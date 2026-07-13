Đối với hàm lượng vitamin C trong ớt chuông có tác dụng giúp cơ thể chống lại các tác nhân của quá trình oxy hóa đồng thời hỗ trợ sức khoẻ của các mô cũng như nâng cao khả năng miễn dịch. Hàm lượng chất folate có trong ớt chuông có tác dụng hỗ trợ chức năng của các tế bào hồng cầu và đặc biệt hợp chất này khá quan trọng với phụ nữ khi đang trong thời kỳ mang thai, vì nó có thể giúp ngăn ngừa một số tình trạng khuyết tật bẩm sinh ở thai nhi.

Ớt chuông có thành phần chất dinh dưỡng khá giàu gồm: vitamin A, vitamin C và các chất dinh dưỡng khác. Hàm lượng vitamin A trong 149 gam chuông xanh cung cấp khoảng 551 IU vitamin A, tương đương với một chén nhỏ. Tuy nhiên, hàm lượng vitamin A trong ớt chuông đỏ nhiều hơn và tốt hơn cho sự phát triển của thị lực và mắt. Sử dụng một chén ớt xắt nhỏ với nhiều màu sắc có thể cung cấp hơn 100% giá trị hàng ngày.

Ớt chuông cũng thuộc nguồn thực phẩm cung cấp phong phú hàm lượng vitamin K. Vitamin này rất cần thiết cho các chức năng đông máu. Tất cả ớt chuông với các màu khác nhau đều cung cấp hàm lượng kali cao. Khoáng chất này có tác dụng giúp giữ chất lỏng và khoáng chất cân bằng trong cơ thể, đồng thời tăng cường chức năng cơ bắp, đồng thời điều hòa huyết áp ổn định.

Ngăn ngừa chứng thiếu máu do thiếu sắt: Thiếu máu thường gây mệt mỏi, chóng mặt do cơ thể không đủ hồng cầu. Ớt chuông vừa cung cấp một lượng sắt nhất định, vừa sở hữu lượng vitamin C dồi dào. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp ruột hấp thụ sắt từ các nguồn thực phẩm khác (như thịt, cá, rau xanh) hiệu quả hơn gấp nhiều lần.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa: Với lượng calo cực thấp (chỉ 31 kcal/100g) nhưng lại giàu chất xơ và nước, ớt chuông là "vũ khí bí mật" cho người ăn kiêng. Ăn ớt chuông giúp bạn nhanh no, no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt. Đồng thời, chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Nuôi dưỡng làn da căng mịn, trẻ trung: Hợp chất chất chống oxy hóa dồi dào kết hợp cùng Vitamin C trong ớt chuông là chìa khóa để thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Collagen giữ cho da luôn săn chắc, đàn hồi, ngăn ngừa các nếp nhăn sớm và bảo vệ tế bào da khỏi các gốc tự do gây lão hóa.

Tốt cho hệ tim mạch và điều hòa huyết áp: Trong ớt chuông có chứa vitamin B6 và Folate (vitamin B9). Bộ đôi này có khả năng làm giảm nồng độ homocysteine – một hợp chất nguy hiểm có thể làm tổn thương mạch máu nếu tích tụ quá nhiều. Thêm vào đó, lượng kali có trong loại quả này cũng hỗ trợ làm giãn mạch, ổn định huyết áp.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính: Các sắc tố thực vật tạo nên màu sắc của ớt chuông (như carotenoid) là những chất kháng viêm tự nhiên mạnh mẽ. Tiêu thụ ớt chuông thường xuyên giúp giảm tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể, từ đó phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như tiểu đường tuýp 2, viêm khớp và một số bệnh ung thư.

Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn ớt chuông an toàn và hiệu quả

Rửa thật kỹ: Dù vỏ ớt chuông trông láng mịn nhưng chúng có thể ẩn chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Ngâm nhanh trong nước pha chút giấm hoặc muối sẽ giúp làm sạch hiệu quả hơn chỉ rửa thông thường.

Tránh nấu quá kỹ: Xào nhanh hoặc nướng sơ sẽ giữ được hương vị đậm đà và hầu hết các dưỡng chất. Đừng để ớt chuông bị nhũn nhừ vì nhiệt độ cao.

Kết hợp với chất béo lành mạnh: Các dưỡng chất như beta-carotene cần chất béo để hấp thụ tốt. Vì vậy, hãy thêm một chút dầu ô liu khi chế biến hoặc ăn kèm với vài hạt các loại hạt.

Lắng nghe cơ thể: Nếu có hội chứng ruột kích thích hoặc thường xuyên bị trào ngược acid, ớt chuông sống có thể không phù hợp. Hãy thử ăn chín và xem phản ứng của đường ruột.

Ảnh minh họa: Internet

Đa dạng màu sắc: Nên ăn đa dạng màu sắc ớt chuông vì mỗi màu đỏ, xanh, vàng, cam đều có các dưỡng chất khác nhau một chút. Ăn đa dạng giúp nhận được nhiều lợi ích sức khỏe hơn và món ăn cũng trông bắt mắt hơn.