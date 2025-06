Theo cáo buộc, chị Nguyễn Thị N. (SN 1985, ở Hà Đông) là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH DKSH Việt Nam. Năm 2022, chị N. ly hôn chồng và cùng còn gái đến thuê trọ ở Đông Anh. Do công việc phải giao hàng cho khách nên chị N. thường thuê xe taxi của bị cáo Nguyễn Ngọc Sản để chở hàng rồi sau đó thân quen với Sản và Phan Thị Thu là vợ của Sản.

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 19/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Phan Thị Thu (SN 1987, ở Vĩnh Phúc) mức án 14 năm tù về tội Cướp tài sản. Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1985, ở Vĩnh Phúc), Nguyễn Ngọc Sản (SN 1987, ở Vĩnh Phúc) và Phan Văn Cường (SN 1990, ở Nghệ An) bị tuyên mức án 8-11 năm tù về cùng tội danh.

Khoảng tháng 4/2024, vợ chồng bị cáo Sản có ý định về quê của Thu ở Nghệ An để kinh doanh nên chị N. thuê lại phòng trọ mà vợ chồng Sản từng sinh sống ở huyện Đông Anh, Hà Nội. Do nhà của vợ chồng bị cáo Sản ở tỉnh Nghệ An chưa sửa chữa xong nên từ đầu tháng 4/2024 đến cuối tháng 5/2024, vợ chồng bị cáo vẫn ở tại nhà trọ cùng với chị N.

Trong thời gian này, giữa chị N. và bị cáo Sản nảy sinh quan hệ tình cảm với nhau. Từ khi quen biết vợ chồng Sản, chị N. đã vay của vợ bị cáo 51 triệu đồng. Sau khi vợ chồng Sản chuyển về Nghệ An, vợ của bị cáo Sản nhờ chị N. xin cho em trai là Phan Văn Cường vào làm việc cùng Công ty DKSH và ở cùng phòng trọ với chị N.