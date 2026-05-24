Đan Trường nói về thông tin '90% nghệ sĩ dùng chất cấm để thăng hoa trong nghệ thuật'

Hậu trường 24/05/2026 12:49

Mới đây, nam ca sĩ Đan Trường có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh quan điểm cho rằng nhiều nghệ sĩ tìm đến chất kích thích để tăng cảm xúc sáng tạo trong công việc nghệ thuật.

Theo nam ca sĩ, nghệ sĩ vốn là những người nhạy cảm và giàu cảm xúc. Họ có thể trải qua những giai đoạn rất thăng hoa trong công việc, nhưng đồng thời cũng có lúc rơi vào trạng thái cô độc, áp lực và muốn nổi loạn.

Đan Trường cho rằng, trong những thời điểm mất cân bằng cảm xúc, nếu không làm chủ được bản thân thì một người rất dễ sa ngã hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. “Tôi nghĩ nghệ sĩ có những lúc rất thăng hoa nhưng cũng có lúc rất cô độc. Cô độc đến mức muốn nổi loạn. Trong giây phút đó, nếu không kiểm soát được bản thân thì rất dễ sa ngã và làm điều khác thường”, nam ca sĩ chia sẻ.

Tuy nhiên, giọng ca “Kiếp ve sầu” nhấn mạnh, không thể vì một số trường hợp mà đánh đồng toàn bộ giới nghệ sĩ đều liên quan đến chất cấm hay sử dụng chất kích thích để sáng tạo nghệ thuật.

Đan Trường cho biết anh từng đọc nhiều bình luận trên mạng xã hội cho rằng “90% nghệ sĩ” sử dụng chất kích thích để tìm cảm hứng sáng tạo. Theo nam ca sĩ, đây là góc nhìn có phần phiến diện và thiếu công bằng với rất nhiều nghệ sĩ nghiêm túc với nghề. “Tôi đọc có những bình luận nói 90% nghệ sĩ dùng chất đó để thăng hoa trong nghệ thuật mà thấy buồn trong lòng. Không phải ai cũng như vậy”, anh nói.

Theo Đan Trường, nghệ sĩ là những người có cảm xúc mạnh, dễ cô độc. Tuy nhiên, anh nghĩ không thể đánh đồng việc sử dụng chất cấm để thăng hoa trong nghệ thuật

Nam ca sĩ cho rằng, những trường hợp nghệ sĩ vướng sai phạm liên quan đến chất cấm chỉ là cá biệt, không đại diện cho cả giới giải trí. Theo anh, phần lớn nghệ sĩ vẫn đang làm nghề nghiêm túc, cố gắng giữ gìn hình ảnh và sống tích cực để cống hiến cho khán giả.

Nam ca sĩ cho biết khán giả xem nghệ sĩ là thần tượng, nhưng bản thân nghệ sĩ cũng cần có những hình mẫu tích cực để nhìn vào đó làm động lực nhắc nhở mình tránh xa cám dỗ.

Loạt nghệ sĩ Việt liên tiếp bị khởi tố liên quan đến hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” như Miu Lê, Long Nhật, Sơn Ngọc Minh, Chi Dân… gây sốc với dư luận.

