Sự việc xảy ra rạng sáng 17/8 tại xã Liên Hoa (huyện Phù Ninh cũ) nay là xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ, do mâu thuẫn gia đình, người vợ đã dùng vật sắc nhọn đâm chồng tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, tối 17/8, lãnh đạo xã xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ cho biết rạng sáng nay, trên địa bàn xã xảy ra một vụ trọng án, nghi vợ đâm chồng tử vong.

Theo lãnh đạo xã Phú Mỹ, ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng lực lượng công an xã đã bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

“Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hiện công an tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận hồ sơ, tiến hành các bước điều tra theo quy định của pháp luật. Địa phương sẽ thông tin cụ thể sau”, lãnh đạo xã Phú Mỹ cho biết thêm.

Hình ảnh được camera ghi lại cảnh nghi vợ dùng dao đâm chồng tử vong - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, người chồng tên D (sinh năm 2000), vợ tên Hà (sinh năm 2002), cả 2 cùng làm chung công ty, con mới được 3 tuổi, nhà có bố mẹ chồng cũng khá giả.

Theo lời kể của hàng xóm và người nhà nạn nhân, sự việc bắt nguồn từ bữa tiệc liên hoan công ty xong, hai vợ chồng có xảy ra cãi nhau nghi do ghen tuông. Tối về nhà, người vợ uống rượu say đã dùng vật sắc nhọn đâm chồng, không may đâm trúng cuống tim.

Hình ảnh camera an ninh trong nhà ghi lại cảnh người chồng bị đâm bất ngờ không nói lên lời, sau đó loạng choạng đi được vài bước thì gục xuống sân. Còn người người vợ khi đó thản nhiên tay chống nạnh đứng cạnh, thi thoảng còn nói gì đó.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ, đến nỗi bố mẹ chồng khi đó cũng không kịp can ngăn, hoảng loạn chỉ biết la hét, rồi loay hoay mãi không mở được khoá cổng để đưa đi cấp cứu. Do vết thương đúng chỗ hiểm nên anh D đã tử vong.

