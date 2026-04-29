Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi

Sao quốc tế 29/04/2026 16:59

Mới đây, nữ diễn viên Hoàng Dương Điền Điềm thông qua Weibo và một cuộc phỏng vấn với truyền thông, lần đầu chính thức phản hồi về ồn ào “đôi khuyên tai” đã đeo bám cô gần một năm.

Đối diện với làn sóng tranh cãi, Hoàng Dương Điền Điềm không né tránh mà thẳng thắn cho biết, đây là “bài học sâu sắc nhất ở tuổi 18”. Sự việc bắt đầu vào tháng 5/2025, Điền Điềm đăng ảnh đeo một đôi khuyên tai trong lễ trưởng thành của lớp 12, khiến cô rơi vào tâm điểm dư luận.

Một số cư dân mạng cho rằng, đó là thiết kế của thương hiệu xa xỉ Graff, trị giá khoảng 2,3 triệu NDT (hơn 8 tỉ đồng), từ đó dấy lên nhiều nghi vấn về gia thế, cho rằng gia đình cô có đặc quyền hoặc nguồn thu nhập không minh bạch. Thực tế, ngay từ năm 2025, phía cơ quan chức năng đã lên tiếng bác bỏ tin đồn, nhưng đến nay, Điền Điềm mới trực tiếp phản hồi.

Cô cho hay, đôi khuyên tai gây tranh cãi không phải hàng xa xỉ chính hãng, mà là đồ mô phỏng do bạn của mẹ tặng từ năm 2016, chất liệu chỉ là kính thường, giá trị khoảng 300 NDT.

Khi đó, cô chỉ thấy nó hợp với bộ váy xanh nên đeo chụp ảnh, hoàn toàn không nhận ra kiểu dáng lại giống với một thương hiệu nổi tiếng, cũng không có ý khoe khoang.

Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi - Ảnh 1

Ảnh hưởng của ồn ào này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Khi sự việc bùng nổ, chỉ còn nửa tháng là đến kỳ thi đại học. Cô thừa nhận, lúc biết tin, bản thân đã run rẩy, mất ngủ, thường lén khóc một mình và phải học thuộc từ vựng tiếng Anh để giảm áp lực.

Điều khiến cô đau lòng hơn là em trai bị bắt nạt ở trường vì những tin đồn này, gia đình cũng liên tục nhận tin nhắn quấy rối, khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Là một diễn viên đã hoạt động nhiều năm, cô cũng tự nhìn nhận lại bản thân. Cô cho biết, mình đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng trong vai trò một người của công chúng, không kịp nhận ra tính nhạy cảm khi đeo đôi khuyên tai; và hứa sau này sẽ cẩn trọng hơn, chịu trách nhiệm với lời nói, hành động của mình.

Tháng 7.2025, cơ quan chức năng đã xác nhận khuyên tai là hàng mô phỏng, đồng thời điều tra và kết luận cha cô có vi phạm trong kinh doanh, với khoản thu lợi bất hợp pháp 30.000 NDT đã bị tịch thu. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng khẳng định, ông không liên quan đến tham nhũng hay lợi dụng đặc quyền.

Song, ồn ào đã tác động trực tiếp đến sự nghiệp của Điền Điềm. Cô được chọn thay thế Triệu Lệ Dĩnh đóng vai Sở Kiều trong bộ phim “Sở Kiều truyện 2: Băng hồ trọng sinh”. Nhưng phim lên sóng trên 2 nền tảng lớn mà không có bất kỳ quảng cáo nào, điểm số trên Douban chỉ đạt 3/10 điểm.

Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi - Ảnh 2

Trong cuộc phỏng vấn, Điền Điềm suýt bật khóc, cô nói biến cố này giống như chất xúc tác cho sự trưởng thành.

Trên Weibo, nữ diễn viên 18 tuổi cũng đăng bài xin lỗi vì bản thân mà đã gây ra một làn sóng tranh cãi lớn như vậy, ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè, đối tác công việc, cư dân mạng, và cũng khiến người hâm mộ phải lo lắng.

Nữ diễn viên cho biết: “Trong suốt một năm qua, tôi đã tiếp nhận tất cả những lời chỉ trích. Cảm ơn mọi người đã sẵn sàng giám sát và giúp tôi trưởng thành.

Tôi sẽ nghiêm túc sửa chữa sai lầm, bù đắp những thiếu sót. Tôi cũng đã nhận được tất cả những thiện ý, và sẽ cố gắng để trở thành một người trưởng thành xứng đáng với sự tin tưởng của mọi người”.

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