ cột gia đình và bài học xương máu đằng sau những giọt nước mắt

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Kết hôn 3 năm mang danh "bà hoàng" được chồng cưng phụng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi bí mật trong phòng ngủ bị phơi bày

Kết hôn 3 năm mang danh "bà hoàng" được chồng cưng phụng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi bí mật trong phòng ngủ bị phơi bày

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sống chung với chồng gia trưởng như "địa ngục trần gian", tôi chết lặng trước hành động bí mật của anh lúc nửa đêm

Sống chung với chồng gia trưởng như "địa ngục trần gian", tôi chết lặng trước hành động bí mật của anh lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Tâm sự gia đình 1 giờ 52 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, vợ đột ngột được bàn giao căn hộ 4 tỷ đồng: Biết danh tính người tặng thật sự, cô đứng hình phát khóc

Chồng mất hơn một tháng, vợ đột ngột được bàn giao căn hộ 4 tỷ đồng: Biết danh tính người tặng thật sự, cô đứng hình phát khóc

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

Ngày ra tòa ký đơn ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ kinh ngạc "bật ngửa", lập tức đòi quay lại

Ngày ra tòa ký đơn ly hôn, tôi đeo bộ trang sức 2 tỷ khiến chồng cũ kinh ngạc "bật ngửa", lập tức đòi quay lại

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu còn trèo cao", tôi bình thản rút điện thoại gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ tới đón

Bị nhà bạn trai sỉ nhục "vừa già vừa xấu còn trèo cao", tôi bình thản rút điện thoại gọi ngay tài xế lái siêu xe 7 tỷ tới đón

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

Tuyên bố "thà ế chứ không thèm xem mắt", cô gái đỏ mặt đứng hình khi thấy đối tượng mai mối lại là người quen

Vừa chạm mặt chú rể tại đám cưới người quen, cô gái lao vào tát tới tấp: Nghe xong sự thật, khách mời đồng loạt hô hào "Đánh tiếp đi!"

Vừa chạm mặt chú rể tại đám cưới người quen, cô gái lao vào tát tới tấp: Nghe xong sự thật, khách mời đồng loạt hô hào "Đánh tiếp đi!"

Vừa trao vàng cưới đã nằng nặc đòi "mượn" lại để tặng con gái, mẹ chồng "xanh mặt" khi nghe nàng dâu tung át chủ bài

Vừa trao vàng cưới đã nằng nặc đòi "mượn" lại để tặng con gái, mẹ chồng "xanh mặt" khi nghe nàng dâu tung át chủ bài