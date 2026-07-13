Chủ công ty Herbitech sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả bị đề nghị 23-26 năm tù

Đời sống 13/07/2026 12:41

Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech, bị xác định chỉ đạo phối trộn sai nguyên liệu để sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng là hành vi đặc biệt nghiêm trọng.

Theo thông tin báo Lao Động, sáng 13.7, đại diện Viện KSND Hà Nội đã đề nghị án phạt với vợ chồng trùm sản xuất thực phẩm chức năng giả cùng đồng phạm.

Theo đó, cơ quan công tố đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Khiêm - Giám đốc Công ty Herbitech, tổng mức án 23-26 năm tù tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền";

Chủ công ty Herbitech sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả bị đề nghị 23-26 năm tù - Ảnh 1
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Báo Lao Động. 

Trần Thị Huệ - vợ của bị cáo Khiêm bị đề nghị mức án 11-13 năm tù về tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

17 người khác bị đề nghị mức án từ 15 tháng án treo đến 6 năm tù giam theo tội danh truy tố.

Theo Viện KSND, việc đề xuất mức án trên, cơ quan công tố căn cứ các tình tiết tại phiên tòa, tình tiết tăng nhẹ, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo; đánh giá nguyên nhân xảy ra tội phạm; đánh giá tính chất, mức độ hậu quả do hành vi phạm tội của các bị cáo...

Theo VOV, theo cáo buộc, Khiêm phạm tội vì mục đích vụ lợi, tăng lợi nhuận. Các bị cáo là người quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp đã lợi dụng vị trí, quyền hạn của tổ chức để chỉ đạo sản xuất, buôn bán hàng giả, che giấu doanh thu, hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Từ năm 2018 đến tháng 4/2025, Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Herbitech.

Vì mục đích tăng lợi nhuận, Khiêm chỉ đạo tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo hình thức gia công, sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng không đúng hồ sơ công bố sản phẩm.

Chủ công ty Herbitech sản xuất 13 triệu sản phẩm dinh dưỡng giả bị đề nghị 23-26 năm tù - Ảnh 2
Phạm Vũ Khiêm tại phiên tòa bị đề nghị mức án tổng hợp từ 23 đến 26 năm tù. Ảnh: VOV. 

Bị cáo cho thay đổi thành phần, hàm lượng nguyên liệu nhằm cắt giảm chi phí. Từ tháng 4/2020-4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số gần 13 triệu sản phẩm (lọ, chai, ống, hộp, viên) bán cho khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Giám đốc Công ty Herbitech còn chỉ đạo bộ phận kế toán lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách tài chính. Trong đó, sổ nội bộ phản ánh đầy đủ doanh thu, chi phí thực tế, còn sổ sách phục vụ kê khai thuế chỉ ghi nhận một phần doanh thu có hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế.

Từ năm 2018-2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu khai thuế là hơn 145 tỷ đồng và doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 190 tỷ đồng.

Hành vi trên của bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 55 tỷ đồng.

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

NÓNG: Công an công bố 39 loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, tìm người mua để điều tra

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa công bố 39 loại sản phẩm được xác định là hàng giả, đồng thời đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản phẩm đã bị thu giữ khẩn trương phối hợp cung cấp thông tin, giao nộp sản phẩm chưa sử dụng trước ngày 29/5/2026.

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