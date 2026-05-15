Chồng mất đã 4 tháng nhưng thẻ ngân hàng vẫn đều đặn nhận 10 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời khi biết 'cái giá' đằng sau số tiền ấy

Tâm sự gia đình 15/05/2026 21:50

Số tiền 20 triệu mỗi tháng có thể giúp mẹ con tôi rất nhiều, tôi thật muốn biết ai có lòng tốt giúp chúng tôi. Đến tháng vừa rồi, tôi xin địa chỉ người gửi hàng, thì đó là một khu chung cư sang xịn.

Tôi và chồng lấy nhau được 8 năm, có một trai một gái. Chồng tôi là kiểu đàn ông vì sự nghiệp, nên thường không có nhiều thời gian cho vợ con. Nhưng tôi luôn hiểu cho anh, tôi còn sẵn sàng ở nhà chăm con để anh yên tâm đi làm.

Nhiều người xung quanh tôi thường khuyên tôi nên có một công việc riêng, đừng phụ thuộc tài chính vào chồng. Bởi đàn ông có vợ chỉ biết ở nhà thường dễ chán gia đình, thậm chí là ngoại tình. Nhưng lúc ấy tôi chẳng nghe, đến giờ mới thấy mình ngu dại. 8 năm sống với nhau, tôi hoàn toàn phụ thuộc vào chồng.

Tai họa ập đến gia đình tôi 5 tháng trước, chồng tôi đột ngột qua đời vì tai nạn. Biến cố đến quá nhanh khiến tôi không kịp chuẩn bị cho nỗi đau mất chồng quá lớn này. Sau ngày chồng mất, mẹ con tôi nhận được số tiền bồi thường từ bảo hiểm. Tôi sau đó đi làm lại với đồng lương thấp, cuộc sống cũng chật vật hơn.

Nhưng lạ lùng thay, chồng mất sớm đã 4 tháng nhưng mỗi tháng tôi đều nhận được một phong bì, trong đó có số tiền 10 triệu. Tên người gửi là chồng tôi, còn có địa chỉ rõ ràng. Tôi cứ tưởng có sự nhầm lẫn nhưng giao hàng khẳng định tên người gửi và địa chỉ hoàn toàn đúng. Dù có số điện thoại người gửi tôi cũng không gọi được.

Chồng mất đã 4 tháng nhưng thẻ ngân hàng vẫn đều đặn nhận 10 triệu mỗi tháng, tôi rụng rời khi biết 'cái giá' đằng sau số tiền ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Số tiền 20 triệu mỗi tháng có thể giúp mẹ con tôi rất nhiều, tôi thật muốn biết ai có lòng tốt giúp chúng tôi. Đến tháng vừa rồi, tôi xin địa chỉ người gửi hàng, thì đó là một khu chung cư sang xịn. Người gửi tiền cho mẹ con tôi ở đây sao? Tôi bèn dùng một số khác để gọi cho người đó, rồi mạo danh là nhân viên gửi quà tặng đang chờ trước cửa.

Tôi thấy một người phụ nữ đi xuống, khi tôi thử gọi thì đúng là cô ấy bắt máy. Nhưng khi nhìn thấy tôi, cô ấy sững người rồi muốn bỏ chạy.

Sau một hồi giằng co thì chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Cô ấy vừa khóc vừa nói rằng từng qua lại với chồng tôi. Chồng tôi bỏ tiền mở cửa hàng, mua chung cư cho cô ấy ở. Nhưng từ ngày chồng tôi mất, cô ấy lúc nào cũng thấy bị dằn vặt, tội lỗi nên muốn gửi tiền bù đắp cho mẹ con tôi, coi như chuộc tội, cũng là thay chồng tôi chăm sóc gia đình.

Khi biết sự thật về người chồng mất sớm của mình, tôi hận anh thấu xương tủy. Nhưng thực tế thì tôi đang cần tiền để nuôi con và nhân tình của chồng hứa sẽ cố gắng giúp đỡ hết mình. Nếu tôi nhận sự giúp đỡ của cô ta liệu có phải là hạ mình không? Rốt cuộc tôi nên làm gì đây?

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Cô ấy không có quyền giấu tôi sinh con, tước đi đứa con máu mủ của tôi. Tôi cũng chưa từng có lời nói hay hành động bỏ rơi con của mình. Tôi không hề biết về sự tồn tại của đứa bé.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

12 giờ đêm, hàng xóm đập cửa rầm rầm kêu cứu, vợ chồng tôi vừa mở cửa đã "hóa đá" khi thấy thứ cô ấy đang ôm trên tay

Tâm sự Eva 45 phút trước
Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Tâm sự gia đình 1 giờ 3 phút trước
Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời chân tay khi nhận "món quà sinh nhật" bí ẩn từ ông bà nội

Thủ tiết 10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng, tôi rụng rời chân tay khi nhận "món quà sinh nhật" bí ẩn từ ông bà nội

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Đau đớn nhận ra mình lấy nhầm "chồng bất tài", tôi gồng mình làm trụ cột gia đình và bài học xương máu đằng sau những giọt nước mắt

Đau đớn nhận ra mình lấy nhầm "chồng bất tài", tôi gồng mình làm trụ cột gia đình và bài học xương máu đằng sau những giọt nước mắt

Tâm sự 1 giờ 10 phút trước
Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Tâm sự gia đình 1 giờ 22 phút trước
Kết hôn 3 năm mang danh "bà hoàng" được chồng cưng phụng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi bí mật trong phòng ngủ bị phơi bày

Kết hôn 3 năm mang danh "bà hoàng" được chồng cưng phụng, tôi chỉ biết nuốt nước mắt khi bí mật trong phòng ngủ bị phơi bày

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sống chung với chồng gia trưởng như "địa ngục trần gian", tôi chết lặng trước hành động bí mật của anh lúc nửa đêm

Sống chung với chồng gia trưởng như "địa ngục trần gian", tôi chết lặng trước hành động bí mật của anh lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Tâm sự gia đình 1 giờ 53 phút trước
Chồng mất hơn một tháng, vợ đột ngột được bàn giao căn hộ 4 tỷ đồng: Biết danh tính người tặng thật sự, cô đứng hình phát khóc

Chồng mất hơn một tháng, vợ đột ngột được bàn giao căn hộ 4 tỷ đồng: Biết danh tính người tặng thật sự, cô đứng hình phát khóc

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

NÓNG: Thu hồi khẩn lô thuốc nhỏ mắt Natri clorid 0,9% của Pharmedic

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Bảy 16/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 16/5/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Đêm tân hôn đang nồng cháy thì giường cưới bất ngờ sập tan tành, tôi bưng mặt khóc nghẹn khi biết sự thật về nguồn gốc của nó

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Biết vợ đã "qua một lần đò" ngay đêm tân hôn: Tôi đuổi cô ấy ra khỏi nhà thì mẹ tôi buông một câu khiến tôi chết lặng

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ lao tới tát tới tấp, tôi vừa định phản kháng thì chết lặng khi nghe lý do từ miệng cô ấy

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Vừa trao 20 cây vàng lấp lánh ngày cưới, mẹ chồng lập tức kéo con dâu vào phòng đòi lại: Nghe xong lý do, tôi đứng hình không thốt nên lời

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Vừa ký đơn ly hôn, vợ cũ sinh con giống mình như hai giọt nước: Tôi lao đến nhận con thì lặng người trước bí mật động trờ

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã

Sau đêm mặn nồng "gượng ép", chồng vứt vào mặt tôi sấp tiền dày cộp kèm một lời đề nghị khiến tôi chết lặng vì nhục nhã