Triệu Lệ Dĩnh và phim Sở Kiều truyện bất ngờ hưởng lợi nhờ phần 2

Nhờ đó, “Sở Kiều truyện” phần 1 nhanh chóng leo lên top 4 bảng xếp hạng phim truyền hình của Tencent, thậm chí có thời điểm tiếp tục tăng hạng. Đây là kết quả gây bất ngờ, bởi thông thường phần mới sẽ kéo theo sự chú ý, nhưng lần này lại vô tình trở thành “bệ phóng” cho phần 1.

Sau khi “Băng hồ trọng sinh” (tức Sở Kiều truyện 2) lên sóng nhưng không đạt kỳ vọng, khán giả có xu hướng quay trở lại xem bản cũ.

Các chỉ số truyền thông cũng cho thấy sức hút vượt thời gian của bộ phim. Lượng tìm kiếm "Sở Kiều truyện" phần 1 trên Baidu vượt mốc 12.000 điểm, tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trên WeChat, chỉ số thảo luận chạm hơn 61 triệu thảo luận. Đặc biệt, các video liên quan đến “Sở Kiều truyện” liên tục lan tỏa trên Douyin, Weibo và Tiểu Hồng Thư, với hàng trăm triệu lượt xem tăng thêm chỉ trong một ngày.

Trong khi đó, phần tiếp theo do Lý Quân Nhuệ đóng chính lại không tạo được hiệu ứng tương xứng. Thành tích kém khả quan khiến bộ phim bị lép vế ngay trên chính nền tảng phát sóng, qua đó làm nổi bật sự khác biệt về chất lượng giữa hai phiên bản.

Việc “Sở Kiều truyện” trở nên hot trở lại không chỉ đơn thuần là hiện tượng nhất thời, mà còn góp phần củng cố vị thế của Triệu Lệ Dĩnh trong dòng phim cổ trang. Vai diễn Sở Kiều từng là một trong những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ diễn viên, và lần “hồi sinh” này càng khẳng định sức sống bền bỉ của hình tượng mà cô xây dựng.

Không dừng lại ở đó, hiệu ứng lan tỏa còn kéo theo sự tăng trưởng của các tác phẩm khác do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính, trong đó có “Minh Lan truyện”, tiếp tục ghi nhận thứ hạng cao trên các nền tảng.

Hiện tượng này cho thấy, trong thị trường nội dung cạnh tranh khốc liệt, yếu tố quyết định vẫn nằm ở chất lượng tác phẩm và sức hút của diễn viên. Khi một bộ phim đủ tốt, khán giả sẵn sàng quay lại và giúp nó tạo nên những cột mốc mới, bất chấp thời gian.

Với “Sở Kiều truyện” phần 1, thành công lần này không chỉ là câu chuyện của một bộ phim cũ, mà còn là minh chứng rõ nét cho sức ảnh hưởng lâu dài của Triệu Lệ Dĩnh.