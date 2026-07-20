Vừa công khai chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga đã rục rịch mua nhà chung?

Hậu trường 20/07/2026 11:34

Vừa công khai chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga tiếp tục thu hút sự chú ý khi hé lộ căn nhà mới mà cả hai cùng sở hữu. Cặp đôi cho biết đang lên kế hoạch cải tạo không gian để biến nơi đây thành tổ ấm đúng như mong muốn.

Gần đây, Việt Anh Quỳnh Nga lần đầu chia sẻ về căn nhà mới cao 4 tầng với tổng diện tích sử dụng khoảng 100 m². Theo nữ diễn viên, mỗi tầng của ngôi nhà hiện được thiết kế theo một phong cách khác nhau nên chưa tạo được sự thống nhất. Vì vậy, cả hai đang tìm đơn vị thiết kế và thi công để cải tạo toàn bộ không gian.

Nói về ngôi nhà, Việt Anh hài hước ví von: "Diện tích nhỏ nhưng tình yêu lớn". Trong khi đó, Quỳnh Nga thừa nhận cô khá bỡ ngỡ vì chưa từng có kinh nghiệm xây dựng hay hoàn thiện nhà cửa, nên mọi việc đều phải tìm hiểu từ đầu.

Sau khi chính thức công khai mối quan hệ, Việt Anh và Quỳnh Nga thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Cặp đôi liên tục xuất hiện trong các chuyến du lịch, sự kiện và chia sẻ nhiều khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Vừa công khai chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga đã rục rịch mua nhà chung? - Ảnh 1Vừa công khai chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga đã rục rịch mua nhà chung? - Ảnh 2
Cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga mua nhà chung sau khi công khai yêu

Quỳnh Nga cho biết cả hai luôn hỗ trợ nhau trong sự nghiệp cũng như hoạt động kinh doanh. Nữ diễn viên tiết lộ ngoài đời, Việt Anh là người chu đáo, tinh tế và đặc biệt rất có năng khiếu chụp ảnh.

Theo cô, những đoạn video hài hước được lan truyền trên mạng xã hội chỉ nhằm mục đích giải trí và không phản ánh đầy đủ tính cách của bạn trai.

"Anh ấy chụp ảnh rất đẹp và luôn làm cho tôi nhiều điều tinh tế. Khi yêu, tôi thấy mình là một người phụ nữ nhẹ nhàng, được che chở. Chỉ cần có một người đàn ông thật lòng yêu thương mình là đủ", Quỳnh Nga chia sẻ.

Trước nhiều lời chúc mừng cũng như những câu hỏi về kế hoạch kết hôn, nữ diễn viên khẳng định cả hai vẫn chưa nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới.

"Hiện chúng tôi chưa có kế hoạch kết hôn. Cả hai đang tận hưởng một mối quan hệ chính thức và rất thoải mái. Đều độc thân nên cũng không có lý do gì phải giấu giếm tình cảm", cô nói.

Vừa công khai chuyện tình cảm, Việt Anh và Quỳnh Nga đã rục rịch mua nhà chung? - Ảnh 3
Trước khi công khai tình cảm, cặp sao luôn bác các nghi vấn hẹn hò từ công chúng

Việt Anh và Quỳnh Nga vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2019 khi liên tục xuất hiện cùng nhau trong các buổi tụ họp và du lịch với nhóm bạn. Tuy nhiên, suốt nhiều năm, cả hai đều khẳng định chỉ là bạn bè thân thiết.

Đến giữa tháng 7.2026, cặp diễn viên đồng loạt đăng tải những hình ảnh và video ghi lại chuyến du lịch nước ngoài với nhiều cử chỉ thân mật, qua đó chính thức xác nhận chuyện tình cảm. Quỳnh Nga sau đó tiết lộ cả hai đã yêu nhau hơn một năm và quyết định tiến tới mối quan hệ yêu đương sau thời gian dài làm bạn.

Việc cùng chia sẻ về căn nhà mới ngay sau khi công khai hẹn hò khiến mối quan hệ của Việt Anh và Quỳnh Nga tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, dù cả hai khẳng định vẫn chưa có kế hoạch về chung một nhà trong thời gian tới.

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Từ khóa:   Việt Anh Quỳnh Nga sao Việt

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