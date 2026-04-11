Gần đây, Hương Baby, vợ ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên nhận được những bình luận liên quan đến ngoại hình. Dưới các bức ảnh do cô đăng tải, không ít dân mạng nhận xét "Hương Baby lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ" khiến vẻ ngoài thay đổi, khuôn mặt không còn giữ được nét tự nhiên như trước.

Nhắc đến Tuấn Hưng, khán giả thường nhớ về một nam ca sĩ cá tính và có phần đào hoa của nhóm Quả Dưa Hấu năm nào. Thế nhưng, kể từ khi "chốt đơn" với hot girl Thu Hương (Hương Baby) vào năm 2014, cuộc đời của anh đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác: ít thị phi hơn, và... giàu có hơn hẳn.

Sau đó, Tuấn Hưng để lại phản hồi ngay dưới bình luận này. Anh cho biết: "Vợ tôi chưa bao giờ sửa gì trên mặt".

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng dành những "lời có cánh" để gửi đến vợ. Trong bài đăng nhân dịp kỷ niệm 12 năm kết hôn, Tuấn Hưng chia sẻ: "Có lẽ để viết thì rất nhiều kỷ niệm vui buồn trong 12 năm qua mà chúng mình cùng nhau trải qua, vun đắp để có được một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Cảm ơn em đã luôn yêu thương, chiều chuộng và chấp nhận cả những điều chưa hoàn thiện ở anh, nhẹ nhàng, vững tâm để cùng anh tu sửa mỗi ngày, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Anh yêu em rất nhiều và chúc cho tình yêu của chúng mình sẽ luôn bền vững, nhẹ nhàng và ở đó luôn có bình yên, hạnh phúc".

Cuối tháng 3, Hương Baby cũng lên tiếng khi bị chê nhan sắc. Cô cho biết mỗi khi xuất hiện ở những sự kiện mà chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, không trang điểm hoặc bị quay lại ở những góc mặt "dìm", nhan sắc của cô lại trở thành đề tài bàn tán. Trước đây, có thời điểm, cô từng "căng thẳng, mất ăn mất ngủ" suốt một tuần.

Song ở thời điểm hiện tại, sau 6 năm tu tập và ăn chay trường, cô học được cách hoan hỉ và đón nhận mọi việc với tâm thế nhẹ nhàng.

Cả hai sở hữu khối tài sản "khủng"

Hương Baby và Tuấn Hưng đã kết hôn được 12 năm. Trong suốt thời gian này, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau và các con trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng tham gia vào các hoạt động kinh doanh, từ thiện và thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau.

Hồi tháng 3/2024, khi đăng ảnh tình tứ với ông xã, Hương Baby bày tỏ: "Nơi thời gian ngừng lại, để cho chúng ta được bên nhau và sưởi ấm tình yêu. 10 năm bên nhau, có những lúc giận hờn như 2 đứa trẻ, nhưng rồi vượt qua mọi sóng gió để giữ trọn mái ấm của gia đình".