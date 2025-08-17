Aleesia Phillips - mẹ của bé Travis - đã bế bé ngồi ở ghế sau xe. Sau khi cậu bé ngủ thiếp đi, cô đã nhờ người hàng xóm đưa bé về nhà và gửi cho chồng mình để cô có thể đi làm. Tuy nhiên, khi người hàng xóm về đến nhà vào khoảng 2 giờ chiều đã không làm theo lời cô, thay vào đó họ "đỗ xe dưới trời nắng nóng và quên mất đứa bé trong xe" - cảnh sát cho biết.

Theo thông tin từ báo Đời sống pháp luật, dẫn tin từ Daily Mall, Travis Carter Jr được phát hiện đã nằm bất tỉnh ở ghế sau trong chiếc xe ô tô đỗ bên ngoài ngôi nhà người hàng xóm tại Cordes Lakes (Quận Yavapai, Arizona, Mỹ). Các nhân viên y tế cho biết cậu bé đã tử vong khi được bố đưa đến cơ sở y tế vào khoảng 9h tối ngày 30/7. Người hàng xóm vị thành niên sau đó đã bị bắt và buộc tội ngộ sát do bất cẩn.

Travis Carter - cha của bé - gọi cho mẹ bé vào khoảng 8 giờ 45 tối để hỏi xem hàng xóm sẽ đưa Travis đến lúc mấy giờ. Cô ngay lập tức gọi cho hàng xóm để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, và mãi đến khi đó, họ mới nhận ra đứa bé vẫn đang còn trong xe.

"Hàng xóm đã lập tức chạy sang nhà người cha và cả hai đã đưa bé ra khỏi xe rồi gọi 911" - cảnh sát cho biết.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Yavapai đã bắt đầu điều tra và vào ngày 1/8 và bắt giữ người hàng xóm với tội dang ngộ sát. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra và nộp báo cáo lên văn phòng Luật sư Quận Yavapai. Người hàng xóm bị buộc tội là trẻ vị thành niên và không được nêu tên.

Bé trai bị tử vong trong xe

Theo thông tin từ báo Công luận, với thời tiết khắc nghiệt ngày càng kéo dài và phổ biến hơn mỗi năm, vấn đề này đang trở thành mối lo ngại lớn đối với cộng đồng. Tại những khu vực có khí hậu nóng như Texas, nơi nhiệt độ cao có thể duy trì tới 10 tháng trong năm, mọi người cần luôn cảnh giác với trẻ em và thú cưng bị bỏ lại trong xe suốt quanh năm.

Thật đáng tiếc khi phải thảo luận về cách ngăn ngừa tử vong do xe nóng, nhưng may mắn là công nghệ đã mang lại các giải pháp hỗ trợ, kết hợp với nhận thức cao hơn, giúp biến đây thành sự cố hoàn toàn có thể tránh khỏi.

Tử vong do xe nóng - Những điều cần viết khi nhiệt độ tăng cao

Khi nhiệt độ ngoài trời tăng vọt, việc bảo vệ an toàn cho trẻ em và thú cưng khi di chuyển bằng ô tô trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Việc để trẻ hoặc thú cưng một mình trong xe mà không có sự giám sát có thể dẫn đến vô số tình huống nguy hiểm. Trước mỗi chuyến đi, mọi người nên cân nhắc kỹ lưỡng về rủi ro sốc nhiệt và tử vong do xe nóng, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả.

Sốc nhiệt là nguyên nhân chính gây tử vong không liên quan đến tai nạn giao thông ở trẻ em dưới 15 tuổi khi ở trong xe, và điều này có thể ngăn chặn hoàn toàn. Việc để trẻ một mình trong xe là hành vi rủi ro cao, vì vậy cần học cách tự nhắc nhở để tránh những sai lầm đáng tiếc.

Cơ thể trẻ em tăng nhiệt nhanh hơn người lớn, khiến tình huống này trở nên đặc biệt nguy hiểm dù chỉ để trẻ trong xe nóng một khoảng thời gian ngắn.

Chỉ trong 10 phút, nhiệt độ bên trong xe có thể tăng hơn 20 độ C. Khi nhiệt độ ngoài trời dao động từ 27 đến 38 độ C, nhiệt độ trong xe đỗ dưới nắng trực tiếp có thể đạt tới 77 độ C. Việc mở hé cửa sổ cũng không giúp giảm nhiệt đáng kể sau khi xe tắt máy.

Ngay cả ý định dừng xe nhanh để lấy đồ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, vì các cơ quan nội tạng bắt đầu suy yếu khi nhiệt độ cơ thể đạt 40 độ C, và tử vong có thể xảy ra ở mức 42 độ C.