Sau 2 năm ở viện dưỡng lão, cuộc sống của nghệ sĩ Mạc Can tuổi 81 ra sao?

Trước đó, vào đầu năm 2024, Mạc Can là một trong những nghệ sĩ tự do chủ động xin vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè vì không muốn trở thành gánh nặng cho con cháu khi tuổi ngày càng cao.

Sau hơn hai năm sinh sống tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (TPHCM), nghệ sĩ Mạc Can dần quen với nhịp sống mới. Ở tuổi 81, người nghệ sĩ gạo cội cho biết ông cảm thấy yên tâm khi được chăm sóc sức khỏe thường xuyên trong không gian yên tĩnh, có điều kiện nghỉ ngơi sau nhiều thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật. Đầu năm 2024, Mạc Can chủ động xin vào trung tâm dưỡng lão. Ông từng chia sẻ quyết định này xuất phát từ mong muốn không trở thành gánh nặng cho con cháu khi tuổi ngày một cao và sức khỏe suy giảm. Theo nam nghệ sĩ, cuộc sống tại đây khá ổn định, các chế độ chăm sóc chu đáo giúp ông an tâm hơn. Thỉnh thoảng, con gái vẫn đến thăm nên ông luôn cảm nhận được sự quan tâm của gia đình.

Nghệ sĩ Mạc Can ở tuổi 81 Dẫu vậy, tuổi tác và bệnh tật khiến việc sinh hoạt hằng ngày của Mạc Can không còn dễ dàng. Ông mắc các bệnh về xương khớp, đi lại khó khăn, ăn uống kém và thường xuyên mất ngủ. Phần lớn thời gian, ông ở trong phòng nghỉ ngơi, xem tivi hoặc trò chuyện với những người đến thăm. Sức khỏe không còn như trước nhưng niềm đam mê nghệ thuật trong ông vẫn chưa bao giờ nguội tắt. Mạc Can cho biết ông vẫn duy trì thói quen đọc sách, tìm hiểu văn học và luôn ấp ủ ý định xuất bản thêm một tác phẩm mới. Người nghệ sĩ kỳ cựu cũng mong có thể tiếp tục viết truyện cười hoặc cộng tác với các tờ báo nếu điều kiện sức khỏe cho phép.

Không chỉ gắn bó với văn chương, Mạc Can vẫn dành nhiều tình cảm cho điện ảnh. Ông khẳng định nếu có vai diễn phù hợp và đủ sức khỏe, bản thân sẵn sàng trở lại phim trường. Với ông, được tiếp tục làm nghề là niềm vui lớn, dù việc di chuyển hiện nay đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Nam nghệ sĩ vẫn đam mê đóng phim dù sức khỏe đã yếu Sinh năm 1945 trên một chiếc ghe hát rong, Mạc Can lớn lên cùng gia đình làm nghề xiếc và ảo thuật, rong ruổi khắp miền Tây. Sau này, ông trở thành nghệ sĩ đa tài với nhiều dấu ấn trong lĩnh vực hài, điện ảnh, truyền hình và văn học. Khán giả nhớ đến ông qua các tác phẩm như Đất phương Nam, Áo lụa Hà Đông, Xích lô, Khi đàn ông có bầu, Cải ơi! hay chương trình Trong nhà ngoài phố. Ở lĩnh vực văn chương, tiểu thuyết Tấm ván phóng dao từng giúp ông giành giải A cuộc thi Tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam. Điều khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả trân trọng Mạc Can không chỉ là tài năng mà còn là lối sống giản dị. Ông nhiều lần bày tỏ bản thân không đặt nặng vật chất, chỉ mong có cuộc sống thanh đạm và được tiếp tục sáng tạo. Ở tuổi 81, ánh đèn sân khấu đã lùi xa, nhưng người nghệ sĩ già vẫn giữ tinh thần lạc quan, tình yêu dành cho văn chương và khát khao cống hiến. Với Mạc Can, nghệ thuật vẫn là ngọn lửa âm ỉ cháy, mang đến niềm vui và động lực trong những năm tháng tuổi già.

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