Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn hàng đầu khen ngợi trước khi tạm dừng đóng phim

Sao quốc tế 16/05/2026 18:15

Trong một năm đó, Triệu Lệ Dĩnh không nhận phim thương mại, số lần xuất hiện công khai cũng giảm mạnh, studio chủ yếu chỉ đăng lại tư liệu cũ để duy trì hoạt động tài khoản.

Triệu Lệ Dĩnh là một trong những trường hợp hiếm thấy. Kể từ khi bộ phim “Tiểu thành đại sự” đóng máy vào tháng 5.2025, suốt một năm cho đến nay, cô không có bất kỳ thông báo nào về việc vào đoàn phim mới.

Trong một năm đó, Triệu Lệ Dĩnh không nhận phim thương mại, số lần xuất hiện công khai cũng giảm mạnh, studio chủ yếu chỉ đăng lại tư liệu cũ để duy trì hoạt động tài khoản.

Đầu tháng 5, Tạ Na tổ chức concert cá nhân, gần nửa giới nghệ sĩ đều tới ủng hộ. Chỉ riêng Triệu Lệ Dĩnh - người vốn có quan hệ thân thiết với Tạ Na - đã không xuất hiện, thay vào đó cô nhờ nhân viên gửi lẵng hoa chúc mừng. Cũng trong tháng này, Triệu Lệ Dĩnh kỷ niệm 20 năm ra mắt. Fan tự tổ chức hoạt động cổ vũ, nhưng bản thân nữ diễn viên vẫn giữ im lặng, không có bất kỳ động thái ăn mừng công khai nào. Một nữ minh tinh hàng đầu đột nhiên chậm lại, dừng hẳn việc đóng phim đã kéo theo vô số suy đoán.

Người trong ngành cho rằng, cạnh tranh tài nguyên trong giới diễn xuất rất khốc liệt; nghệ sĩ nếu quá lâu không vào đoàn phim sẽ rất dễ bị thị trường lãng quên, về sau khó nhận được kịch bản chất lượng.

Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn hàng đầu khen ngợi trước khi tạm dừng đóng phim - Ảnh 1

Trong môi trường mà ai cũng liều mạng quay phim và tranh thủ độ nổi tiếng, động thái kiên quyết ngừng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh khiến nhiều người khó hiểu.

Giữa hoàn cảnh này, những nhận xét trước đây của đạo diễn Trương Nghệ Mưu về Triệu Lệ Dĩnh đã được chú ý.

Tháng 1/2024, trong thời gian quảng bá phim “Điều thứ 20”, Trương Nghệ Mưu nhiều lần công khai nhận xét về Triệu Lệ Dĩnh. Nhìn lại hiện tại, những lời ấy hoàn toàn ứng nghiệm với lựa chọn của cô hôm nay.

Khi quay “Điều thứ 20”, Triệu Lệ Dĩnh từng chủ động đề nghị sửa kịch bản. Ban đầu kịch bản viết người mẹ bình thường, còn cô con gái bị khiếm thính. Nhưng dựa trên logic đời sống, cô đề xuất sửa thành cả người mẹ cũng câm điếc.

Triệu Lệ Dĩnh được đạo diễn hàng đầu khen ngợi trước khi tạm dừng đóng phim - Ảnh 2

Sự thay đổi này khiến màu sắc bi kịch của nhân vật đậm nét hơn, mâu thuẫn gia đình có chiều sâu hơn. Trương Nghệ Mưu lập tức chấp nhận đề xuất đó.

Trong suốt quá trình quay phim, để nhập vai người mẹ câm điếc, Triệu Lệ Dĩnh cố ý giữ im lặng gần như toàn thời gian, kể cả lúc nghỉ ngơi cũng rất ít nói, hoàn toàn chìm trong trạng thái nhân vật.

Trương Nghệ Mưu từng nghĩ Triệu Lệ Dĩnh vốn hướng nội và ít nói, sau này mới nhận ra đó là sự tự kỷ luật của một diễn viên để hòa vào vai diễn. Vị đạo diễn đình đám khen ngợi: “Cô ấy đã phá vỡ giới hạn của chính mình, khiến tôi vô cùng bất ngờ”. Câu nói này chỉ rõ sự khác biệt giữa Triệu Lệ Dĩnh với nhiều ngôi sao thần tượng khác. Cô không chạy theo độ hot ngắn hạn, mà luôn đặt chất lượng vai diễn lên hàng đầu.

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh tạm ngừng đóng phim gây chú ý khắp cõi mạng?

Vì sao Triệu Lệ Dĩnh tạm ngừng đóng phim gây chú ý khắp cõi mạng?

Việc Triệu Lệ Dĩnh chưa nhận dự án mới suốt thời gian dài đang trở thành chủ đề được bàn luận mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. Không chỉ đơn thuần là chuyện một diễn viên nghỉ ngơi, sự im ắng của nữ diễn viên gây chú ý bởi nhiều lý do đặc biệt liên quan đến vị thế và hình ảnh của cô trong làng giải trí Hoa ngữ.

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