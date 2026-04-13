Động thái gây chú ý của vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My giữa lùm xùm tình cảm

Hậu trường 13/04/2026 15:15

Mạng xã hội 'dậy sóng' với những đấu tố liên quan đến cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Theo đó, một số người dùng mạng xã hội lên tiếng cho rằng cầu thủ ngôi sao Đoàn Văn Hậu đã gởi tin nhắn tán tỉnh giữa lúc anh có đã có vợ đẹp - người đẹp Doãn Hải My.

Những ngày gần đây, Đoàn Văn Hậu bị nhắc tên trên các nền tảng mạng xã hội, xuất phát từ một số tin nhắn được cho là gửi đến một bạn nữ. Dù thông tin chưa được xác thực, loạt ý kiến trái chiều, bàn tán vẫn xuất hiện trên các diễn đàn, hội nhóm.

Đến thời điểm hiện tại, Đoàn Văn Hậu vẫn giữ động thái im lặng. Song tối 12/4, nam cầu thủ và vợ - Doãn Hải My khóa chức năng bình luận trên trang cá nhân.

 

Trong trận đấu diễn ra chiều cùng ngày, Doãn Hải My vẫn có mặt tại khán đài để cổ vũ chồng trong trận đấu giữa CAHN và PVF-CAND thuộc vòng 18 V.League.

Hiện tại, phía Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào liên quan đến sự việc. Cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục theo dõi sát sao những diễn biến tiếp theo, trong khi một bộ phận khán giả bày tỏ sự cảm thông, cho rằng cặp đôi cần được tôn trọng đời tư trong giai đoạn này.

Động thái gây chú ý của vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My giữa lùm xùm tình cảm - Ảnh 1
Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu là cặp đôi đẹp của showbiz lẫn sân cỏ

Doãn Hải My là một trong những nàng WAGs nhận được sự chú ý từ công chúng. Cô có ngoại hình nổi trội, học vấn tốt. Hoa hậu Việt Nam 2020 là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên cô tham gia. Người đẹp dừng chân ở top 10 cuộc thi.

Chuyện tình của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My từng khiến mạng xã hội ngưỡng mộ bởi hành trình kín tiếng nhưng bền bỉ. Cả hai được cho là bén duyên từ một cuộc gặp tình cờ qua người quen của bố Doãn Hải My. 

Lần đầu cả hai xuất hiện bên nhau là khi Văn Hậu đến ủng hộ Hải My tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau đó, cả hai hẹn hò 2 năm kín tiếng rồi dần công khai mối quan hệ với loạt khoảnh khắc ngọt ngào.

Động thái gây chú ý của vợ chồng Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My giữa lùm xùm tình cảm - Ảnh 2
Doãn Hải My, Đoàn Văn Hậu bên con trai dịp sinh nhật một tuổi của bé

Đến cuối năm 2023, cặp đôi tổ chức đám cưới hoành tráng, trở thành một trong những hôn lễ được chú ý nhất làng bóng đá Việt. Doãn Hải My luôn ghi điểm với hình ảnh người vợ tinh tế, luôn đồng hành và ủng hộ chồng, trong khi Đoàn Văn Hậu cũng nhiều lần thể hiện sự yêu chiều dành cho bà xã.

Năm 2024, vợ chồng anh đón con trai đầu lòng. Bé Lúa (Tên ở nhà của con trai Doãn Hải My - PV) gần hai tuổi. Cậu bé có vẻ ngoài đáng yêu, kháu khỉnh.

Doãn Hải My đến sân cổ vũ Đoàn Văn Hậu giữa lùm xùm liên quan đến chuyện tình cảm

Doãn Hải My bế con trai đến cổ vũ cho chồng trong trận đấu giữa Công an Hà Nội và PVF-CAND. Từ khi sinh con đầu lòng, cô tập trung làm hậu phương để Đoàn Văn Hậu hồi phục chấn thương và thi đấu.

Từ khóa:   Đoàn Văn Hậu Doãn Hải My sao Việt

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

