Khám phá những lợi ích tuyệt vời từ ớt chuông nhưng không phải ai cũng biết

Ớt chuông (Capsicum annuum) loại quả thuộc họ cà. Ớt chuông có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ chứa các chất dinh dưỡng như vitamin C và các chất chống oxy hóa khác.

Chống oxy hóa và chống viêm: Ớt chuông là một loại rau củ chứa nhiều chất chống oxy hóa và chống viêm. Ớt chuông chứa nhiều chất phytochemical, carotenoid, đặc biệt là beta-carotene, beta-cryptoxanthin, lutein hay zeaxanthin có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm. Nhờ đó giúp cơ thể khỏe mạnh và tránh các tác nhân gây hại bên ngoài cơ thể.

Phụ nữ nên ăn ớt chuông để ngăn ngừa ung thư vú: Phụ nữ trên toàn thế giới hàng năm đều coi ung thư vú như kẻ thù. Đây là một căn bệnh ác tính khiến nhiều phụ nữ gặp khó khăn. Vì vậy, ở tuổi tiền mãn kinh, chị em phụ nữ cần chăm sóc sức khỏe hơn.

Theo phân tích, trong ớt chuông đỏ có hàm lượng carotenoid giúp bạn giảm khoảng 17% nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Vì vậy, chị em phụ nữ nên bổ sung ớt chuông đỏ vào khẩu phần ăn mỗi ngày.

Tăng cường thị lực: Trong ớt chuông chứa nhiều hàm lượng vitamin A và carotenoid, lutein và zeaxanthin, giữ cho đôi mắt của bạn được khỏe mạnh. Ở người già, ăn ớt chuông bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của quá trình oxy hóa và làm giảm các nguy cơ mắc các bệnh về mắt do tuổi tác như đục thủy tinh thể, viêm giác mạc, thậm chí cả mù lòa.

Quả ớt chuông có thể giảm nguy cơ mắc bệnh viêm khớp: Ăn ớt chuông sẽ bổ sung lượng vitamin C dồi dào khiến nguy cơ mắc bệnh viêm khớp cũng giảm thiểu. Theo một số phân tích y khoa, nguy cơ mắc bệnh viêm khớp có liên quan đến khả năng hấp thụ và cung cấp vitamin C ở mỗi người. Khi bạn bổ sung đủ vitamin C, nguy cơ viêm khớp sẽ giảm còn 30%.

Như vậy, mỗi ngày bạn nên bổ sung khoảng 100g ớt chuông ngọt vào thực đơn. Với hàm lượng này cơ thể sẽ không rơi vào tình trạng thiếu hụt vitamin C.

Lưu ý khi sử dụng ớt chuông

Mặc dù ớt chuông rất có ích cho cơ thể nhưng bạn cần phải lưu ý một vài điều sau khi sử dụng để tránh gây hại cho cơ thể:

- Cần sử dụng ớt chuông đúng cách và với lượng vừa đủ, khoảng 1 – 2 trái/bữa và 2 – 3 lần/tuần.

- Cố gắng chế biến chín, kĩ đặc biệt khi bạn mắc các vấn đề về đường ruột.

- Không tích trữ lâu ngày sau đó mang ra sử dụng để tránh tình trạng ớt bị mốc, thối gây tác hại xấu.