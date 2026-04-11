Tuấn Hưng lên tiếng khi bã xã Hương Baby bị chê 'lạm dụng thẩm mỹ'

Hậu trường 11/04/2026 13:38

Nam ca sĩ có động thái bênh vực vợ khi cô bị chê 'lạm dụng thẩm mỹ'. Anh khẳng định Hương Baby không can thiệp dao kéo để thay đổi vẻ ngoài.

Nhắc đến Tuấn Hưng, khán giả thường nhớ về một nam ca sĩ cá tính và có phần đào hoa của nhóm Quả Dưa Hấu năm nào. Thế nhưng, kể từ khi "chốt đơn" với hot girl Thu Hương (Hương Baby) vào năm 2014, cuộc đời của anh đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác: ít thị phi hơn, và... giàu có hơn hẳn.

Gần đây, Hương Baby, vợ ca sĩ Tuấn Hưng thường xuyên nhận được những bình luận liên quan đến ngoại hình. Dưới các bức ảnh do cô đăng tải, không ít dân mạng nhận xét "Hương Baby lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ" khiến vẻ ngoài thay đổi, khuôn mặt không còn giữ được nét tự nhiên như trước.

Sau đó, Tuấn Hưng để lại phản hồi ngay dưới bình luận này. Anh cho biết: "Vợ tôi chưa bao giờ sửa gì trên mặt".

Ngoài ra, nam ca sĩ cũng dành những "lời có cánh" để gửi đến vợ. Trong bài đăng nhân dịp kỷ niệm 12 năm kết hôn, Tuấn Hưng chia sẻ: "Có lẽ để viết thì rất nhiều kỷ niệm vui buồn trong 12 năm qua mà chúng mình cùng nhau trải qua, vun đắp để có được một gia đình hạnh phúc như ngày hôm nay. Cảm ơn em đã luôn yêu thương, chiều chuộng và chấp nhận cả những điều chưa hoàn thiện ở anh, nhẹ nhàng, vững tâm để cùng anh tu sửa mỗi ngày, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Anh yêu em rất nhiều và chúc cho tình yêu của chúng mình sẽ luôn bền vững, nhẹ nhàng và ở đó luôn có bình yên, hạnh phúc".

Cuối tháng 3, Hương Baby cũng lên tiếng khi bị chê nhan sắc. Cô cho biết mỗi khi xuất hiện ở những sự kiện mà chưa kịp chuẩn bị kỹ lưỡng, không trang điểm hoặc bị quay lại ở những góc mặt "dìm", nhan sắc của cô lại trở thành đề tài bàn tán. Trước đây, có thời điểm, cô từng "căng thẳng, mất ăn mất ngủ" suốt một tuần.

Song ở thời điểm hiện tại, sau 6 năm tu tập và ăn chay trường, cô học được cách hoan hỉ và đón nhận mọi việc với tâm thế nhẹ nhàng.

Cả hai sở hữu khối tài sản "khủng"

Hương Baby và Tuấn Hưng đã kết hôn được 12 năm. Trong suốt thời gian này, họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau và các con trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng tham gia vào các hoạt động kinh doanh, từ thiện và thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau.

Hồi tháng 3/2024, khi đăng ảnh tình tứ với ông xã, Hương Baby bày tỏ: "Nơi thời gian ngừng lại, để cho chúng ta được bên nhau và sưởi ấm tình yêu. 10 năm bên nhau, có những lúc giận hờn như 2 đứa trẻ, nhưng rồi vượt qua mọi sóng gió để giữ trọn mái ấm của gia đình".

Cảnh báo: Ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Cảnh báo: Ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Ba trường hợp nghi mắc viêm não mô cầu được phát hiện tại ấp 6, xã Khánh An, tỉnh Cà Mau; trong đó có 1 ca tử vong. Ngành y tế đang khẩn trương kích hoạt giám sát, xử lý dịch tễ diện rộng.

