Dương Dương áp lực thay đổi hình ảnh khi tái xuất với 'Vũ lâm linh'

Triển Chiêu của Dương Dương không còn là hình mẫu “thần thánh hóa” chỉ biết hành hiệp trượng nghĩa, mà là một con người có tổn thương, giằng xé và luôn đứng giữa ranh giới của luật pháp với cảm xúc cá nhân. Đây được xem là điểm khác biệt lớn nhất giúp bộ phim tạo được sự chú ý ngay từ giai đoạn công bố.

“Vũ lâm linh” lấy cảm hứng từ nhân vật Triển Chiêu trong tác phẩm kinh điển Tam hiệp ngũ nghĩa. Tuy nhiên, thay vì xây dựng một Nam hiệp hoàn hảo như nhiều phiên bản trước, ê-kíp lựa chọn hướng tiếp cận gai góc và đời thường hơn.

Về mặt thuận lợi, “Vũ lâm linh” sở hữu nhiều yếu tố có thể giúp phim tạo hiệu ứng tốt. Đầu tiên là sức hút thương mại của Dương Dương sau loạt dự án cổ trang thành công trước đây. Ngoại hình đậm chất “thiếu hiệp” cùng khả năng diễn cảnh hành động vẫn là lợi thế lớn của nam diễn viên. Nhiều khán giả nhận xét chỉ riêng tạo hình áo đen, cầm kiếm dưới mưa của anh đã gợi nhớ thời kỳ hoàng kim của phim kiếm hiệp Trung Quốc.

Bên cạnh đó, sự tham gia của Chương Nhược Nam và Phương Dật Luân giúp dàn sao mang màu sắc trẻ trung hơn, phù hợp với nhóm khán giả hiện tại.

Điểm cộng khác nằm ở phần sản xuất. Đơn vị thực hiện là Chính Ngọ Dương Quang - cái tên vốn nổi tiếng với sự chỉn chu trong hình ảnh và kịch bản. Theo truyền thông Trung Quốc, đoàn phim hạn chế lạm dụng kỹ xảo, thay vào đó tập trung thiết kế các màn giao đấu thật trong nhiều bối cảnh như thuyền, mưa hay không gian hẹp để tăng tính chân thực.

Tuy nhiên, đi cùng kỳ vọng lớn là áp lực không nhỏ. Những năm gần đây, khán giả ngày càng khó tính với phim võ hiệp. Không ít dự án bị chê “hữu tiên khí nhưng thiếu giang hồ”, quá đẹp nhưng thiếu cảm giác bụi bặm và khí chất anh hùng vốn là tinh thần cốt lõi của thể loại này.

Bản thân Dương Dương cũng đối diện áp lực chứng minh diễn xuất sau một số tranh cãi ở các dự án trước. Triển Chiêu là nhân vật kinh điển từng gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả, vì vậy bất kỳ thay đổi nào trong cách xây dựng hình tượng cũng dễ tạo tranh luận.

Ngoài ra, “Vũ lâm linh” còn phải cạnh tranh trong bối cảnh thị trường phim cổ trang Trung Quốc đang bão hòa. Chỉ riêng yếu tố hoài niệm hay đầu tư lớn chưa chắc đủ giúp phim bùng nổ nếu nội dung thiếu chiều sâu.

Dẫu vậy, việc một dự án võ hiệp được đầu tư nghiêm túc lên sóng vào thời điểm hiện tại vẫn là tín hiệu tích cực với màn ảnh Hoa ngữ. Nếu thành công, “Vũ lâm linh” có thể mở ra cơ hội để dòng phim kiếm hiệp truyền thống thực sự trở lại sau nhiều năm bị lấn át.