Xem thêm
Cảnh báo: Ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Cảnh báo: Ghi nhận 3 ca nghi viêm não mô cầu, 1 người tử vong

Sức khỏe 52 phút trước
Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp ‘ĂN LỘC PHẬT BÀ’, hái lộc, đếm tiền mệt nghỉ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Bước qua tháng 3 âm lịch, 3 con giáp ‘ĂN LỘC PHẬT BÀ’, hái lộc, đếm tiền mệt nghỉ, sống trong Vinh Hoa Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Dọn nhà thấy túi nilon đen cũ nát dưới gầm tủ, tôi vừa mở ra xem đã "sốc ngất" trước bí mật chồng giấu kín

Dọn nhà thấy túi nilon đen cũ nát dưới gầm tủ, tôi vừa mở ra xem đã "sốc ngất" trước bí mật chồng giấu kín

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu, mọi điều hanh thông

Trong 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, 3 con giáp không lo thiếu tiền, quay ngoắt thành tỷ phú, tiền vàng tề tựu, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Chồng đã mất 5 năm bỗng gửi vào tài khoản tôi 1 tỷ đồng, khiến tôi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Chồng đã mất 5 năm bỗng gửi vào tài khoản tôi 1 tỷ đồng, khiến tôi bàng hoàng trước sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học tăng lên 184 em, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn

Số học sinh nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường tiểu học tăng lên 184 em, Sở Y tế TPHCM chỉ đạo khẩn

Đời sống 2 giờ 34 phút trước
Chồng nhất quyết đòi gặp mẹ rồi mới nhắm mắt mà ngó lơ vợ, biết được sự thật tôi vứt luôn khăn tang, mặc kệ đám tang dang dở

Chồng nhất quyết đòi gặp mẹ rồi mới nhắm mắt mà ngó lơ vợ, biết được sự thật tôi vứt luôn khăn tang, mặc kệ đám tang dang dở

Tâm sự gia đình 2 giờ 37 phút trước
NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

NÓNG: Từ 18/5/2026, hành vi ngoại tình có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/4-13/4), 3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (12/4-13/4), 3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Thấy con mèo lạ vào nhà, tôi lặng lẽ bám theo mẹ chồng ra sau vườn rồi "sốc ngất" trước cảnh tượng trước mắt

Thấy con mèo lạ vào nhà, tôi lặng lẽ bám theo mẹ chồng ra sau vườn rồi "sốc ngất" trước cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước

Danh tính 4 nạn nhân tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Gia Lai

Danh tính 4 nạn nhân tử vong bất thường trong ngôi nhà ở Gia Lai

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 11/4/2026, 3 con giáp tài lộc về ùn ùn 'như thác đổ', phúc khí ngập tràn, sự nghiệp đại phú đại quý

NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

NÓNG: Không nghỉ liên tục 9 ngày dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ và 30/4, 1/5

MC Quyền Linh hé lộ quà đặc biệt tặng Lọ Lem sang tuổi 20

MC Quyền Linh hé lộ quà đặc biệt tặng Lọ Lem sang tuổi 20

Một Á hậu gây trãnh cãi vì thanh lý giày bẩn, mòn đế: 'Đen đen bẩn bẩn thế này mà cũng đi pass!'

Một Á hậu gây trãnh cãi vì thanh lý giày bẩn, mòn đế: 'Đen đen bẩn bẩn thế này mà cũng đi pass!'

Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Chân dung nữ diễn viên nổi tiếng bị ghét nhất phim giờ vàng hiện tại

Gia đình nói mất liên lạc với Thiện Nhân trong vài tháng qua?

Gia đình nói mất liên lạc với Thiện Nhân trong vài tháng qua?

Phản ứng gây chú ý của Phương Oanh khi được khuyên 'em suy nghĩ ít thôi'

Phản ứng gây chú ý của Phương Oanh khi được khuyên 'em suy nghĩ ít thôi'

Tròn 1 năm Quang Linh Vlogs bị bắt, chị gái lên tiếng: 'Em mình đã sai và đã trả giá...'

Tròn 1 năm Quang Linh Vlogs bị bắt, chị gái lên tiếng: 'Em mình đã sai và đã trả giá...'